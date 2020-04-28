Тысячи ресторанов закрыты, а "Коля-котлета" кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка "1+1" Мосейчук

Журналистка "1+1" Наталья Мосейчук написала эмоциональный пост в связи с тем, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мосейчук в фейсбуке.

"Вот что возьмешь с депутата Тищенко? Да ничего! Косноязычный, неотесанный, одним словом, "из народа". Ага... одно но... его ресторан почему-то работает. Работает, Карл! Тысячи закрыты, а его - "Коли котлеты" - кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, Вам адрес подсказать куда надо зайти?" - написала журналистка.

При этом она добавляет, что "легче всего было заставить страну сидеть дома. Самое трудное - сделать закон один для всех".

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"С праздником Чернобыльской трагедии! Как после такого объяснить Людмиле Игнатенко (прототип ленты НВО "Чернобыль") и тысячам жертв атомной катастрофы, что это оговорка, а не надругательство?" - заключает Мосейчук, вспоминая, как Тищенко "поздравил" украинцев с годовщиной катастрофы на ЧАЭС.

Напомним, ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин.