За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий
В течение ближайших 16 дней Украина намерена вернуть 44 специальными авиарейсами около 8200 граждан, находящихся за рубежом.
Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.
"В течение 16 дней, ежедневно не более 3 рейсов, не более 600 граждан будут возвращаться из разных концов мира в Украину", - сообщил он.
Чиновник объяснил, почему было принято решение о восстановлении спецрейсов: "У людей заканчиваются визы, заканчивается возможность находиться в гостиницах. Гостеприимство и открытость в некоторых странах начинают постепенно уменьшаться, потому что, прежде всего, они заботятся о собственной безопасности. Поэтому мы должны что-то делать и возвращать наших граждан, чтобы потом не было реадмиссии или каких-то дипломатических трений со странами-партнерами".
Министр заверил, что проблем с соблюдением режима самоизоляции гражданами быть не должно.
"Нами разработано приложение "Дій вдома", достаточно действенный механизм контроля за соблюдением требований самоизоляции. При пересечении границы люди дают согласие на это, предоставляют информацию пограничникам, свой мобильный номер, установленное приложение, все это проверяется, и в дальнейшем они смогут быть на самоизоляции", - рассказал он.
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8 тыс вернуть...)))
а 140 тыс уже ждут за кордоном ...))))
Зеленський дав безвиїзд і безнадію.
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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648 2 ч. · https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648#
Я вам могу сказать совершенно точно - в стране экономическая жопа. Не надвигается, нет. Уже пришла. Для этого мне не нужны никакие соцопросы или индикаторы. У меня есть свой, самый лучший индикатор. За предыдущий текст на две тысячи лайков и четыреста репостов я заработал триста гривень. Пришел только один, прописью - ОДИН - перевод. Такого не было никогда. Слава экономическому гению Наикращего Лидера Свету! И его святой дыре в голове. Насколько хуже не стало-то, а.
Когда премьер-министр говорит, что карантин может продлиться два года - я уже не смеюсь, не плачу, даже челюсть на стол не падает. Я уже привык. Мне теперь только одно уже интересно - из какой галактической системы прибыли эти гуманоиды.
Больше уже ничего не интересует.
Слуги народу забороняють українцям виїжджати на заробітки і нічого не пропонують натомість. Слугам добре.
Прикидываю какой там духан ....
Та наших закордонних патріотів тільки у коронагостинній Італії чверть мільйона!
Чи мова про повернення тих патріотів, що втомилися у Шарм-еш-Шейхах. Домініканах та на Канарах?