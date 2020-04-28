За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020. ДОКУМЕНТ

За первый квартал 2019 года у коррупционеров было конфисковано почти полтора миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба на запрос Цензор.НЕТ.

Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в первом квартале 2019 года составила 1 478 567 273 гривен 64 коп. За аналогичый период 2018 года по этой статье в госбюджет поступило 28 226 грн 25 коп.

Напомним, за первый квартал 2020 года по этой статье госбюджет получил 13 334 грн 45 коп. Еще 950,00 грн в Госбюджет поступили от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

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