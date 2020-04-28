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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня, - ученые из Сингапурского университета. ИНФОГРАФИКА

Группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab прогнозируют, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий прогноз.

В частности, ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии COVID-19 в разных странах мира. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса, которые легли в основу наглядных прогностических кривых по так называемой SIR-модели. Данная модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня, - ученые из Сингапурского университета 01

Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.

Стоит отметить, что графики постоянно обновляются и корректируются в соответствии с свежей статистикой. На сегодня можно ознакомиться с прогнозами для 87 стран.

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Автор: 

карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Какая в ж..пу эпидемия? ее не было. Была эпидемия тестов, поэтому если прекратить тесты - то и эпидемия прекратится.
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28.04.2020 12:36 Ответить
+6
а зимбабвийский институт по разведению летучих мышей что скажет по этому поводу?
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28.04.2020 12:36 Ответить
+5
Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться тогда, когда отстранят от власти клинических идиотов а так же барыг, наживающихся на разводке людей относительно "страшного и смертельного короновируса"
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28.04.2020 12:37 Ответить
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карантин и Иван Петрович Сидоров./По улице Иван Петрович Сидоров движется как БТР в городском бою-скачками от укрытия к укрытию.Чтобы не был страшно поёт песню,громко когда народа нет и тихо когда есть.А где-то бабы живут на свете Друзья сидят за водкою.Владеют камни, владеет ветер.Моей дырявой лодкою.К большой реке я наутро выйду Наутро лето кончится И подавать я не должен виду Что умирать не хочется. Все перекаты, да перекатыПослать бы их по адресу
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28.04.2020 12:34 Ответить
а зимбабвийский институт по разведению летучих мышей что скажет по этому поводу?
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28.04.2020 12:36 Ответить
Коли доростем до рівня Сингапуру, тоді і будемо сарказмами виблискувати. А поки що такі коментарі нагадують пости мухосранців про піндосію...
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28.04.2020 13:52 Ответить
Какая в ж..пу эпидемия? ее не было. Была эпидемия тестов, поэтому если прекратить тесты - то и эпидемия прекратится.
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28.04.2020 12:36 Ответить
Эта "эпидемия"-вопрос психиатрии,однозначно.Надеюсь психиатры выдавят из себя хоть какой-то пук когда-нибудь.
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28.04.2020 13:01 Ответить
а шо доктор говорит?ну,который психиатр...есть надежды?
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28.04.2020 14:37 Ответить
А если закрыть глаза, то нет никакого солнца, это выдумки. Ночь на дворе. А солнце - это евреи выдумали.
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28.04.2020 15:43 Ответить
Ці вчені ще не знають, що до України знов повезуть-полетять громадяни з-за кордону..
Обіцяли можновладці пік всередині квітня, потім - наприкінці, потім -на початку травня, а вчора - на середину.
Політика влади зрозуміла: аби нарІд не бунтував, а назавтра нову обіцянку зробимо
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28.04.2020 12:36 Ответить
а если раз в две недели подкидывать условно зараженных из очагов инфекции вне государства, свозя всех-всех из-за кордона (с призрачной самоизоляцией) то...как?? когда??
и на сколько хватит без работной Украине подкожного жира?
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28.04.2020 12:40 Ответить
Пока толстый сохнет, худой сдохнет
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28.04.2020 12:41 Ответить
голодними громадянами з пустими гаманцями легше керувати. Але.., якщо ситуація не вийде з-під контролю влади, саме цього вона дуже боїться.
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28.04.2020 12:44 Ответить
так... згоден..
і що "до певного часу" це може вийти...але потім "вийде" з під контролю і мало не сдасться!
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28.04.2020 12:50 Ответить
от вони зараз на закритих нарадах й "вагнують" до якого часу може не зірве кришку з котла
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28.04.2020 12:52 Ответить
Власть испугается голодных бунтов, поэтому после 11 все закончится . Да и бизнесу уже урон
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28.04.2020 12:40 Ответить
влада вже налякана.
Але, є декілька "але":
1. влада демонструє фгагментизованість навіть у заявах, відсутня будь-яка стратегія щодо перебігу карантину (найсвіжишій приклад: повна заборона повернення громадян, а потім - знову рішення про відновлення повернення);
2. швидкість прийняття рішень про зняття карантинних обмежень задежить від активності народу, а в нас, нажаль, більшість - "насєлєніє".
3. весна не є часом потенційних бунтів, але все може статися вперше
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28.04.2020 12:49 Ответить
Ну праыильно, вот пройдут массовые пьянки, можно потихоньку и на улицу выходить. В масках конечно.
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28.04.2020 15:46 Ответить
Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться тогда, когда отстранят от власти клинических идиотов а так же барыг, наживающихся на разводке людей относительно "страшного и смертельного короновируса"
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28.04.2020 12:37 Ответить
Сейчас пугают что то страшное что не случилось в Америках Европах обязательно случится в далеких Африках. На это у меня вопрос - Почему Ганг не переполнен полуобгоревшими трупами павших от короновируса при ужасающей тесноте и антисанитарии индийских городов?
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28.04.2020 12:44 Ответить
Ще не вечір.
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28.04.2020 12:51 Ответить
я не знаю відповіді на це питання. Є припущення, що все ж діє температурний режим і висока температура повітря вбиває вірус.
Щодо Гангу: він у звичайному житті виглядає як грязна річка, заповнена нечистотами. І, до речи, трупи там дійсно плавали (бачив рештки похороних плотів) згідно з обрядами деяких сект.
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28.04.2020 12:56 Ответить
На графік Індії подивись спочатку, розумнику
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28.04.2020 13:53 Ответить
А если вдруг переполнится? Что тогда запоешь? Кто будет виноват?
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28.04.2020 15:48 Ответить
а кто отстранять должен?ты их выбирал-ты и выковыривай...если сможешь
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28.04.2020 14:38 Ответить
а почему ты всех судишь по себе? Ведь, если ты раб Порошенко, то это не значит, что все рабы в этом мире. Или ты даже не в состоянии понять, что для свободных людей нет хозяев?
Ведь если человеку не нравится вор Порошенко, то это не значит, что он голосовал за клоуна Зеленского.
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28.04.2020 14:51 Ответить
а как так получается,что ты не раб,вечно нам какое нить дерьмо на шею посадишь?это у тебя планида такая? или ты просто назло всем?
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28.04.2020 14:55 Ответить
На шею, это ты вечно сажаешь какое-нибудь дерьмо. Сначала, ты посадил вора Порошенко, а потом, как следствие правление вора Порошенко. ты посадил клоуна Зеленского. Именно ты.
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28.04.2020 14:57 Ответить
https://censor.net/user/211975

Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться тогда, когда отстранят от власти клинических идиотов а так же барыг, наживающихся на разводке людей относительно "страшного и смертельного короновируса"
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28.04.2020 15:07 Ответить
Всё правильно... Я против любых антинародных действий, любой власти. Хоть то власть была Порошенко, хоть то сейчас власть Зеленского.
За обоих, кстати я не голосовал.
Так, что мне легче всего критиковать власть. Эти оба не мой выбор.
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28.04.2020 15:10 Ответить
а ты за какой народ тут усираешься?за кацапский шоле...так у них свои заморочки

https://twitter.com/dvm_Moscow
https://twitter.com/dvm_Moscow
https://twitter.com/dvm_Moscow


https://twitter.com/dvm_Moscow

https://twitter.com/dvm_Moscow Denny

Дезинфекция остановки в Торжке

Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня, - вчені із Сінгапурського університету - Цензор.НЕТ 8492
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28.04.2020 15:15 Ответить
твои кацапы меня не интересуют,одного желаю - желаю смерти всем вам - кацапам
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28.04.2020 15:17 Ответить
так кто антинародный режим то в Украине выбрал на последних выборах то?не порохоботы-это однозначно...тогда кто?и почему вся кацапня стоя апплодирует такому выбору?
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28.04.2020 15:21 Ответить
просто https://www.youtube.com/watch?v=8YNeZKAPjBg&feature=youtu.be&t=117 маски треба носити правильно!
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28.04.2020 14:42 Ответить
А если люди возьмут штурмом еще несколько рынков то и значительно раньше 8 июня.
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28.04.2020 12:39 Ответить
по этому графику пик прошёл 22-го числа. но сцуки зелёные продлили карантин до середины мая.
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28.04.2020 12:43 Ответить
Саме 8-го.
Сингапурський філіал Трускавецького університету.
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28.04.2020 12:45 Ответить
Ура, товарищи!
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28.04.2020 12:51 Ответить
Конец В.А. КоронАвирусу
25.01.1978 - 08.06.2020

Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня, - вчені із Сінгапурського університету - Цензор.НЕТ 1161
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28.04.2020 12:53 Ответить
Для тих хто не знаю - в Сингапурі навіть жлоби не мають права плюватись на тротуари, чи взагалі плювати під ноги. За це штрафи і в'язниці.

Не мають права роспивати пивко де попало - штрафи і в'язниці. Не мають право кричати ночами і будити працюючих людей - штрафи і в'язниці.

Вентиляція повсюди працює. Ти хто вимикають вентиляуію і не вентилюють приміщення під час єпідемій - штрафи і в'язниці.

Тому в Сингапур їдуть працювати висококласні спеціалісти з усього світу, американці включно.
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28.04.2020 12:55 Ответить
У меня висит на холодильнике привезенный с Сингапура магнитик с картинками штрафов. Пиво где попало. Пьют вечером прямо на тротуарах напротив всех севен илевен. И я тоже пил и никого не стеснялся.Мало того я пил еще и в скверике возле дома, банки кидал в урну которую от этих банок освобождают местные металисты с прессом на багажнике велосипеда. Курить да, исключительно возле курилки на станции метро или за линией в фудкортах. Да еще и сигареты исключительно со штампиком сингапурским, а не контрабандные с Гелана.
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28.04.2020 13:07 Ответить
Всё верно, включая распитие пива. В Украине с этим гораздо сложнее.
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28.04.2020 14:10 Ответить
"знаток" Сингапура, ты там был хоть раз?
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28.04.2020 13:14 Ответить
Ну не знак а отметка на каждой сигаретине сделаной для Сингапура. Когда то не было. Были только страшилки на пачках и наклейка.
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28.04.2020 13:20 Ответить
да я не у тебя спросил, а у фантаста выше. я просто по работе бываю в Сингапуре довольно часто, 3-4 раза в год, а тот тип выше похоже о каком-то другом Сингапуре
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28.04.2020 13:22 Ответить
Я так же раньше бывал. Раз задержался на несколько месяцев. Метро Пасирис. Но это было уже в другой жизни.
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28.04.2020 13:32 Ответить
Ну, те що совки можуть засрати будь яку країну то вже не новина. Але те що розпивати НА ВУЛИЦЯХ спиртні напої з 10:30 до 7 ранку в Сингапурі не можна - то також фантастика?

Якщо поліція 9 раз не зловила не означае що на 10й не зловить і не вліпить штраф.

І про плювання, я розумію, питань не має.
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28.04.2020 14:05 Ответить
Да и сами сингапурцы при нескольких миллионах населения на острове 30 на 15 км с куском незаселенного заповедника зоопарка и парочки полей аэропортов должны бы уже все перезаразится при такой скупченности. Да и совместные ужины на фудкортах всвязи с отсутсвием во многих квартирах полноценных кухонь также способствовали бы распостранению смертности будь она на самом деле таковой.
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28.04.2020 12:56 Ответить
Я одного не понимаю, для чего было ограничивать передвижение людей. Как же они уже задолбали (((
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28.04.2020 13:01 Ответить
эта модель основывается на том, что исходные данные для ее построения являются верными. т.е. к Украине она не применима.
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28.04.2020 13:12 Ответить
Перемига!
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28.04.2020 13:13 Ответить
Это как в старом анекдоте, шо китайцы картошку вечером садят, а на следующий день убирают. Их спрашивают:
- Шо, так быстро поспевает?
- Нет, просто кушать хочеться...
Так и тут - у власти деньги кончились и ей приходит писец! А продержаться хотя бы полгода очень хочеться, пока Германия и Израиль не откроется. А то, сколько хохлов сдохнет - это никогда никого не волновало!
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28.04.2020 13:14 Ответить
Сколько сдохнет хохлов не знаю. А украинцев от коронавируса помрет мало, в пределах статистической погрешности от ежегодных смертей.
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28.04.2020 13:18 Ответить
Зеля запостить черговий ролік - як він переміг епідемію!
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28.04.2020 13:25 Ответить
Корректировки графиков будут, когда дидов на палках понесут.
Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня, - вчені із Сінгапурського університету - Цензор.НЕТ 2174
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28.04.2020 13:29 Ответить
Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня, - вчені із Сінгапурського університету - Цензор.НЕТ 7518
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28.04.2020 13:30 Ответить
А в Сингапурі вона коли закінчиться?

SINGAPORE - The Ministry of Health (MOH) confirmed 528 new Covid-19 cases in Singapore on Tuesday (April 28), taking the total count to 14,951.
Eight Singaporeans and permanent residents are among the new patients.
Migrant workers living in dormitories continue to make up the vast majority of the remaining cases.
The MOH said more details will be released later on Tuesday.
On Monday, the ministry reported 799 new cases, including 764 foreign workers living in dormitories.
https://www.straitstimes.com/singapore/health/528-new-covid-19-cases-take-singapore-tally-to-14951
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28.04.2020 14:08 Ответить
В статье речь идёт об Украине.
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28.04.2020 14:12 Ответить
 
 