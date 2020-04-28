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Новости Коронавирус и карантин
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Жительница Краматорска планировала продать "Укрзализныце" 700 тыс. контрафактных масок на 10 млн, - СБУ

Жительница Краматорска планировала продать

Механизм хищения бюджетных средств на сумму свыше 10 млн гривен, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса, разоблачила Служба безопасности Украины в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Краматорска разработала схему присвоения средств регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця", выделенных на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Злоумышленница планировала поставить железнодорожному предприятию более 700 000 защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен.

Правоохранители блокировали поставку партии контрафактных масок и предупредили нанесение ущерба государственным интересам. В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Операция проводилась совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

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карантин (16729) СБУ (20053) Укрзализныця (2763) Донецкая область (10009) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+8
По 14 грн! Минуя все карманы! За это не помилуют!
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28.04.2020 14:49 Ответить
+6
Понятно. СБУ уже не только антисептики, но и маски курирует
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28.04.2020 14:49 Ответить
+4
Какая разница на фоне того, что зелеными утырками вывезены десятки миллионов нормальных масок.
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28.04.2020 14:48 Ответить
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Какая разница на фоне того, что зелеными утырками вывезены десятки миллионов нормальных масок.
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28.04.2020 14:48 Ответить
классное слово==утырок==))
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28.04.2020 16:51 Ответить
Як медична маска може бути контрафактною? Це що ліцензований виріб? Ідіоти! СБУ потрібно ліквідувати, вони там не знають чим себе зайняти!
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28.04.2020 18:44 Ответить
Понятно. СБУ уже не только антисептики, но и маски курирует
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28.04.2020 14:49 Ответить
По 14 грн! Минуя все карманы! За это не помилуют!
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28.04.2020 14:49 Ответить
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/251854842659365/
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28.04.2020 14:50 Ответить
Все шо нужно знать про зе барыг.
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28.04.2020 14:51 Ответить
Такие маски с сертификатами стоят 4-4,50 грн за штуку оптом. На таком количестве будет еще дешевле.
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28.04.2020 14:50 Ответить
Злоумышленница планировала поставить железнодорожному предприятию более 700 000 защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен.Источник:https://censor.net/n3192104

У меня, что с матиматикой туго: сикока сикокока эти потери Зе-государства потеряли Сколько эта маска стоила? 70 коп???! или 7 коп???!
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28.04.2020 15:03 Ответить
Надо было ехать в Донецк и Луганск.Там бы дали по полной.
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28.04.2020 14:52 Ответить
Что наша гэбулька всегда успевает, так это отнять у утопающего контрафактный спасательный круг, дабы не пострадал государственный интерес.
Вот и тут: вселенское зло наказано, государство не пострадало, все довольны, только железнодорожники как были без масок, так и остались.
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28.04.2020 14:54 Ответить
небольшая поправочка , у нас маски на почти все контрафактные , и китайские тоже
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28.04.2020 15:03 Ответить
Планировать-мечтала, хотела, надеялась??
Мыслепреступление??
🤔
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28.04.2020 15:04 Ответить
і ніхто не написав: а де вона їх взяла? Чи планувала взяти? І звідки видно, що вони не такі як треба?
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28.04.2020 15:49 Ответить
Мабуть самі зробили і намагались продати напряму замовнику через ФОП. В держконторах це страшний злочин. Тому що купа паразитів не отримають свою долю.
Якби та "Укрзалізниця" була приватною, тоді могло і пройти, та й то були б бажаючі (з держконтор) цей процес ускладнити, а потім полегшити за певну суму (це класичний бандитський прийом).
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28.04.2020 16:00 Ответить
"Маски сумнівного походження" "Сумнівне"у них только то,что мешканка Краматорська их хотела поставить,а вот если бы кто из суда,прокуратурв,сбу ,ментов или слуг народа был на ее месте, то вопросов происхождения даже и не возникло бы .
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28.04.2020 16:01 Ответить
ну надо же!!! как такое могло произойти! это не о нашем народе вовсе
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28.04.2020 16:09 Ответить
Теперь работники Укрзализници смогут ходить в повязках собственного изготовления, что правилами карантина допустимо. Их качество сомнений ни у кого не вызывает. Где логика?
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28.04.2020 16:38 Ответить
Такие таланты пропадают в каком то райцентре, думаю ее крышуют коллаборанты опзжо, там нужны такие аферисты.
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28.04.2020 16:42 Ответить
ну норма видел в новой линии пачечка всего лишь 700 грн стоит а прикиньте сколько в фуре распиратор99 грн -та спс я ковидный киборг
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28.04.2020 17:00 Ответить
 
 