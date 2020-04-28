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Новости Коронавирус и карантин
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На национальной онлайн-платформе "Дія. Цифрова освіта" стартовал сериал-инструкция об аппаратах ИВЛ

На национальной онлайн-платформе

На национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта" стартовал новый онлайн-курс в виде образовательных сериалов "COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"Цель сериала - рассказать врачам и пациентам, как работают аппараты искусственной вентиляции легких. Просмотрев сериал, можно узнать о параметрах настройки, типах режимов, особенностях функционирования аппарата ИВЛ и тому подобное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сериал состоит из трех серий в формате мини-интервью. Продолжительность одной серии: 10-14 минут.

Онлайн-курс доступен на национальной онлайн-платформе с цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта" по ссылке: https://osvita.diia.gov.ua/courses/covid19-ventilator.

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Видеоинструкции к онлайн-курсу подготовил Денис Сурков, заведующий отделом анестезиологии и интенсивной терапии для новорожденных областной клинической больницы Днепра, доктор медицинских наук, преподаватель кафедры медицины катастроф и военной медицины Днепропетровской медакадемии МОЗ Украины.

Обзорный сериал о том, как работают аппараты искусственной вентиляции легких является совместным проектом Министерства цифровой трансформации Украины, Фонда Рината Ахметова и Ассоциации анестезиологов Украины.

карантин (16729) Дія (426) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Тепер налаштувати ІВЛ може кожна домохазяйка - це натяк на те, що лікарі не так вже потрібні...можна ще й на костюмах зекономити.
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28.04.2020 14:26 Ответить
+3
Це тому, що у Великобританії нема такого корисного додатку як "Дія".
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28.04.2020 14:31 Ответить
+3
Давайте ще про АЕС.Подивився серіальчик і вже можна сміливо йти на пульт керування працювати.
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28.04.2020 14:32 Ответить
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Тепер налаштувати ІВЛ може кожна домохазяйка - це натяк на те, що лікарі не так вже потрібні...можна ще й на костюмах зекономити.
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28.04.2020 14:26 Ответить
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28.04.2020 14:30 Ответить
Уже проходили "Каждая кухарка может управлять государством" (дословно цитату не помню)....

Итог мы наблюдаем до сих пор.
Хотя я не понял смысла этих роликов???? Врач и так знает или после краткого обучения будет знать, а обычным гражданам на х....я????
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28.04.2020 14:54 Ответить
Коли Зе-команда заразить всіх лікарів, комусь же це треба робити?
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28.04.2020 14:57 Ответить
шутка хорошая, но меня продолжает мучить вопрос ЗАЧЕМ?
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28.04.2020 15:03 Ответить
Самолет со школьными партами прибудет ночью.Подопытных вообще некуда складывать .
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28.04.2020 14:29 Ответить
Кому это нужно из широких масс населения? Этот аппарат используют в совсем тяжёлых случаях и смертность больных коронавирусом, подключённым к этому аппарату, в Великобритании была 60%
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28.04.2020 14:29 Ответить
Це тому, що у Великобританії нема такого корисного додатку як "Дія".
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28.04.2020 14:31 Ответить
Простите, покажите скомороху сериал "Как быть президентом, а не муд@ком". Ему это критично нужно увидеть.
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28.04.2020 14:31 Ответить
Давайте ще про АЕС.Подивився серіальчик і вже можна сміливо йти на пульт керування працювати.
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28.04.2020 14:32 Ответить
але почати треба з розеток... доказати - що не вбиває - робить нас сильнішими ))))
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28.04.2020 14:35 Ответить
ну не завжди ж вбиває. серіал той в принципі - корисна річ. не всі лікарі (медсестри) мають необхідну підготовку аби вміло і головне оправдано застосовувати ШВЛ. Коли хтось, хто погано вчився в медінституті і все ж має кваліфікацію пульмунолога, неправильно застосовуватиме ШВЛ, то поряд підскажуть йому його помилки.
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28.04.2020 15:20 Ответить
я нижче написав : як інформація - корисно, як інструкція - насторожило))))
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28.04.2020 15:47 Ответить
Хм... А я думав Шо серіал "Скоти" крутити почали...
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28.04.2020 14:32 Ответить
Главное чтоб пациенты посмотрели для собственной безопастности.
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28.04.2020 14:32 Ответить
информация - как информация нужна, но как инструкция...(??)
а давайте начнем сами себе еще и аппендиксы вырывать
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28.04.2020 14:32 Ответить
А чому б і ні? Тим більше кожен має право на помилку.
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28.04.2020 14:38 Ответить
Чудаки, это ведь не кофемашина.
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28.04.2020 14:40 Ответить
Да какая разніца!
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28.04.2020 14:41 Ответить
В первой серии говорится для чего нужен онлайн курс.
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28.04.2020 14:50 Ответить
 
 