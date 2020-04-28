На национальной онлайн-платформе "Дія. Цифрова освіта" стартовал сериал-инструкция об аппаратах ИВЛ
На национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта" стартовал новый онлайн-курс в виде образовательных сериалов "COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
"Цель сериала - рассказать врачам и пациентам, как работают аппараты искусственной вентиляции легких. Просмотрев сериал, можно узнать о параметрах настройки, типах режимов, особенностях функционирования аппарата ИВЛ и тому подобное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сериал состоит из трех серий в формате мини-интервью. Продолжительность одной серии: 10-14 минут.
Онлайн-курс доступен на национальной онлайн-платформе с цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта" по ссылке: https://osvita.diia.gov.ua/courses/covid19-ventilator.
Видеоинструкции к онлайн-курсу подготовил Денис Сурков, заведующий отделом анестезиологии и интенсивной терапии для новорожденных областной клинической больницы Днепра, доктор медицинских наук, преподаватель кафедры медицины катастроф и военной медицины Днепропетровской медакадемии МОЗ Украины.
Обзорный сериал о том, как работают аппараты искусственной вентиляции легких является совместным проектом Министерства цифровой трансформации Украины, Фонда Рината Ахметова и Ассоциации анестезиологов Украины.
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Итог мы наблюдаем до сих пор.
Хотя я не понял смысла этих роликов???? Врач и так знает или после краткого обучения будет знать, а обычным гражданам на х....я????
а давайте начнем сами себе еще и аппендиксы вырывать