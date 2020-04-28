РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10293 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 622 14

Глава Луганской ОГА Гайдай обратился к Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области

Глава Луганской ОГА Гайдай обратился к Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области

В письме главы Луганской ОГА Сергея Гайдая отмечалось, что область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"В письме к главе Правительства Дениса Шмыгаля было сообщено, что в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Гайдай вынес на рассмотрение премьер-министру Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине изолировали село из-за вспышки коронавируса

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) Гайдай ЛОГА (716) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6510)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
у нас тоже в городе жители забили болт на масочный режым, менты уже даже не гоп-стопают никого в надежде на 17 тысяч, хотя по началу пытались быковать
показать весь комментарий
28.04.2020 14:35 Ответить
+1
Вчера видел хлопчика на мотоцике в маске под шлемом. ЗОЖ А так - всем давно пох. Наигрались. Читаю новости про карантин - как с другой планеты.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:42 Ответить
+1
Это всё похоже на балаган. Никто не знает что надо делать но делают вид что проффесионалы.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня на улицах - толпы народу (половина без масок, у второй маски на бороде), машин - немеряно, "Эпицентры" работать вообще не прекращали, магазины учатся работать (а пипл - отовариваться) через мордокнигу... Еще вот базары бы открыть, и пусть себе карантин будет. В таком виде он никому не помешает.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:30 Ответить
у нас тоже в городе жители забили болт на масочный режым, менты уже даже не гоп-стопают никого в надежде на 17 тысяч, хотя по началу пытались быковать
показать весь комментарий
28.04.2020 14:35 Ответить
Вчера видел хлопчика на мотоцике в маске под шлемом. ЗОЖ А так - всем давно пох. Наигрались. Читаю новости про карантин - как с другой планеты.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:42 Ответить
скоро победят короно вирус в мире, а у нас Ляшко пика еще года 3 ждать будет
показать весь комментарий
28.04.2020 15:05 Ответить
Реально, с каждым днём, на улицах становится больше людей, это визуально даже видно.
Плюс погода хорошая и способствует нахождению на свежем воздухе.
Такими темпами, сам народ, выходя массово на улицу, автоматически отменит карантин, и никто с этим ничего не поделает.
Людей реально уже утомили страшилки о короновирусе и этот карантин.
Пусть власть сидит себе на самоизоляции дома, на карантине сколько угодно. А люди будут себе жить полноценной жизнью без всякого карантина.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:42 Ответить
Надо помочь мышебратьям , хотя они там все за платформенщиков за смертью, даже ни на дзе
показать весь комментарий
28.04.2020 14:34 Ответить
многие фермеры еще те *********....
входят в стадо овец уставших от войны....
отдать раненым в госпитали или дет.домам, если так уж случилось? - не пришла мысля в голову, что Бог потом вернет сторицей...

https://www.facebook.com/apostolmv?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDiTj5sajxHVbp3yJ5PMUq9bPMFBBtu5vf2lBisyIyb4BATDnC9Vl-j-6aEWwG6nJHtS3vsi9Ajz2x4&hc_ref=ARRx0Y_zGQ4RiS06E5c_VXoXtIkzg-gi9bF0h8YRzk52mTmaZgoi7tUn7CKyWNKCRLI&ref=nf_target Михайло Апостол разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100017604138038&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCuhKe02F9vs3yfpMLkNpyvpzGMZ5jzkaO15Fylvf3ohK3w89d_4A4ps-DvZo6CWkGcZsmGqclWdzdD&hc_ref=ARRx0Y_zGQ4RiS06E5c_VXoXtIkzg-gi9bF0h8YRzk52mTmaZgoi7tUn7CKyWNKCRLI&ref=nf_target Віктором Щербачуком та https://www.facebook.com/taras.zahorodniy?comment_id=Y29tbWVudDo1NDk2MTkwMTkyOTExNDBfNTQ5NjQyNjM1OTU1NDQ1# 21 іншою особою .
https://www.facebook.com/apostolmv/posts/1462601097253011 3 год ·

Я,пока,не можу пояснити і зрозуміти чому фермер у відчаї знищив свій урожай, а не розвіз-роздав по лікарнях,притулках,військових частинах,бідним,соціально незахищеним ...
Адже фермер,в складні для держави часи,завжди першим допомагав там і тим,де це повинна б була робити держава.
Хоча і зрозуміло,що ця істерія робиться від безвихідності і безнадії про можливі втрати всього надбаного за багато років .
Це як горить село,а ти не можеш нічого подіяти, бо у сусідів теж палає.
Єдиний вихід і порада на подальшу працю: тільки добровільне об'єднання в сільськогосподарські кооперативи,як це зроблено у всіх країнах світу. Великий кооператив зможе орендувати а потім і побудувати великі склади,холодильники,брати кредити, продавати продукцію і оптом купляти для потреб товаро- матеріальні цінності.
Немає іншого виходу.
Не чекати на подачки і допомоги від влади,а об'єднатися і ставити свої умови.
Я про це борюся уже 10 років і нічого не можу подіяти.
Пока живемо: «Моя хата скраю,я нічого не знаю». Кожен сам за себе.
І що...?

Голова Луганської ОДА Гайдай звернувся до Шмигаля з проханням пом'якшити режим карантину в області - Цензор.НЕТ 4494

Голова Луганської ОДА Гайдай звернувся до Шмигаля з проханням пом'якшити режим карантину в області - Цензор.НЕТ 1590
показать весь комментарий
28.04.2020 14:39 Ответить
Так им не то что надо раздать бесплатно......так еще за свой счет всем по домам развести?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:40 Ответить
надо...
называется национальная солидарность и милосердие...., которое потом возвращается...
показать весь комментарий
28.04.2020 16:16 Ответить
открыть кормильцам все КПВВ ?
или так...по мелочи... базары-вокзалы ???
показать весь комментарий
28.04.2020 14:41 Ответить
Это всё похоже на балаган. Никто не знает что надо делать но делают вид что проффесионалы.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:45 Ответить
для них обязательно смягчить нужно вазелином
показать весь комментарий
28.04.2020 14:49 Ответить
Ты не боярину паршивому а царю челом бей, смерд!!
🤣
показать весь комментарий
28.04.2020 14:52 Ответить
 
 