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Новости Коронавирус и карантин
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Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский

Привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которые до сих пор курировал Офис Президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - подчеркнул Зеленский, обращаясь к министру Максиму Степанову.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.

"В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис Президента. Там будут 400 000 защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав", - отметил Тимошенко.

Степанов сообщил, что его ведомство уже закупило более 70 тыс. костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1518) Степанов Максим (2062) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Т.е. уже лозунг выполнен на все 1000%

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4242
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28.04.2020 13:36 Ответить
+15
Внукам прибарахлились
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28.04.2020 13:35 Ответить
+12
Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов! Отныне!

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5817
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28.04.2020 13:39 Ответить
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Внукам прибарахлились
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28.04.2020 13:35 Ответить
Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов! Отныне!

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5817
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28.04.2020 13:39 Ответить
Завозить теперь будут те, кто перед этим их вывез? Шедеврально !!!
Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7104
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28.04.2020 13:44 Ответить
Подробно

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4700
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28.04.2020 13:46 Ответить
Т.е. уже лозунг выполнен на все 1000%

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4242
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28.04.2020 13:36 Ответить
ОП нажился на закупках теперь минздраву пора...
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28.04.2020 13:36 Ответить
Двойной навар: сначала свое загнали, потом китайское дерьмо за бюджетные закупили дороже на 40-50%. Красота!
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28.04.2020 13:43 Ответить
какой двойной навар, тройной- потом закупленное загнали в свои аптеки и толкают простым гражданам по цене золота
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28.04.2020 13:50 Ответить
Куш сорвали....!
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28.04.2020 13:36 Ответить
Через фірми - посередники.
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28.04.2020 13:40 Ответить
Все! "Піар" -кампанія закінчилася, тепер хай "пашуть" інші... Бо якщо продовжувать, то за "просери" відповідать прийдеться... А так є на кого "пальцем вказать", обвинуватить у всіх гріхах і звільнить, як Гончарука, Рябошапку, і Нєфьодова з Верлановим...
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28.04.2020 13:40 Ответить
Можно сказать, что началась Беларусь-2....

Видел как-то ролик, в котором какие-то шутники, можно сказать, что и социологи одновременно, провели такой опыт-шутку.
Подошли к девушки и сказали:
- А можете раздеться перед камерой за (скажем условно) 100 Шекелей (на автомате вспомнились Шекели) (Нет!!!), а за 1000 (Нет!!!), а за 10000 (Нет!!!)?
- А можете одну пуговичку расстегнуть за 1 Шекель (Согласилась), а вторую за 5 (Согласилась)...
И вот когда дошли до того, что она уже готова была скинуть последнюю блузку, как бы - Чего уж там, они её остановили, потратив на это не более 50 Шекелей...
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28.04.2020 13:47 Ответить
чувак, що ти взагалі дивишся, ну і зашквар
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28.04.2020 16:44 Ответить
Я не виноват, что тебе нравится лапша от социологов про рейтинги, т.е. о том - что ты должен думать, а не думаешь, а мне нравится узнавать - как они тебе лапшу вешают.
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28.04.2020 18:12 Ответить
та нiт.... з пiаром все гаразд...., закiнчилися грошi......
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28.04.2020 14:53 Ответить
все, к чему прикасается зебыдло, превращается в труху.
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28.04.2020 13:40 Ответить
Мудрое решение, после того, как свою няню-смотрящего туда назначили, то можно самим не заниматься...
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28.04.2020 13:40 Ответить
Может пусть еврейская община Украины этим позанимается?
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28.04.2020 13:40 Ответить
Єрмак вже нажерся?
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28.04.2020 13:41 Ответить
А почему Украина за прошедшее время не увеличила собственное производство? А до сих пор возит маски самолётами ?
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28.04.2020 13:44 Ответить
Ну вот,а то разрыдались белохалатники,как дети,честное слово.Самолет с марлей прибудет вовремя.И заработают ваши аптеки на первых этажах пуще прежнего.
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28.04.2020 13:44 Ответить
Inogda idut i podarki a ne zakubki.Tut nuzno razobratsia.Vot Litva vyslala vam respiratori podarok 50000 stuk eto kak oformili?Podarok ili kupili kto to?
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28.04.2020 13:44 Ответить
Подарок,который купили кто-то
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28.04.2020 13:48 Ответить
подсказка - виртуальная клавиатура входит в поставку даже каличной 10-ки. язык только русский включить надо.
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28.04.2020 13:51 Ответить
Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5771
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28.04.2020 13:44 Ответить
При шведском варианте они проверяли только тех, у кого затруднённое дыхание, теперь, вроде бы будут тестировать поголовно, вот тогда что-то прояснится со шведским вариантом...
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28.04.2020 13:56 Ответить
как ОП мог вести закупки???
у них есть бюджет на ето?
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28.04.2020 13:45 Ответить
заголовок новости некорректный, в статье "Привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которые до сих пор курировал Офис Президента..В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис Президента." но кто же занимался именно закупкой( искал поставщиков,заключал контракты) ?
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28.04.2020 13:54 Ответить
Дуристикой.
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28.04.2020 14:00 Ответить
Прокладочники, по привычке, мастерство не пропьёшь...
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28.04.2020 14:00 Ответить
ууууу.. знов створяться канали для збагачення поганих чинуш..Чи відновляться старі. Райке богатирьовой прівет передавайте, зелень пучеглаза ..
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28.04.2020 13:46 Ответить
вже немає , що красти? то можна й МОЗу віддати...Хоча...не факт...там ще "роботи" для цих крадіїв при владі-непочатий край...
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28.04.2020 13:47 Ответить
В Україну доставили 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, куплені коштом Фонду Петра Порошенка та компанії Roshen у Південній Кореї.
Це - четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні, повідомляє 28 квітня https://eurosolidarity.org/2020/04/28/425-%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%96/?preview=true&_thumbnail_id=15361&fbclid=IwAR2dVhNE8sWxfJXsxU0kvUJPWEAriIk4khKbyTU5KXgLy0CentrHBfrJLaY пресслужба партії "Європейська солідарність" .
"Попередні 30 тисяч костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України - перш за все в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія Рошен закупили 130 тисяч захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів", - йдеться у повідомленні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014783-z-pivdennoi-korei-do-kieva-dostavili-425-tisaci-zahisnih-kostumiv-dla-medikiv.html# Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1917До Києва прибули 42,5 тисячі захисних костюмів для медиків / Фото: eurosolidarity.org
У політсилі нагадали, що в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані https://www.ukrinform.ua/tag-koronavirus COVID 19 - це фактично кожен п'ятий хворий на коронавірус. "Причиною цього є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту", - вважають у "ЄС".Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012469-svl-maski-ta-kostumi-moz-otrimalo-gumdopomogu-na-80-miljoniv.html ШВЛ, маски та костюми: МОЗ отримало гумдопомогу на 80 мільйонів
У партії також нагадали, що "Європейська солідарність" минулого тижня зареєструвала законопроєкт № 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання коронавірусною хворобою і вимагає ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
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28.04.2020 13:51 Ответить
Конечно!! слуги народа и президент наворовали сначала на продаже масок с госрезерва, теперь наворовали на первых поставках по завышенной цене маски и другое оборудование, привезенные из китая!! А когда Спрос, ажиотаж и цена на маски резко в мире упала, и стала навыгодной, Они дурачком дела, скинули эту головную боль на степанова!! При этом наверняка не дали для этого минздраву и степанову самолеты "руслан" или "мрию". Потом президент и вся вшивая зелень Арахамия, скажут:: вот без президента и без нас ни хрена не смогли сделать"". Это же открытый саботаж и подлый пиар. По хуже и подлее путинского!!
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28.04.2020 14:00 Ответить
Отныне и во веки веко! Аминь!
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28.04.2020 14:07 Ответить
Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7682
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28.04.2020 14:19 Ответить
Усе вкрали, далі нехай МОЗ розгрібає?
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28.04.2020 14:22 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1254959939166011392 9 ч

По рассказам Зеленкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего
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28.04.2020 15:05 Ответить
Ясное дело .навезли уже много.Теперь будут заниматься ,опять продажей.
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28.04.2020 15:48 Ответить
Молодцы, все по честному , пусть и у других эпоха бидности закончится
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28.04.2020 20:03 Ответить
 
 