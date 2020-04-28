Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский
Привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которые до сих пор курировал Офис Президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - подчеркнул Зеленский, обращаясь к министру Максиму Степанову.
Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.
"В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис Президента. Там будут 400 000 защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав", - отметил Тимошенко.
Степанов сообщил, что его ведомство уже закупило более 70 тыс. костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.
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Видел как-то ролик, в котором какие-то шутники, можно сказать, что и социологи одновременно, провели такой опыт-шутку.
Подошли к девушки и сказали:
- А можете раздеться перед камерой за (скажем условно) 100 Шекелей (на автомате вспомнились Шекели) (Нет!!!), а за 1000 (Нет!!!), а за 10000 (Нет!!!)?
- А можете одну пуговичку расстегнуть за 1 Шекель (Согласилась), а вторую за 5 (Согласилась)...
И вот когда дошли до того, что она уже готова была скинуть последнюю блузку, как бы - Чего уж там, они её остановили, потратив на это не более 50 Шекелей...
у них есть бюджет на ето?
Це - четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні, повідомляє 28 квітня https://eurosolidarity.org/2020/04/28/425-%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%96/?preview=true&_thumbnail_id=15361&fbclid=IwAR2dVhNE8sWxfJXsxU0kvUJPWEAriIk4khKbyTU5KXgLy0CentrHBfrJLaY пресслужба партії "Європейська солідарність" .
"Попередні 30 тисяч костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України - перш за все в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія Рошен закупили 130 тисяч захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів", - йдеться у повідомленні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014783-z-pivdennoi-korei-do-kieva-dostavili-425-tisaci-zahisnih-kostumiv-dla-medikiv.html# До Києва прибули 42,5 тисячі захисних костюмів для медиків / Фото: eurosolidarity.org
У політсилі нагадали, що в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані https://www.ukrinform.ua/tag-koronavirus COVID 19 - це фактично кожен п'ятий хворий на коронавірус. "Причиною цього є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту", - вважають у "ЄС".Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012469-svl-maski-ta-kostumi-moz-otrimalo-gumdopomogu-na-80-miljoniv.html ШВЛ, маски та костюми: МОЗ отримало гумдопомогу на 80 мільйонів
У партії також нагадали, що "Європейська солідарність" минулого тижня зареєструвала законопроєкт № 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання коронавірусною хворобою і вимагає ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
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По рассказам Зеленкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего