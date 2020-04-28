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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Днепровском и Дарницком районах.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +8 (всего 123)
- Дарницкий - +12 (191)
- Деснянский - +6 (115)
- Днепровский - +13 (117)
- Оболонский - +7 (81)
- Печерский - + 8 (306)
- Подольский - +5 (61)
- Святошинский - +6 (75)
- Соломенский - + 10 (128)
- Шевченковский - +3 (101)
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Хорош брехать уже , надоело . Коля Тищенко уже победил этот ваш смешной COVID-19