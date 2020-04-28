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Новости Коронавирус и карантин
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За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий

За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий

В течение ближайших 16 дней Украина намерена вернуть 44 специальными авиарейсами около 8200 граждан, находящихся за рубежом.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"В течение 16 дней, ежедневно не более 3 рейсов, не более 600 граждан будут возвращаться из разных концов мира в Украину", - сообщил он.

Чиновник объяснил, почему было принято решение о восстановлении спецрейсов: "У людей заканчиваются визы, заканчивается возможность находиться в гостиницах. Гостеприимство и открытость в некоторых странах начинают постепенно уменьшаться, потому что, прежде всего, они заботятся о собственной безопасности. Поэтому мы должны что-то делать и возвращать наших граждан, чтобы потом не было реадмиссии или каких-то дипломатических трений со странами-партнерами".

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Министр заверил, что проблем с соблюдением режима самоизоляции гражданами быть не должно.

"Нами разработано приложение "Дій вдома", достаточно действенный механизм контроля за соблюдением требований самоизоляции. При пересечении границы люди дают согласие на это, предоставляют информацию пограничникам, свой мобильный номер, установленное приложение, все это проверяется, и в дальнейшем они смогут быть на самоизоляции", - рассказал он.

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карантин (16729) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Порошенко дав безвіз.
За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий - Цензор.НЕТ 3881 Зеленський дав безвиїзд і безнадію.
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28.04.2020 13:35 Ответить
+5
...когда на таіті больше нє кормят

https://www.facebook.com/babchenkoa?hc_ref=ARRIMiMZ1Yo0mAtGBSn1tItwxKmSzVVWTous7YnKfAacGsTLSEWZgM21_6Qj1xUbF9U&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?hc_ref=ARRIMiMZ1Yo0mAtGBSn1tItwxKmSzVVWTous7YnKfAacGsTLSEWZgM21_6Qj1xUbF9U&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648 2 ч. · https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648#

Я вам могу сказать совершенно точно - в стране экономическая жопа. Не надвигается, нет. Уже пришла. Для этого мне не нужны никакие соцопросы или индикаторы. У меня есть свой, самый лучший индикатор. За предыдущий текст на две тысячи лайков и четыреста репостов я заработал триста гривень. Пришел только один, прописью - ОДИН - перевод. Такого не было никогда. Слава экономическому гению Наикращего Лидера Свету! И его святой дыре в голове. Насколько хуже не стало-то, а.
Когда премьер-министр говорит, что карантин может продлиться два года - я уже не смеюсь, не плачу, даже челюсть на стол не падает. Я уже привык. Мне теперь только одно уже интересно - из какой галактической системы прибыли эти гуманоиды.
Больше уже ничего не интересует.
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28.04.2020 13:36 Ответить
+4
Может, им все-таки лечиться там, где они платили налоги? Или они нигде нее платили?
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28.04.2020 13:35 Ответить
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какой смешной...
8 тыс вернуть...)))
а 140 тыс уже ждут за кордоном ...))))
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28.04.2020 13:33 Ответить
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28.04.2020 13:34 Ответить
Порошенко дав безвіз.
За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий - Цензор.НЕТ 3881 Зеленський дав безвиїзд і безнадію.
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28.04.2020 13:35 Ответить
петя молодец? ))
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28.04.2020 13:47 Ответить
Не, Оманский осёл патрушева - вот молодец
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28.04.2020 21:21 Ответить
Может, им все-таки лечиться там, где они платили налоги? Или они нигде нее платили?
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28.04.2020 13:35 Ответить
Кролик сидел бы в норке и сосал марковку!!!!
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28.04.2020 13:57 Ответить
В том то и дело, что не платили, а работали нелегально. У легальнотрудоустроенных таки проблем нет
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28.04.2020 14:17 Ответить
дебил ! они лечатся за деньги ! бесплатно их не лечат!
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28.04.2020 16:41 Ответить
ковид лечат бесплатно. Они ж постоянно ноют, что у них денег нет.
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29.04.2020 16:22 Ответить
...когда на таіті больше нє кормят

https://www.facebook.com/babchenkoa?hc_ref=ARRIMiMZ1Yo0mAtGBSn1tItwxKmSzVVWTous7YnKfAacGsTLSEWZgM21_6Qj1xUbF9U&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?hc_ref=ARRIMiMZ1Yo0mAtGBSn1tItwxKmSzVVWTous7YnKfAacGsTLSEWZgM21_6Qj1xUbF9U&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648 2 ч. · https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648#

Я вам могу сказать совершенно точно - в стране экономическая жопа. Не надвигается, нет. Уже пришла. Для этого мне не нужны никакие соцопросы или индикаторы. У меня есть свой, самый лучший индикатор. За предыдущий текст на две тысячи лайков и четыреста репостов я заработал триста гривень. Пришел только один, прописью - ОДИН - перевод. Такого не было никогда. Слава экономическому гению Наикращего Лидера Свету! И его святой дыре в голове. Насколько хуже не стало-то, а.
Когда премьер-министр говорит, что карантин может продлиться два года - я уже не смеюсь, не плачу, даже челюсть на стол не падает. Я уже привык. Мне теперь только одно уже интересно - из какой галактической системы прибыли эти гуманоиды.
Больше уже ничего не интересует.
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28.04.2020 13:36 Ответить
А он что, до сих пор сидит в бункере и побирается?
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28.04.2020 14:19 Ответить
странно что даже один лох нашелся поддержать рублем этого недр русского-недоукраинца-недоеврея Бабченко
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28.04.2020 14:19 Ответить
а ти шо - рогатий??
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28.04.2020 14:45 Ответить
Слуги народу на найдорожчих авто з'їжджаються бухати у дорогому, незаконно відкритому під час карантину ресторані, що належить іншому слузі.
Слуги народу забороняють українцям виїжджати на заробітки і нічого не пропонують натомість. Слугам добре.
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28.04.2020 13:37 Ответить
За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий - Цензор.НЕТ 1907
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28.04.2020 13:38 Ответить
Це Рокфор для слуг народа?
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28.04.2020 13:42 Ответить
Ні , це новий пеніцилін від COVID -19 .
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28.04.2020 15:59 Ответить
сыр парЗЕман?
Прикидываю какой там духан ....
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28.04.2020 15:54 Ответить
Уже у второго человека прошу. Дайте ссылку на закон, акт, постановление о ЗАПРЕТЕ виїжджати на заробітки. Урядовий курьер или сайт ВР. Каким числом искать запрет?
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28.04.2020 15:38 Ответить
спасибо, посмеялся
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28.04.2020 13:37 Ответить
Порошенко молодец ,что открыл окно в Европу для украинских заробитчан, а советские люди которые у власти и не имеют своего государства, регулируют кого к себе в союз забрать .а кого оставить в Европе
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28.04.2020 13:37 Ответить
Пріложєніє на смарАХВон як ставиться так і видаляється... Іщі-свєщі потом упоротого... Я не кажу про всіх, але, на жаль, є й такі...
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28.04.2020 13:39 Ответить
Какая-то странная и навязчивая идея у "зеленых". Пока только нелегалов, любителей поработать в Европе по безвизу и туристов вернули. Да и те при удобном случае снова уедут. А те украинцы, кто устроился, не вернуться какие бы сладкие песни о "ждущей их Родине" им бубочка и компания не пели.
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28.04.2020 13:40 Ответить
спасибо пете за безвиз, правильно?
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28.04.2020 13:44 Ответить
При чём тут Петя и его туристический безвиз, он сделал хорошо только турбизнесу, а, для нахождения в стране более трёх месяцев, для работы легально, люди оформляют совершенно другие визы.
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28.04.2020 13:53 Ответить
А вот и не угадали. Массово выезжают по безвизу типа с целью туризма, а затем там остаются работать и жить нелегально. И подобных нелегалов в Европе пруд пруди
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28.04.2020 14:22 Ответить
Бред не пишите если не в курсе.
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28.04.2020 14:24 Ответить
И до безвиза миллионы украинцев жили и работали в Европе.
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28.04.2020 14:32 Ответить
прежде всего, они заботятся о собственной - а ви про що переживаєте олені?
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28.04.2020 13:43 Ответить
ты дома оленей разводишь, северных или каких? ещё и разговариваешь с ними )
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28.04.2020 13:45 Ответить
перепрошую, але кацапів не розумію!
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28.04.2020 13:57 Ответить
совсем плохой )))))))))
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28.04.2020 15:01 Ответить
Ах...вігеть.
Та наших закордонних патріотів тільки у коронагостинній Італії чверть мільйона!
Чи мова про повернення тих патріотів, що втомилися у Шарм-еш-Шейхах. Домініканах та на Канарах?
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28.04.2020 13:46 Ответить
Щас всё брошу и поеду в Украину сдаваться на карантин.
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28.04.2020 13:49 Ответить
Петя молодец что разрешил завозить в Украину малоимущим б/у машины,теперь любой сельчанин может свою выращенную продукцию не отдавать аферистам за бесценок,а сам может вывозить в город и реализовывать
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28.04.2020 13:57 Ответить
А советская власть ,которая сейчас бродит по Украине .может всё отобрать у народа и приравнять со всеми ,которые внизу.
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28.04.2020 13:59 Ответить
Ага, дебіли зелені і справді так думають...
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28.04.2020 14:47 Ответить
и все имеют справки что переболели или здоровы.
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28.04.2020 14:52 Ответить
 
 