Кабмин планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство, это позволит создать 170 тыс. рабочих мест, - Шмыгаль
В планах расширить программу также и на строительство мостов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Заслушал информацию председателей ОГА по реализации программы Президента "Большая стройка". Правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году. Это позволит создать не менее 170 тыс новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях, - отметил премьер.
Кроме того, в планах расширить программу также и на строительство мостов.
По словам Шмыгаля, школы, детские сады и стадионы - это приоритет для правительства.
"Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, - реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях", - добавил премьер-министр.
"Программа "Большая стройка" поможет реализовать нам три важные задачи:
- поддержать людей работой;
- улучшить качество дорог в Украине;
- начать разогрев экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.
Треть всех средств от программы должны уйти в регионы уже в мае. Медлить нельзя", - подытожил Шмыгаль.
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"Звертання - це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Під час вимови звертання виділяється паузами, а на письмі - комами або знаком оклику."
Они массово побегут работать за 5-7 тысяч, когда за границей они привыкли получать 30 тысяч грн. (в валютном эквивавленте) за аналогичную работу... ждите
ПаниковскогоОмеляна нет! Такие деньги на обочине валяются... Запускай пилораму!
А зарплатой поддержать людей не планируется? Вопрос собственно риторический. После последних заявлений премьера ответ ясен.
а на дорогах лопатолог получает 12 - 14 К в месяц ( шестидневка ) , водилы чутка больше
в автомагистрали водилы уже под 20 ( но вахтами )
еще за штукатуров , да их мало , если удается нормальный заказ сделать то могут и под 2шку
вытягивать , но работа сезонная , и выпадает такое не часто , там то густо , то пусто
90% пойдет в карман...