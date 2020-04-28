Тысячи ресторанов закрыты, а "Коля-котлета" кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка "1+1" Мосейчук
Журналистка "1+1" Наталья Мосейчук написала эмоциональный пост в связи с тем, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мосейчук в фейсбуке.
"Вот что возьмешь с депутата Тищенко? Да ничего! Косноязычный, неотесанный, одним словом, "из народа". Ага... одно но... его ресторан почему-то работает. Работает, Карл! Тысячи закрыты, а его - "Коли котлеты" - кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, Вам адрес подсказать куда надо зайти?" - написала журналистка.
При этом она добавляет, что "легче всего было заставить страну сидеть дома. Самое трудное - сделать закон один для всех".
"С праздником Чернобыльской трагедии! Как после такого объяснить Людмиле Игнатенко (прототип ленты НВО "Чернобыль") и тысячам жертв атомной катастрофы, что это оговорка, а не надругательство?" - заключает Мосейчук, вспоминая, как Тищенко "поздравил" украинцев с годовщиной катастрофы на ЧАЭС.
Напомним, ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин.
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Мосейчук получила команду поплевать в Колю Оболонского?
Ее шеф Ткаченко, тоже зеленый, все еще мечтает о мерском кресле, Коля-котлета тоже.
Бои гадов в серпентарии.
Не за те, щоб закон був один для всіх проголосувало 73%. Раби завжди відстоювали своє право залишатись рабами.
"з народу".
Странное мнение о нашем народе.
От такі закони однакові для всіх.........нічого не помінялось з часів Януковича...
пзвезды прорезался голосишко? Получила команду тявкнуть?
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Уставший ждать
@CrazyPresent
·https://twitter.com/CrazyPresent/status/1255095719456841728 54 мин
Вирішив відкрити харчевню з назвою ШТАБЪ
И что все видят?
Невже Наталка прозріла (як на фото знизу)? Якщо так - то є добре.
Проте це може бути також грою на публіку за сценарієм, за гроші і на боці Бєні.
Поживемо - побачимо.
я в шоке.
Это как из Библейского "и слепые прозревают"....
курица, которая топила за зе, аж из трусов выпрыгивала вдруг узрела что тищенко косноязычен и неотесан.
Страшно представить, а вдруг она завтра увидит что и зеленский недалеко ушел? что она тогда будет делать?