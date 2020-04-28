Глава Луганской ОГА Гайдай обратился к Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области
В письме главы Луганской ОГА Сергея Гайдая отмечалось, что область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"В письме к главе Правительства Дениса Шмыгаля было сообщено, что в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.
Гайдай вынес на рассмотрение премьер-министру Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины.
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Плюс погода хорошая и способствует нахождению на свежем воздухе.
Такими темпами, сам народ, выходя массово на улицу, автоматически отменит карантин, и никто с этим ничего не поделает.
Людей реально уже утомили страшилки о короновирусе и этот карантин.
Пусть власть сидит себе на самоизоляции дома, на карантине сколько угодно. А люди будут себе жить полноценной жизнью без всякого карантина.
входят в стадо овец уставших от войны....
отдать раненым в госпитали или дет.домам, если так уж случилось? - не пришла мысля в голову, что Бог потом вернет сторицей...
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https://www.facebook.com/apostolmv/posts/1462601097253011 3 год ·
Я,пока,не можу пояснити і зрозуміти чому фермер у відчаї знищив свій урожай, а не розвіз-роздав по лікарнях,притулках,військових частинах,бідним,соціально незахищеним ...
Адже фермер,в складні для держави часи,завжди першим допомагав там і тим,де це повинна б була робити держава.
Хоча і зрозуміло,що ця істерія робиться від безвихідності і безнадії про можливі втрати всього надбаного за багато років .
Це як горить село,а ти не можеш нічого подіяти, бо у сусідів теж палає.
Єдиний вихід і порада на подальшу працю: тільки добровільне об'єднання в сільськогосподарські кооперативи,як це зроблено у всіх країнах світу. Великий кооператив зможе орендувати а потім і побудувати великі склади,холодильники,брати кредити, продавати продукцію і оптом купляти для потреб товаро- матеріальні цінності.
Немає іншого виходу.
Не чекати на подачки і допомоги від влади,а об'єднатися і ставити свої умови.
Я про це борюся уже 10 років і нічого не можу подіяти.
Пока живемо: «Моя хата скраю,я нічого не знаю». Кожен сам за себе.
І що...?
называется национальная солидарность и милосердие...., которое потом возвращается...
или так...по мелочи... базары-вокзалы ???
🤣