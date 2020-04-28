За два месяца в Украине умерли 100,7 тыс. человек, из них 68,5 тыс. от болезней системы кровообращения, - Госстат
В Украине в январе-феврале 2020 года умерли 100 738 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госстат.
Больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения - 68 548 человек (из них 47 211 от ишемической болезни сердца).
От болезни органов дыхания скончались 2 404 человек, из них от гриппа и пневмонии - 1 326 человек.
От образования опухолей умерли 13 451 человек (из них от злокачественных - 13 307).
От внешних причин смерти - 4 843 человека (из них от преднамеренного самоповреждения - 869 человек, от транспортных несчастных случаев - 630, от отравления алкоголем - 448, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений - 243).
От болезни органов пищеварения - 4 066 человек (из них от алкогольной болезни печени - 331).
От инфекционных и паразитарных болезней - 1 345 человек (от туберкулеза - 581, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) - 576).
От болезни нервной системы - 791 человек.
Отмечается, что Госстат предоставляет информацию без учета временно аннексированного Крыма и временного неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщалось, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.
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Коронавирус же - вопрос отдельный, он существует и убивает людей.
А от короновируса умерло аж 200 человек за два месяца...
ну теперь всем понятно, что короновирус это обычный грипп?
дебилы, мля. чё-то я не припомню такого карантина от A/H1N1 в 2009-м.
Китайцы просто развели лохов с этим короновирусом.
так вот в документе, опубликованном в статье есть графа - умерших от гриппа и пневмонии.
Это за январь-февраль этого года (когда не было никакого короновируса).
так вот умерло от обычного гриппа и пневмонии - 1326 человек (код j10-j18) за два месяца...
А сейчас сколько за два месяца кононовируса?
200 - 250
И откуда ты взял, что от коронавируса умерло 200-250 человек, если коронавирус не диагностируют? Умерших от коронавируса пишут, как умерших от гриппа и пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и проч. Это - доступно? Нет? Пошел нах.
Если следовать вашей логике и предположить, что в январе-феврале уже был короновисрус, так тем более тогда выходит, что короновирус это пшик а не пандемия.
Ибо умерло за 4 месяца от короновируса (включив туда данные умерших по гриппу 1326) чуть более полторы тысячи человек .
Это в один день умирает столько человек в Украине.... А тут аж за 4 месяца... от короновируса.
Если ты так боишься вирусов, то сиди на самоизоляции вечно и не выходи из дома, а все остальные нормальные люди будут жить полноценной жизнью...
ну и что, что заразится завтра 20 тысяч, если уже например 10 миллионов успешно переболели вирусом?
Сколько из этих 20 тысяч умрёт?
США не пример, там живёт треть миллиарда людей, для них 20 тысяч умерших это мизер.
Ну а шо вам Куприк казав ? Сердечно-сосудистые заболевания . Я тоже от этого сдохну , а не от ваших смешных коронавирусов .
а тем кому меньше - запрещено подходить к речке и посещать парки и скверы.
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих.
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий! (с)
Но пандемии и карантин не вводят каждый год.
Травят нас гады.
Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html
Мировой фашистский новый порядок установлен.
или совсем наоборот..... ?????
Вони прямо хочуть самі себе утилізувати...
Інакше ви б знали що "от ишемической болезни сердца" це те що викликає цей вірус... Але навіщо я це пояснюю макакам.