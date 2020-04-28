Жительница Краматорска планировала продать "Укрзализныце" 700 тыс. контрафактных масок на 10 млн, - СБУ

Механизм хищения бюджетных средств на сумму свыше 10 млн гривен, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса, разоблачила Служба безопасности Украины в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Краматорска разработала схему присвоения средств регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця", выделенных на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Злоумышленница планировала поставить железнодорожному предприятию более 700 000 защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен.

Правоохранители блокировали поставку партии контрафактных масок и предупредили нанесение ущерба государственным интересам. В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Операция проводилась совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

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