Кабмин планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство, это позволит создать 170 тыс. рабочих мест, - Шмыгаль

В планах расширить программу также и на строительство мостов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Заслушал информацию председателей ОГА по реализации программы Президента "Большая стройка". Правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году. Это позволит создать не менее 170 тыс новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях, - отметил премьер.

Кроме того, в планах расширить программу также и на строительство мостов.

По словам Шмыгаля, школы, детские сады и стадионы - это приоритет для правительства.

"Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, - реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях", - добавил премьер-министр.

"Программа "Большая стройка" поможет реализовать нам три важные задачи:



- поддержать людей работой;

- улучшить качество дорог в Украине;

- начать разогрев экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

Треть всех средств от программы должны уйти в регионы уже в мае. Медлить нельзя", - подытожил Шмыгаль.

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