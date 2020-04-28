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Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос

Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С

"Слуга народа" Гео Лерос напомнил, что нардеп Антон Яценко ("За майбутнє") считается организатором масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, комментируя информацию о том, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, передает Цензор.НЕТ.

"Если ты кум Ермака, то тебе можно всё. Зная этого человека, у меня не было ни малейшего сомнения, что его рестораны работают, пока конкуренты тонут. Тищенко заявил, что он в ресторане с людьми готовит обширную программу преобразования города Киев. Это с кем? С Антоном Яценко, "крестным отцом тендерной мафии" Януковича?", - заявил нардеп.

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"Яценко считается организатором масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом. При этом бюджет государства ежегодно терял миллиарды гривен. Именно Яценко был автором законодательных инициатив под общим названием "тендерная палата". Которые, в частности, обязывали государственные предприятия покупать некие "информационные услуги" в рамках проводимых тендерных закупок исключительно в структурах Яценко. На самом деле, "информационные услуги" были фикцией: например, несколько листков бумаги, на которых были напечатаны цитаты из Закона "О государственных закупках", обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки. Эти средства за "информационные услуги" перечислялись на счета ряда фирм, зарегистрированных на подставных лиц из близкого окружения Яценко. Потом эти финансовые "ручейки" аккумулировались на счету компании "Роял Финанс" (создана в 2007 году) в "Брокбизнесбанке". "Брокбизнесбанк" Антон Яценко выбрал неслучайно, с его владелецем, Сергеем Буряком (бывший руководитель налоговой), они планировали вместе ограбить налогоплательщиков. Механизм аферы тот же, что и при создании Тендерной палаты: намечалось внедрение при ГНА частных фирм-"прокладок", на которые все предприниматели Украины должны были платить деньги за возможность отправить в налоговую отчетность в электронном виде. За это время на счета компании "Роял финанс" в "Брокбизнесбанке" были перечислены 2,2 млрд грн", - детализировал Лерос.

"Коля Тищенко написал в своём посте: "я хочу другого качества жизни". Проблема в том, что ты это хочешь за счёт других", - резюмировал "слуга народа".

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Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С крестным отцом тендерной мафии Яценко? - слуга народа Лерос 01
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С крестным отцом тендерной мафии Яценко? - слуга народа Лерос 02
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С крестным отцом тендерной мафии Яценко? - слуга народа Лерос 03

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

Яценко Антон Батькивщина (130) Ермак Андрей (1272) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+28
Коля работает, Коля не спит!

Шалман гудит - Коля жарит ЗЕльоные шкварки для прэссы !

программы он пишет. а оно писать умеет ?
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28.04.2020 14:46 Ответить
+24
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3882
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28.04.2020 14:45 Ответить
+23
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5175
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28.04.2020 14:48 Ответить
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Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3882
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28.04.2020 14:45 Ответить
коля котлета
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28.04.2020 14:45 Ответить
А где ему еще быть как не в ресторане он же котлета.
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28.04.2020 15:07 Ответить
В ресторане ОНО готовит программу преобразования Киева я представляю, что они на ЭТОМ НАВАРЯТ
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28.04.2020 15:59 Ответить
Варят план зустрічі ******* Муравйова. Обдумують і планують де почати повстання прихильників ЗЄ-Апчхє.
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28.04.2020 17:36 Ответить
надька, а ну шпули туды бонбу
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28.04.2020 14:46 Ответить
и в ресторане и в Омане -только о народе, только о его благе мыслит кодлан Коломойского.
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28.04.2020 14:46 Ответить
Коля работает, Коля не спит!

Шалман гудит - Коля жарит ЗЕльоные шкварки для прэссы !

программы он пишет. а оно писать умеет ?
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28.04.2020 14:46 Ответить
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3658
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28.04.2020 14:47 Ответить
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6205
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28.04.2020 14:47 Ответить
Хрен вам, а не Киев.
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28.04.2020 14:47 Ответить
И шо?
А би не порох, хуже не будет, какая разница, надо перестать стрелять.
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28.04.2020 14:48 Ответить
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5175
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28.04.2020 14:48 Ответить
та отстаньте уже от чувака !

Может у него дома и плиты-то кухонной нету, шобы магазинные пельмени сварить
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28.04.2020 14:50 Ответить
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 5139
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28.04.2020 15:22 Ответить
Мощный интеллектуал... верим.
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28.04.2020 14:49 Ответить
Страшно представить что там накуралесит в плане для Киева это светило ))
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28.04.2020 14:49 Ответить
Зебобіки, як вам справжні бариги, яких ви привели до влади?
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28.04.2020 14:49 Ответить
они их в любой момент могут убрать, если чё не так.

год назад так говорили.

если не убирают, выходит, что всё пока так, как и хотели.
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28.04.2020 14:52 Ответить
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 2307.
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28.04.2020 18:29 Ответить
А, да забыл совсем, Лерос такой же пид.р, как и зелёные тищенки.
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28.04.2020 14:50 Ответить
Шпенькання тьолочок теж входить в підготовку програми прєобразованія Києва?
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28.04.2020 14:51 Ответить
то операция под кодовым названием "Поднять Подол"
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28.04.2020 14:53 Ответить
Отделите коляна от котлеты и получите безмозглую навозную муху
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28.04.2020 14:51 Ответить
коля оболонский может быковать только в своем родном Отрадном районе, завесив своим таблом в тоналке все билборды)) Киев ему точно не по зубам)
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28.04.2020 14:52 Ответить
зе ДНО
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28.04.2020 14:53 Ответить
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 320
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28.04.2020 14:57 Ответить
Этот Тищенко какой то тупой, не понимаю как он стал таким богатым.
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28.04.2020 14:58 Ответить
еще варианты? ))))
отбрешка так себе... как и сам тупой тищенко...
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28.04.2020 14:59 Ответить
Лерос молодец сливает всех.
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28.04.2020 14:59 Ответить
так и замочить могут
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28.04.2020 18:02 Ответить
СГ самая: наглая,тупая и коррупционная партия.
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28.04.2020 15:01 Ответить
как и народец,ее избравший.
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28.04.2020 20:23 Ответить
Нужно просто перестать ходить в рестораны!
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28.04.2020 15:02 Ответить
Не нажерлися?
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28.04.2020 15:03 Ответить
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4887
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28.04.2020 15:09 Ответить
а так і є, мені дослівно те саме кажуть
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28.04.2020 15:14 Ответить
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28.04.2020 15:17 Ответить
А по Скайпу нельзя готовить эту программу?) Мало того что все эти Тищенко, Зеленские, тупые, так они ещё считают людей тупей себя, если пытаются скормить людям такие никчёмные отмазки.
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28.04.2020 15:19 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1254819283953242112 19 ч Кадрові каруселі Зеленського - це не пошук професіоналів, а пошук нових акторів, які своїми новими іменами, неоковирними вчинками та смішними словами відволікатимуть публіку від головного - відсутності бодай якихось досягнень президента Зеленського.
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28.04.2020 15:23 Ответить
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1255054745867345920 3 ч

Не бажаєте у Колі - Котлети- Тищенко чайку у "Велюрі" хлібнути з лимончиком?)

Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7110
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28.04.2020 15:24 Ответить
Аднако !!!!

- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два!
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28.04.2020 17:47 Ответить
Соевых трудно понять, их тока что в понос мокнули а они и рады Яценко подельник сыволого, долгое время "работал" под крышей свидетелей "пыжыты по новому"...и только при зеленой нечисти это закончилось.
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28.04.2020 15:24 Ответить
из твоей задроченной помойки под названием днепропетровск, всю историю страны лезет одно только вонючее дерьмо, начиная от кучмы, лазаренко, каломойского, червоненко, тимошенко, тигипки....заканчивая пархатым зеленым мразным ничтожеством с переферии.
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28.04.2020 15:53 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU58gt_cPhsMokClZ9gr7KnimQOYG8Oig_te9mIxf3dX4H6XHBf9muV5l-yvrtdifHkXSJzAQcHIsg1J_EM1yeTwg7wgxnzqXyCDmh_a3Vv7hkhVdFwQ9goyUnjanhjI05FVW-tryHKd55Obi7KH2LD&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1054329271606044?__cft__[0]=AZU58gt_cPhsMokClZ9gr7KnimQOYG8Oig_te9mIxf3dX4H6XHBf9muV5l-yvrtdifHkXSJzAQcHIsg1J_EM1yeTwg7wgxnzqXyCDmh_a3Vv7hkhVdFwQ9goyUnjanhjI05FVW-tryHKd55Obi7KH2LD&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Что бы я хотел сказать про Колю Тищенко и уже сказал.

Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 6617
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28.04.2020 15:30 Ответить
гитлер тоже в пивнухе начинал.
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28.04.2020 15:50 Ответить
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28.04.2020 16:18 Ответить
В общем, киевляне, грабить вас буду не по децки.
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28.04.2020 16:22 Ответить
как говорил бухгалтер фантоцци геометру филлини-я б для них репрессии ввел
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28.04.2020 16:58 Ответить
Ну во первых это мовитон,готовить преобразование Киева в ресторане с таким плюшевым названием як"Велюр".А во вторых,чисто кулинарно,ресторан не для готовки программ для столицы Украины,а приготовления покушать.Если вы хотите скушать Киев,берегите зубы
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28.04.2020 19:31 Ответить
"Тамбовскому волку" остаётся лишь тупо копировать "высказывания" слуг народа Когда-то выйдет их сборник как цитатник Мао для сатириков и юмористов.
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28.04.2020 20:29 Ответить
Киля рЫзова лялька - каКлета , размышляет о проблемах киевлян ! Киля иди в 5 класс поучись немного .
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28.04.2020 20:30 Ответить
Тищенко Чмо! Ермак его кум! Єто что значит что Тищенко с Ермаком кукловодят президентом ?!?
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28.04.2020 22:53 Ответить
 
 