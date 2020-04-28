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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах. КАРТА

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Днепровском и Дарницком районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +8 (всего 123)
- Дарницкий - +12 (191)
- Деснянский - +6 (115)
- Днепровский - +13 (117)
- Оболонский - +7 (81)
- Печерский - + 8 (306)
- Подольский - +5 (61)
- Святошинский - +6 (75)
- Соломенский - + 10 (128)
- Шевченковский - +3 (101)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко обнародовал статистику по COVID-19 в Киеве: 43% случаев - лица в возрасте от 30 до 49 лет, большинство заболевших - мужчины

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах 01
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах 02

карантин (16729) Киев (25692) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах

Хорош брехать уже , надоело . Коля Тищенко уже победил этот ваш смешной COVID-19
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28.04.2020 12:42 Ответить
Гигиги. В Печерському районі попи МП закінчились
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28.04.2020 13:50 Ответить
ТАК А УМЕРЛО СКОЛЬКО !?
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28.04.2020 18:29 Ответить
 
 