На национальной онлайн-платформе "Дія. Цифрова освіта" стартовал сериал-инструкция об аппаратах ИВЛ

На национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта" стартовал новый онлайн-курс в виде образовательных сериалов "COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"Цель сериала - рассказать врачам и пациентам, как работают аппараты искусственной вентиляции легких. Просмотрев сериал, можно узнать о параметрах настройки, типах режимов, особенностях функционирования аппарата ИВЛ и тому подобное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сериал состоит из трех серий в формате мини-интервью. Продолжительность одной серии: 10-14 минут.

Онлайн-курс доступен на национальной онлайн-платформе с цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта" по ссылке: https://osvita.diia.gov.ua/courses/covid19-ventilator.

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Видеоинструкции к онлайн-курсу подготовил Денис Сурков, заведующий отделом анестезиологии и интенсивной терапии для новорожденных областной клинической больницы Днепра, доктор медицинских наук, преподаватель кафедры медицины катастроф и военной медицины Днепропетровской медакадемии МОЗ Украины.

Обзорный сериал о том, как работают аппараты искусственной вентиляции легких является совместным проектом Министерства цифровой трансформации Украины, Фонда Рината Ахметова и Ассоциации анестезиологов Украины.