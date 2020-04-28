За два месяца в Украине умерли 100,7 тыс. человек, из них 68,5 тыс. от болезней системы кровообращения, - Госстат

В Украине в январе-феврале 2020 года умерли 100 738 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госстат.

Больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения - 68 548 человек (из них 47 211 от ишемической болезни сердца).

От болезни органов дыхания скончались 2 404 человек, из них от гриппа и пневмонии - 1 326 человек.

От образования опухолей умерли 13 451 человек (из них от злокачественных - 13 307).

От внешних причин смерти - 4 843 человека (из них от преднамеренного самоповреждения - 869 человек, от транспортных несчастных случаев - 630, от отравления алкоголем - 448, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений - 243).

От болезни органов пищеварения - 4 066 человек (из них от алкогольной болезни печени - 331).

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От инфекционных и паразитарных болезней - 1 345 человек (от туберкулеза - 581, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) - 576).

От болезни нервной системы - 791 человек.

Отмечается, что Госстат предоставляет информацию без учета временно аннексированного Крыма и временного неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.





