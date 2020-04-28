РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10666 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
47 760 159

Тысячи ресторанов закрыты, а "Коля-котлета" кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка "1+1" Мосейчук

Тысячи ресторанов закрыты, а

Журналистка "1+1" Наталья Мосейчук написала эмоциональный пост в связи с тем, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мосейчук в фейсбуке

"Вот что возьмешь с депутата Тищенко? Да ничего! Косноязычный, неотесанный, одним словом, "из народа". Ага... одно но... его ресторан почему-то работает. Работает, Карл! Тысячи закрыты, а его - "Коли котлеты" - кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, Вам адрес подсказать куда надо зайти?" - написала журналистка.

При этом она добавляет, что "легче всего было заставить страну сидеть дома. Самое трудное - сделать закон один для всех".

Смотрите также: "Возьмите меня на работу. В работающий во время карантина ресторан вашего друга Тищенко. Мой уже 44 дня закрыт", - предприниматель Давиденко обратился к Зеленскому. ВИДЕО

"С праздником Чернобыльской трагедии! Как после такого объяснить Людмиле Игнатенко (прототип ленты НВО "Чернобыль") и тысячам жертв атомной катастрофы, что это оговорка, а не надругательство?" - заключает Мосейчук, вспоминая, как Тищенко "поздравил" украинцев с годовщиной катастрофы на ЧАЭС.

Напомним, ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин.

Тысячи ресторанов закрыты, а Коля-котлета кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка 1+1 Мосейчук 01

карантин (16729) Киев (25692) Тищенко Николай (337) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+85
Ей надо напомнить благодаря кому Коля Оболонский и его патрон пришли к власти

Тысячи ресторанов закрыты, а "Коля-котлета" кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка "1+1" Мосейчук - Цензор.НЕТ 1683
показать весь комментарий
28.04.2020 13:19 Ответить
+61
По их понятиям, карантин это для быдла, а они типа новая элита. Навыбирали, твою дивизию. Кстати, благодаря Г+Г и Мосейчучки лично. Так что пусть кушает
показать весь комментарий
28.04.2020 13:15 Ответить
+59
Тысячи ресторанов закрыты, а "Коля-котлета" кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка "1+1" Мосейчук - Цензор.НЕТ 3937
показать весь комментарий
28.04.2020 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В них, здається, вже з Ином проблем нема, кряк.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:18 Ответить
Так оця мосейчутська зробила в себе все на каналі г+г щоб такі як Коля Тіщенко потрапили до влади
показать весь комментарий
28.04.2020 13:43 Ответить
***** чорнорота гавкає вже на хазяїв життя - ми не забули як ти -потвора- лила багно на Порошенка! Так що завали #бало!!!!
показать весь комментарий
29.04.2020 13:51 Ответить
выполняет свою работу. сказали валить Коляна,валит. скажут отсосать у него,отсосет
показать весь комментарий
30.04.2020 10:36 Ответить
Мосейчучка тявкает на горячо любимую ею партию слуга народа. Нонсенс? Отнюдь. Просто Зе для получения транша МВФ приходится наступать на приватбансковское горло Коломойского. А так как Наташа преданный слуга И В то хочешь не хочешь а приходится тявкать на кумира. Не о каком моральном прозрении и угрызении совести не идет речь. Просто так лягла карта.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:43 Ответить
А не благодаря ли тебе,мосейчук,эти твари у власти? Благодаря твоей откровенной лжи,которая оплачивается до сих пор,в отличии от зарплат сидящих дома? Распутная лядь решила состроить из себя невинную девочку? Продажные тупые зебуины действительно надеяться,что народ не помнит за кого они топили и голосовали,и достаточно сделать морду кирпичем и во всей этой х***не снова обвинить Пороха,как ваня сулима и ему подобные зеленосопливые дегенераты?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:43 Ответить
А так можно написать?

Мосейчук получила команду поплевать в Колю Оболонского?
Ее шеф Ткаченко, тоже зеленый, все еще мечтает о мерском кресле, Коля-котлета тоже.

Бои гадов в серпентарии.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:44 Ответить
Ну ця чоророта курва, точно немає ніякого права критикувати тих кого до влади привела.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:45 Ответить
Шпигуна Зєлю привів шпигун Пєця
показать весь комментарий
28.04.2020 14:07 Ответить
Как проголосовал на референдуме о продаже Земли? Жопа не болит,пользованное?
показать весь комментарий
28.04.2020 16:36 Ответить
Я думаю, чого людей стали називати Іванами.А ось і підтвердження не тільки в казочках про Ваньку. Зелю твоя бабуся Юля водина по сартірах.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:03 Ответить
бєніни "слуги народу" мочать не беніних
показать весь комментарий
28.04.2020 13:49 Ответить
Пусть лучше расскажет, как намазать на хлеб ресторан. Беня активизировался. Его рук дело. Бред этой ...ляди тоже.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:57 Ответить
Нє, на а що вона хоче? На хліб намаж тепер "Клю котлету" і їж. Ти ж так боролась за цю владу.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:59 Ответить
При цьому вона додає, що "найлегше було змусити країну сидіти вдома. Найважче - зробити закон один для всіх".Джерело: https://censor.net/ua/n3192069

Не за те, щоб закон був один для всіх проголосувало 73%. Раби завжди відстоювали своє право залишатись рабами.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:00 Ответить
Что патриоты Украине, не найдёте пару -тройку бутылок коктейля молотова, для ресторана этого тищенка??
показать весь комментарий
28.04.2020 14:07 Ответить
Как-то резануло по ушам Натальино "...недорікуваний,неотесаний ,одним словом
"з народу".
Странное мнение о нашем народе.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:08 Ответить
Ничего странного. Более 70 % избирателей - именно такой нарид. Тупые, малограмотные, быдловатые, хорошо разбирающиеся только в сортах пиваса и содержании "Сватов"...
показать весь комментарий
28.04.2020 14:43 Ответить
Как думаешь на президентских выборах за кого голосовала пани Наталья ?
показать весь комментарий
28.04.2020 14:45 Ответить
Тобі пунктуацію треба повторити,(А)свічена!
показать весь комментарий
28.04.2020 15:06 Ответить
Они еще 95 квартал смотрят
показать весь комментарий
28.04.2020 18:15 Ответить
Коля Котлєта і Наташа Нахлібненамажеш.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:10 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2020 14:33 Ответить
Намажьнанаташукотлету.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:16 Ответить
У Франківську також працюють гральні заклади, малі магазини які торгують всяким барахлом одні зачинені, а інші відкриті . Напевно ті що відкриті - то власники прокурорів, мусорів, суддів і інших людей які при владі. Люди неодноразово викликали поліцію....поліція ніби оформляє якісь документи коли приїжджає, а через 2 години ці заклади знову працюють.
От такі закони однакові для всіх.........нічого не помінялось з часів Януковича...
показать весь комментарий
28.04.2020 14:16 Ответить
Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук - Цензор.НЕТ 1676
показать весь комментарий
28.04.2020 14:17 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2020 15:40 Ответить
Ох-хо-хо! У этой п звезды прорезался голосишко? Получила команду тявкнуть?
показать весь комментарий
28.04.2020 14:38 Ответить
"Те что едят, то это ж депутаты. А вы прошу прощенья, кто такие"( В. Высоцкий)
показать весь комментарий
28.04.2020 14:40 Ответить
Жаренный коронавирус почём там?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:02 Ответить
Где-то Коля Тищенко не угодил Коломойскому, иначе эта гавноротая на него не тявкала бы.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:18 Ответить
Може стейк некошерний чи непросмажений подали? А може вже сам блаЗЄнський, пардон, "єрмак" виходить з під контролю?
показать весь комментарий
28.04.2020 16:45 Ответить
https://twitter.com/CrazyPresent
https://twitter.com/CrazyPresent
https://twitter.com/CrazyPresent


https://twitter.com/CrazyPresent
https://twitter.com/CrazyPresent

Уставший ждать

@CrazyPresent

·https://twitter.com/CrazyPresent/status/1255095719456841728 54 мин

Вирішив відкрити харчевню з назвою ШТАБЪ
показать весь комментарий
28.04.2020 15:19 Ответить
Ліпше "ЗЕлюр"
показать весь комментарий
28.04.2020 16:46 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2020 18:07 Ответить
Тю, эта ************ Мосейчук пиарила Зелю последние 2 года 24 часа в сутки, причем врала безбожно и в глаза. Что теперь случилось? Коломойский дал новую методичку?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:38 Ответить
Так подковерные переговорчики, как компенсировать Бене убыток приватовский и что бы об этом не узнал МВФ, идут полным ходом.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:41 Ответить
Ну і де кожнодневні ціни на борщовий набір? Ну і котлета не томос в кінці кінців, так що мовчала би кобила
показать весь комментарий
28.04.2020 15:41 Ответить
пошто животину обижаешь?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:03 Ответить
журноблеять мосейчук пытается втереться в доверие, будьте бдительны!
показать весь комментарий
28.04.2020 15:50 Ответить
Кто бы вонял,Мосейчучка! Это банда ведь твой выбор.Годами поливала брехней и грязью,прошлую власть,а сейчас вдруг прозрела! Или зедебил ткаченко с котлетой поссорился?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:52 Ответить
А какая прелестная пара была))) Иванову хватило недели, этой год... Ай,ай, а кто же это сделал???
показать весь комментарий
28.04.2020 15:52 Ответить
О, Мосейчук переобулась в прыжке. Скоро и на Землю начнет бочку катить)))
показать весь комментарий
28.04.2020 15:54 Ответить
И что по этому поводу думает ХАРАНТ ? Озвучьте версию
показать весь комментарий
28.04.2020 16:20 Ответить
Самое интересное то что на стадионе Зеленский фактически предлагал своим избирателям СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
И что все видят?
показать весь комментарий
28.04.2020 16:34 Ответить
Ніяку справедливість він не пропонував. Бо він постійно брехав, пересмикуючи факти та маніпулюючи.
показать весь комментарий
28.04.2020 16:47 Ответить
Це та Наталя Масейчук, що у Бені? Я не помилився? Випивши, чи що? "Котлета" із фракції всемогучого, вона, що не врубається, що пише? Це ж одне і те ж!
показать весь комментарий
28.04.2020 16:57 Ответить
Коли це вона стала журналісткою?
показать весь комментарий
28.04.2020 17:11 Ответить
та давно. она опытная.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:04 Ответить
Вряд ли Мосейчук так переживает про тысячи закрытых ресторанов. Скорей всего, Мосейчук просто завидует что ее не включили в состав "випов", с которыми "Коля-котлета" просто проводит встречи в штабе...
показать весь комментарий
28.04.2020 18:25 Ответить
СПАЛИТЬ НАХЙ !!!
показать весь комментарий
28.04.2020 18:28 Ответить
Наталя Мосейчук: "Скільки ви плюватимете в народ?"
Невже Наталка прозріла (як на фото знизу)? Якщо так - то є добре.
Проте це може бути також грою на публіку за сценарієм, за гроші і на боці Бєні.
Поживемо - побачимо.

Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук - Цензор.НЕТ 2332
показать весь комментарий
28.04.2020 18:31 Ответить
...легче всего было заставить страну сидеть дома. Самое трудное - сделать закон один для всех".Источник: https://censor.net/n3192069 - так ото ж !
показать весь комментарий
28.04.2020 21:30 Ответить
а это точно мосейчук пост опубликовала??
я в шоке.
Это как из Библейского "и слепые прозревают"....
курица, которая топила за зе, аж из трусов выпрыгивала вдруг узрела что тищенко косноязычен и неотесан.
Страшно представить, а вдруг она завтра увидит что и зеленский недалеко ушел? что она тогда будет делать?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:27 Ответить
Чой то Наташа оборзела.Уже гавкает на кормящюю длань.Или длань оскудела?
показать весь комментарий
29.04.2020 00:33 Ответить
А чем это Коля-котлета не угодил каломойскому что тот свою лающую собачонку на него спустил.
показать весь комментарий
29.04.2020 00:38 Ответить
ну уж хоть бы наталка скабеева свое хлебало закрыла)))
показать весь комментарий
29.04.2020 13:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 