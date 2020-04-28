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Новости Силовики
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В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов "Л/ДНР", - ОГП. ФОТО

28 апреля 2020 прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с прокурорами Днепропетровской и Кировоградской региональных прокуратур при оперативном сопровождения СБУ и ГФС Украины проводят обыски по месту расположения объектов нелегального производства спиртовой продукции в рамках уголовного производства по факту финансирования терроризма (ч. 3 ст. 258 -5 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, обыски проведены в Киевской и Ривненской областях по месту расположения предприятий, осуществляющих незаконное изготовление алкогольных напитков в больших промышленных масштабах и, которые не платят налоги в государственный бюджет.

В настоящее время выявлена бухгалтерская документация, водочная продукция с поддельными акцизными марками и около 100 тонн спиртовой смеси.

В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов Л/ДНР, - ОГП 01

По данным следствия, в дальнейшем эта продукция реализуется на территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях, а полученная прибыль используется для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", в частности, через формально законных юридических лиц.

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Часть соучредителей и фактические бенефициары этих предприятий - это лица, которые находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции Достоинства и скрываются от правоохранительных органов Украины на территории террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также на территории Российской Федерации. Некоторые из них являются "почетными гражданами и заместителями министров" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов Л/ДНР, - ОГП 02

В настоящее время следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению лиц, способствовавших указанной противоправной деятельности.

В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов Л/ДНР, - ОГП 03
В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов Л/ДНР, - ОГП 04
В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов Л/ДНР, - ОГП 05
В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов Л/ДНР, - ОГП 06
В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов Л/ДНР, - ОГП 07
В двух областях проходят обыски на объектах нелегального производства алкоголя по делу о финансировании террористов Л/ДНР, - ОГП 08
Фото: пресс-служба ОГП

обыск (1904) правоохранительные органы (2970) СБУ (20053) силовики (2799) терроризм (18692) ГФС (3600) Офис Генпрокурора (2500)


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карантин а они гонят))))))))))
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28.04.2020 14:17 Ответить
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
CoViD-19 обнаружили также у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии.
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28.04.2020 14:28 Ответить
Да это же легальный ликероводочный завод. Работает только по черному, а может и ночную смену. А днем выпускает легальную продукцию. Так у нас все ЛВЗ так работают. Что налоговая об этом не знает. Я думаю в доле.
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28.04.2020 16:59 Ответить
Да это же легальный ликероводочный завод. Работает только по черному, а может и ночную смену. А днем выпускает легальную продукцию. Так у нас все ЛВЗ так работают. Что налоговая об этом не знает. Я думаю в доле.
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28.04.2020 17:00 Ответить
Да это же легальный ликероводочный завод. Работает только по черному, а может и ночную смену. А днем выпускает легальную продукцию. Так у нас все ЛВЗ так работают. Что налоговая об этом не знает. Я думаю в доле.
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28.04.2020 17:01 Ответить
Апарати здоровенні, мабуть і продуктивність така ж.
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29.04.2020 02:08 Ответить
 
 