Масочный режим и проверка температуры, - Криклий рассказал о работе общественного транспорта во время выхода из карантина

Сейчас в правительстве нет конкретной даты возобновления работы общественного транспорта после снятия карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, но оно будет сопровождаться рядом ограничительных мер.

"Рано говорить о конкретной дате. Точно можно говорить только о том, что определенный период будет ограниченность, обязательно будет масочный режим, обязательно будет проверка температуры. И точно менее насыщенными будут все эти общественные перевозки", – рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По его словам, решение о запуске общественного транспорта будет приниматься на основе рекомендаций Министерства здравоохранения с учетом текущей ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.

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"Это будет зависеть и от того, как пройдут те самые майские праздники и как мы будем придерживаться рекомендаций, которые дало Министерство здравоохранения", – подчеркнул чиновник.