Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня, - ученые из Сингапурского университета. ИНФОГРАФИКА

Группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab прогнозируют, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий прогноз.

В частности, ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии COVID-19 в разных странах мира. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса, которые легли в основу наглядных прогностических кривых по так называемой SIR-модели. Данная модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.

Стоит отметить, что графики постоянно обновляются и корректируются в соответствии с свежей статистикой. На сегодня можно ознакомиться с прогнозами для 87 стран.

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