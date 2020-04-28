Глава Луганской ОГА Гайдай обратился к Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области

В письме главы Луганской ОГА Сергея Гайдая отмечалось, что область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"В письме к главе Правительства Дениса Шмыгаля было сообщено, что в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Гайдай вынес на рассмотрение премьер-министру Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины.

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