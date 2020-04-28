Оккупанты 4 раза обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 05.30, в течение часа, трижды под вражеским прицельным огнем находились наши защитники Крымского. С направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск вооруженные формирования РФ вели минометные обстрелы 120-го калибра, всего выпустив 30 мин. Эти обстрелы враг сопровождал огнем из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия.

С 07.20 от оккупированного села Калиново-Борщеватое противник начал обстрел наших защитников м. Попасная. Противник выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую вооруженную активность адекватным ответным огнем из легкого пехотного вооружения.

По имеющейся информации, боевых потерь с начала суток среди наших защитников нет. Потери оккупантов уточняются.

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