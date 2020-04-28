Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос
"Слуга народа" Гео Лерос напомнил, что нардеп Антон Яценко ("За майбутнє") считается организатором масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, комментируя информацию о том, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, передает Цензор.НЕТ.
"Если ты кум Ермака, то тебе можно всё. Зная этого человека, у меня не было ни малейшего сомнения, что его рестораны работают, пока конкуренты тонут. Тищенко заявил, что он в ресторане с людьми готовит обширную программу преобразования города Киев. Это с кем? С Антоном Яценко, "крестным отцом тендерной мафии" Януковича?", - заявил нардеп.
"Яценко считается организатором масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом. При этом бюджет государства ежегодно терял миллиарды гривен. Именно Яценко был автором законодательных инициатив под общим названием "тендерная палата". Которые, в частности, обязывали государственные предприятия покупать некие "информационные услуги" в рамках проводимых тендерных закупок исключительно в структурах Яценко. На самом деле, "информационные услуги" были фикцией: например, несколько листков бумаги, на которых были напечатаны цитаты из Закона "О государственных закупках", обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки. Эти средства за "информационные услуги" перечислялись на счета ряда фирм, зарегистрированных на подставных лиц из близкого окружения Яценко. Потом эти финансовые "ручейки" аккумулировались на счету компании "Роял Финанс" (создана в 2007 году) в "Брокбизнесбанке". "Брокбизнесбанк" Антон Яценко выбрал неслучайно, с его владелецем, Сергеем Буряком (бывший руководитель налоговой), они планировали вместе ограбить налогоплательщиков. Механизм аферы тот же, что и при создании Тендерной палаты: намечалось внедрение при ГНА частных фирм-"прокладок", на которые все предприниматели Украины должны были платить деньги за возможность отправить в налоговую отчетность в электронном виде. За это время на счета компании "Роял финанс" в "Брокбизнесбанке" были перечислены 2,2 млрд грн", - детализировал Лерос.
"Коля Тищенко написал в своём посте: "я хочу другого качества жизни". Проблема в том, что ты это хочешь за счёт других", - резюмировал "слуга народа".
Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шалман гудит - Коля жарит ЗЕльоные шкварки для прэссы !
программы он пишет. а оно писать умеет ?
А би не порох, хуже не будет, какая разница, надо перестать стрелять.
Может у него дома и плиты-то кухонной нету, шобы магазинные пельмени сварить
год назад так говорили.
если не убирают, выходит, что всё пока так, как и хотели.
отбрешка так себе... как и сам тупой тищенко...
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1254819283953242112 19 ч Кадрові каруселі Зеленського - це не пошук професіоналів, а пошук нових акторів, які своїми новими іменами, неоковирними вчинками та смішними словами відволікатимуть публіку від головного - відсутності бодай якихось досягнень президента Зеленського.
https://twitter.com/Vika_Ruda
Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1255054745867345920 3 ч
Не бажаєте у Колі - Котлети- Тищенко чайку у "Велюрі" хлібнути з лимончиком?)
- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два!
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1054329271606044?__cft__[0]=AZU58gt_cPhsMokClZ9gr7KnimQOYG8Oig_te9mIxf3dX4H6XHBf9muV5l-yvrtdifHkXSJzAQcHIsg1J_EM1yeTwg7wgxnzqXyCDmh_a3Vv7hkhVdFwQ9goyUnjanhjI05FVW-tryHKd55Obi7KH2LD&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Что бы я хотел сказать про Колю Тищенко и уже сказал.