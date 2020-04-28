За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий

В течение ближайших 16 дней Украина намерена вернуть 44 специальными авиарейсами около 8200 граждан, находящихся за рубежом.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"В течение 16 дней, ежедневно не более 3 рейсов, не более 600 граждан будут возвращаться из разных концов мира в Украину", - сообщил он.

Чиновник объяснил, почему было принято решение о восстановлении спецрейсов: "У людей заканчиваются визы, заканчивается возможность находиться в гостиницах. Гостеприимство и открытость в некоторых странах начинают постепенно уменьшаться, потому что, прежде всего, они заботятся о собственной безопасности. Поэтому мы должны что-то делать и возвращать наших граждан, чтобы потом не было реадмиссии или каких-то дипломатических трений со странами-партнерами".

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Министр заверил, что проблем с соблюдением режима самоизоляции гражданами быть не должно.

"Нами разработано приложение "Дій вдома", достаточно действенный механизм контроля за соблюдением требований самоизоляции. При пересечении границы люди дают согласие на это, предоставляют информацию пограничникам, свой мобильный номер, установленное приложение, все это проверяется, и в дальнейшем они смогут быть на самоизоляции", - рассказал он.

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