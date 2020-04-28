COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Днепровском и Дарницком районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +8 (всего 123)

- Дарницкий - +12 (191)

- Деснянский - +6 (115)

- Днепровский - +13 (117)

- Оболонский - +7 (81)

- Печерский - + 8 (306)

- Подольский - +5 (61)

- Святошинский - +6 (75)

- Соломенский - + 10 (128)

- Шевченковский - +3 (101)

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