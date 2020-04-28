Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский

Привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которые до сих пор курировал Офис Президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - подчеркнул Зеленский, обращаясь к министру Максиму Степанову.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.

"В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис Президента. Там будут 400 000 защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав", - отметил Тимошенко.

Степанов сообщил, что его ведомство уже закупило более 70 тыс. костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов