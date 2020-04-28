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За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020. ДОКУМЕНТ

За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020. ДОКУМЕНТ

За первый квартал 2019 года у коррупционеров было конфисковано почти полтора миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба на запрос Цензор.НЕТ.

Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в первом квартале 2019 года составила 1 478 567 273 гривен 64 коп. За аналогичый период 2018 года по этой статье в госбюджет поступило 28 226 грн 25 коп.

Напомним, за первый квартал 2020 года по этой статье госбюджет получил 13 334 грн 45 коп. Еще 950,00 грн в Госбюджет поступили от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

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За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020 01

Казначейство (41) конфискация (602) коррупция (8579)


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Топ комментарии
+30
Так коррупцию уже победили. Откуда ж конфисковывать?
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28.04.2020 13:42 Ответить
+20
как клоун может забрать мясо у тигров ?
За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020 - Цензор.НЕТ 7637
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28.04.2020 13:46 Ответить
+19
Ну шо идиоты?)))
ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?))))
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28.04.2020 13:43 Ответить
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Так коррупцию уже победили. Откуда ж конфисковывать?
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28.04.2020 13:42 Ответить
как клоун может забрать мясо у тигров ?
За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020 - Цензор.НЕТ 7637
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28.04.2020 13:46 Ответить
За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році - Цензор.НЕТ 5655
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28.04.2020 14:21 Ответить
За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році - Цензор.НЕТ 7768
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28.04.2020 15:30 Ответить
от бідолашний, всюди тобі Порошенко мариться ))))))
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28.04.2020 15:31 Ответить
Проверь трусы, туда насрали
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28.04.2020 21:23 Ответить
если победили коррупцию - закрывайте антикоррупционные конторы, они уже ни к чему !
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28.04.2020 13:47 Ответить
14 тыс гривен это "коррупционные доходы", извините, бабки с подснежниками
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28.04.2020 13:50 Ответить
За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році - Цензор.НЕТ 6250
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28.04.2020 13:58 Ответить
Два дебила.
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28.04.2020 14:03 Ответить
ето сіла )))
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28.04.2020 14:04 Ответить
Авжеж- https://censor.net/user/463434 та https://censor.net/user/389503!)))))))))
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28.04.2020 14:29 Ответить
шо, валянок сибірський, образився за бубочку свою? )))))))))
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28.04.2020 15:07 Ответить
Не палай!

За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році - Цензор.НЕТ 2656

Бережи себе!)))
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28.04.2020 15:25 Ответить
це твій? Знатно ти його..... Сподіваюсь статеві органи не постраждали?
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28.04.2020 15:27 Ответить
))
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28.04.2020 14:58 Ответить
Да, коррупцию победили... А шоу осталось! Метаются по райцентрам и НАБУ, и полиция, и ДБР и все лворников-коррупционеров ловят... Стараюццца... И как им удается не обидеть прокуроров в пент-хаузах, судей в "хатынках"?! А вот дворников..... Дворников не жалко, надо ж показатели делать!
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28.04.2020 17:01 Ответить
бубочке ніколи боротися з корупціонерами.. Воно рейтинг свій рятує. )))
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28.04.2020 13:42 Ответить
Та то бариґи самі у себе забирали, щоб Бубочці тепер свиню підкласти! От підлі, як все розрахувати!
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28.04.2020 14:12 Ответить
конец эпохи коррупции. последнее, нажитое непосильным трудом, отобрали.
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28.04.2020 13:43 Ответить
Ну шо идиоты?)))
ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?))))
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28.04.2020 13:43 Ответить
Обещанные ПОСАДКИ кроме картоши на даче будуть?)))))
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28.04.2020 13:44 Ответить
дурні-дурні, але хитрі!

они знают что ПОСАДИШЬ, то и ПОЖНЕШЬ

а поскольку сажать мылятся только Пороха и Хунту, то как-то боязно заниматься такой агрономией
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28.04.2020 13:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PcsqIY6Iavc Любителям зелупы
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28.04.2020 13:44 Ответить
всего лишь в 107 тысяч раз
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28.04.2020 13:44 Ответить
И шо??? Все те деньги Петя в апшоры спрятал и кондитерскую хвабрику в липецке отстроил... в 86 раз разбогател... а бубочка все 14 тыщ в казну привел. А скоро на эти деньги можно будет купить 2 буханки мацы или даже полторы...
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28.04.2020 13:44 Ответить
Он туда даже сэкономленные в Омане Ленкины чаевые сдал.
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28.04.2020 15:38 Ответить
по всем правилам экономики и даже просто здравого смысла все эти "антикоррупционные" предприятия общественного питания чиновников и правоохранителей должны быть закрыты!

они не рентабельны и приносят убыток миноритариям-налогоплательщикам !!!!
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28.04.2020 13:45 Ответить
Новиє ліца?
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28.04.2020 13:45 Ответить
И перевели в доллары
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28.04.2020 13:46 Ответить
бубачка борется с коррупцией!руки только не доходят, а так да - борется
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28.04.2020 13:47 Ответить
петя вернись...
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28.04.2020 13:47 Ответить
https://webblack.net/poroshenko-vernis-reportazh-s-lipecko/ Порошенко, вернись! Репортаж с липецкой фабрики, которая закрывается
Шкода, не вдається знайти оригінальний матеріал «Эха Москвы» від Алена Вершинина ... А був!
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28.04.2020 14:18 Ответить
если анти"коррупционеры" конфисковывают в СОТНИ РАЗ МЕНЬШЕ, чем получают зарплат, то - НАХ ОНИ НУЖНЫ?!!
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28.04.2020 13:48 Ответить
Теперь нет такой коррупции как при барыге. Нечего конфисковывать.
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28.04.2020 13:49 Ответить
при Барыге была коррупция и доход в державу был, а

при НЕ ЛОХЕ за 14 тыс. гривен даже на собачью будку мало
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28.04.2020 13:55 Ответить
Не забывайте, что когда Барыга воровал, то был рост ВВП иначе - откуда воровать!!!...
А вот когда честные (такой орден они на грудь прикрепили и потому их легко узнать), то им ни копейки не надо, а 300 Миллиардов и подавно...
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28.04.2020 14:21 Ответить
Если бы ещё знать, что украл Порошенко...
Пришел в президенты с состоянием в $1,6 млрд., ушел с состоянием неполных $600 млн. (данные Блумберг). Какой-то неправильный из Порошенко получился "вор и коррупционер".
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28.04.2020 15:50 Ответить
Аполитично рассуждаете, понимаешь ли, "не эта власть, так следующая найдёт то, что украл и смародёрил Порошенко" ((c) Зерада)
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28.04.2020 15:55 Ответить
А по правді: реформи в правоохороній та в судовій сфері - на відкаті. До речі, до теми "https://censor.net/resonance/3191842/advokat_taras_bezpaliyi_pdozru_kuzmenko_nhto_ne_hotv_pdpisuvati_znayishli_odnogo_sldchogo_yakogo_cherez"
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28.04.2020 13:49 Ответить
чи може той слідчий сам втік од гріха подалі ?
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28.04.2020 13:57 Ответить
Это обычная практика у Лукашенко, кто-то должен сделать г, чтобы он был ни при чём, потом этого уволить к чертям собачьим с посадкой... на другую должность..
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28.04.2020 14:25 Ответить
це ж кого такого заможного в цьому кварталі бомбанули антикорусьонери, аж на 14 тисяч.?.)))) Чи то навіть декількох корупціонерів, бо зубажіння ж, навіть в мільонщиків грошей немає, і вони, напевно, зубАжіли. Ото так потроху збирають, хто подасть )))))
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28.04.2020 13:50 Ответить
кляті порохоботи....
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28.04.2020 13:51 Ответить
Это свидетельств того, что при зеленой плесени коррупция возведена в закон
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28.04.2020 13:51 Ответить
ви що, реально думали, що шут попре проти хазяїнів, у яких на корпоративах ковиступав арлекіном?😂
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28.04.2020 13:53 Ответить
Интересно детали узнать "безпристрастный" анти.кор.суд был создан пол года назад, и до сих пор никто не сел...? Или это из разряда виртуальных 1.5$ лярда конфискованных у свидетелей "пакращання вже зараз" картавым прокулолом? Но АКС уже конфисковал у Петиных подельников суммы залога больше 100 млн. но это публикаторы зрады игнорируют...всё зависит как считать!
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28.04.2020 13:55 Ответить
Да, всегда необходимо считать, например, если сложить все порядковые номера букв твоего ника в алфавите, то по толковому словарю ты выходишь кацапом с Лахты...
Толковому словарю ты, надеюсь, доверяешь?
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28.04.2020 14:30 Ответить
во сколько нам обходится эта бурная деятельность "сажателей" ?
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28.04.2020 13:58 Ответить
Если в 2015 году доходы бюджета от конфискованных средств, приобретенных коррупционным путем, были запланированы на уровне 1,5 млрд. грн., то на 2017 год - уже планируется в 7 раз больше - 10,6 млрд. грн.
И каковы же фактические успехи всех этих органов на антикоррупционном поприще? В 2015 году план был выполнен на 0,007% (100 тыс. грн. при плане 1,5 млрд. грн.), в 2016 году - на 0,001% (78 тыс. грн. при плане 7,8 млрд. грн.). Итого - 178 тыс. грн. (около $7 тыс.).
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28.04.2020 13:59 Ответить
Т.е. сейчас к власти пришли вовсе не антикоррупционеры и Антикоррупционный суд не работает при Зелемойском?
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28.04.2020 14:37 Ответить
А откуда цифирьки? Ссылочку не от "вечерних мудозвонов" можно?
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28.04.2020 15:46 Ответить
Верните Пороха.
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28.04.2020 14:03 Ответить
Зачем, его чиновники почти все на местах, продолжают свою воровскую антиукраинскую деятельность
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28.04.2020 14:37 Ответить
В твоих влажных мечтах)) ну шо зебилоиды, победили коррупцию или ваш янелох оманский покрывает коррупцию?
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28.04.2020 15:16 Ответить
круто! осталось конфисковать еще 298,5 миллиардов.....
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28.04.2020 14:12 Ответить
Прижмите хорошо шеколяднохо питуха парашенко, там в его в оффшорах все сворованые мвфовские деньги, можно будет кредиты у мвф не брать лет 5 как минимум
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28.04.2020 14:35 Ответить
Так уже год клоун прижимает и ничего не находит. Раз за год ничего не нашли, то скорее всего ничего и нет. Пришло время прижимать клована
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28.04.2020 15:13 Ответить
а почему никого не закрыли ?
значит не правду говорят
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28.04.2020 14:51 Ответить
Аууу,зебилы, ваш выход))
Так кто бырыга?
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28.04.2020 15:14 Ответить
Ну!?!? Так об чем это говорит!? Победили коррупцию, *****!! Ура зе-бе без бе-бе!
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28.04.2020 15:19 Ответить
Лучше б НАБУ и САП небольшим городком Украинка в Киевской области занялись - коррупция во главе с самозванкой Кучер в горсовете такая, что, ликвидировав её, можно сразу окупить всю НАБУ.
В УКРАИНКЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОРРУПЦИЯ, ОЧЕНЬ ХОРОШО ОРГАНИЗОВАНА И В ДОЛЕ ЧТО СБОКУ, ЧТО СНИЗУ, ЧТО СВЕРХУ.
Причем коррупция классическая и хорошо организованная: местечковые депутаты-феодалы по команде Кучер "прошу визначитись" голосуют на сессиях за любой схематоз с коммунальными землями и имуществом в пользу своих и себя.
РАЗВОРОВАНО ВСЁ И КРАДУТ ТАМ, НА ЧТО РАНЬШЕ 20 ЛЕТ БЫЛО ТАБУ. Украсть на детях - для них святое.
Что ни закупка или ремонт - то бессмысленная трата денег с откатом до 90%, причем между тройкой-пятеркой своих прикормленных фирм, которые не то что опыта подобных подрядов не имеют, а даже в Уставе не прописана такая деятельность. ДА, С ОТКАТОМ ДО 90%, где-то 40%, где-то 60%.
За 1 день до снижения допороговых закупок с 200 до 50 тыс. поназаключали договоров на бессмысленные и никому не нужные стройки-ремонты на 6 млн.грн, из них одной фирме укрбалтинвест на 3 млн.грн. Только подумайте, ремонт одной детской площадки эта фирма ремонтирует за 500 000 грн. (да, пятьсот тысяч) при цене новой в 200-300 тыс.грн.
Крыша сверху из силовиков и в Обуховском районном отделе полиции и прокуратуре.
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28.04.2020 15:30 Ответить
То есть, в первом квартале 2019 года изъяли в доход государства в 100 000 (сто тысяч) раз коррупционных денег больше, чем в первом квартале 2020 года.
Я вас, "73%", поздравляю. Это невиданный успех.
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28.04.2020 15:41 Ответить
И шо по этому поводу думает ХАРАНТ ?
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28.04.2020 16:22 Ответить
Дивно, а де ж доходи з тих, кого викривали бігуси-гнапи на 1+1, шабуніни, лещенки? Тобто, із ''банди Порошенка''? Не може ж бути, щоб то була брехня. Чи може?
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28.04.2020 19:24 Ответить
От вам і барига.Все пізнається в порівнянні.
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28.04.2020 20:16 Ответить
 
 