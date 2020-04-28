За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020. ДОКУМЕНТ
За первый квартал 2019 года у коррупционеров было конфисковано почти полтора миллиарда гривен.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба на запрос Цензор.НЕТ.
Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в первом квартале 2019 года составила 1 478 567 273 гривен 64 коп. За аналогичый период 2018 года по этой статье в госбюджет поступило 28 226 грн 25 коп.
Напомним, за первый квартал 2020 года по этой статье госбюджет получил 13 334 грн 45 коп. Еще 950,00 грн в Госбюджет поступили от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.
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ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?))))
они знают что ПОСАДИШЬ, то и ПОЖНЕШЬ
а поскольку сажать мылятся только Пороха и Хунту, то как-то боязно заниматься такой агрономией
они не рентабельны и приносят убыток миноритариям-налогоплательщикам !!!!
Шкода, не вдається знайти оригінальний матеріал «Эха Москвы» від Алена Вершинина ... А був!
при НЕ ЛОХЕ за 14 тыс. гривен даже на собачью будку мало
А вот когда честные (такой орден они на грудь прикрепили и потому их легко узнать), то им ни копейки не надо, а 300 Миллиардов и подавно...
Пришел в президенты с состоянием в $1,6 млрд., ушел с состоянием неполных $600 млн. (данные Блумберг). Какой-то неправильный из Порошенко получился "вор и коррупционер".
Толковому словарю ты, надеюсь, доверяешь?
И каковы же фактические успехи всех этих органов на антикоррупционном поприще? В 2015 году план был выполнен на 0,007% (100 тыс. грн. при плане 1,5 млрд. грн.), в 2016 году - на 0,001% (78 тыс. грн. при плане 7,8 млрд. грн.). Итого - 178 тыс. грн. (около $7 тыс.).
значит не правду говорят
Так кто бырыга?
В УКРАИНКЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОРРУПЦИЯ, ОЧЕНЬ ХОРОШО ОРГАНИЗОВАНА И В ДОЛЕ ЧТО СБОКУ, ЧТО СНИЗУ, ЧТО СВЕРХУ.
Причем коррупция классическая и хорошо организованная: местечковые депутаты-феодалы по команде Кучер "прошу визначитись" голосуют на сессиях за любой схематоз с коммунальными землями и имуществом в пользу своих и себя.
РАЗВОРОВАНО ВСЁ И КРАДУТ ТАМ, НА ЧТО РАНЬШЕ 20 ЛЕТ БЫЛО ТАБУ. Украсть на детях - для них святое.
Что ни закупка или ремонт - то бессмысленная трата денег с откатом до 90%, причем между тройкой-пятеркой своих прикормленных фирм, которые не то что опыта подобных подрядов не имеют, а даже в Уставе не прописана такая деятельность. ДА, С ОТКАТОМ ДО 90%, где-то 40%, где-то 60%.
За 1 день до снижения допороговых закупок с 200 до 50 тыс. поназаключали договоров на бессмысленные и никому не нужные стройки-ремонты на 6 млн.грн, из них одной фирме укрбалтинвест на 3 млн.грн. Только подумайте, ремонт одной детской площадки эта фирма ремонтирует за 500 000 грн. (да, пятьсот тысяч) при цене новой в 200-300 тыс.грн.
Крыша сверху из силовиков и в Обуховском районном отделе полиции и прокуратуре.
Я вас, "73%", поздравляю. Это невиданный успех.