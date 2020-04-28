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Новости Коронавирус и карантин
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Масочный режим и проверка температуры, - Криклий рассказал о работе общественного транспорта во время выхода из карантина

Масочный режим и проверка температуры, - Криклий рассказал о работе общественного транспорта во время выхода из карантина

Сейчас в правительстве нет конкретной даты возобновления работы общественного транспорта после снятия карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, но оно будет сопровождаться рядом ограничительных мер.

"Рано говорить о конкретной дате. Точно можно говорить только о том, что определенный период будет ограниченность, обязательно будет масочный режим, обязательно будет проверка температуры. И точно менее насыщенными будут все эти общественные перевозки", – рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По его словам, решение о запуске общественного транспорта будет приниматься на основе рекомендаций Министерства здравоохранения с учетом текущей ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.

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"Это будет зависеть и от того, как пройдут те самые майские праздники и как мы будем придерживаться рекомендаций, которые дало Министерство здравоохранения", – подчеркнул чиновник.

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1758) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хернёй не занимайтесь.
Лучше быстрей открывайте метро. Ибо нигде в мире не закрывали метро.
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28.04.2020 13:11 Ответить
Чтоб пробки сделать в метро с температурой измеренмим?и тем самым заразится точно?атб,фуршет уже похерили не меряют,а ашан на лыбедской и не начинал
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28.04.2020 13:20 Ответить
Надо бы иметь при себе также анализ мочи не более трехдневной давности.
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28.04.2020 13:26 Ответить
Как он себе представляет проверку температуры в общественном транспорте.
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28.04.2020 13:40 Ответить
С учетом что замер температуры будет сделан в бесконтактный способ и с дистанции 1,5 метра В общем ближе ведь подходить запрещено. Посмотрю на эту картину...
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28.04.2020 13:48 Ответить
Зеленые кретины как зомби постоянно твердят одно и то же - масочный режим и проверка температуры.
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28.04.2020 15:37 Ответить
 
 