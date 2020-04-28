Кличко обнародовал статистику по COVID-19 в Киеве: 43% случаев - лица в возрасте от 30 до 49 лет, большинство заболевших - мужчины

Среди заболевших коронавирусом в столице 56% мужчин и 44% женщин. Больше всего больных киевлян - в возрасте 30-49 лет - более 43%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Немного общей статистики, потому что часто спрашивают, кто в Киеве больше болеет. Из подтвержденных случаев среди больных коронавирусом в столице: 44% женщин - 574 случая, и 56% мужчин - 724 человека. Среди больных 80 детей: 43 мальчиков и 37 девочек - это чуть больше 6%. 120 медработников - то есть 9%. Служителей церкви - 179 человек. это 14%", - рассказал Кличко.

По возрастным категориям: дети до 17 лет - 80 человек или 6,2%. Киевляне 18-29 лет - 15,8% или 205 случаев. 30-49 лет - наиболее пораженная категория - 43,4% или 564 человека. Киевляне возрасте 50-65 лет - 23,2% - 301 случай. Люди 65 лет и старше - 11,4% или 148 больных.

"Как вы видите, вирус поражает всех. Но, по статистике, больше болеют мужчины. И больше всего случаев - среди активной части общества - людей 30-49 лет. Старшие люди больше прислушивались к призывам беречься и соблюдают правила, - отметил мэр Киева.

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"Я хочу подчеркнуть: нужно особенно четко придерживаться правил и тогда, когда мы начнем ослабление карантина. Потому что это будет тест на сознание киевлян! Болезнь не отступила и нужно предохраняться. Иначе - если будет всплеск вируса, придется всем сидеть на карантине дальше", - подчеркнул Кличко .