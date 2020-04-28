Уволенный с должности директора Департамента здравоохранения Киевской ОГА Ионов: Не подписывал договоры о закупке ИВЛ по завышенным ценам у фиктивных фирм
Руководителя Департамента здравоохранения Киевской ОГА Максима Ионова уволили после того, как он отказался подписывать договоры о закупке медицинского оборудования у сомнительных фирм на общую сумму 46 млн гривен. В департаменте он проработал всего 4 месяца.
Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
Ионов рассказал, что в конце марта во время его командировок в области без него подготовили документацию на закупку медицинского оборудования для области.
"Мой заместитель по экономическим вопросам с профильным заместителем губернатора Олегом Торкуновым провели подготовку документации по проведению закупок на 46 аппаратов искусственной вентиляции легких, 50 мониторов, газовых анализаторов крови, анализаторов ПЦР - на общую сумму 46 млн гривен. Я все это знал только понаслышке, к процессу переговоров меня было намеренно дистанцированно. Мой руководитель Торкунов сказал, чтобы я занимался сугубо медициной и не влезал в эти вопросы с экономикой, а они с моим заместителем Александром Светлым все подготовят, решат и рабочими группами, комиссиями примут решение по этим закупкам", - рассказал Ионов.
Однако затем, по словам Ионова, у него начали просить подписать договоры.
"Мне просто их подсовывают и говорят: "Подпиши". Я, задумываясь, выдерживаю паузу и конечно этого не делаю. С того момента, как я начинаю не подписывать эти договоры, у меня начинается настоящий театр абсурда... Я просто видел как все, начиная от клириков - заканчивая Торкуновым, мне выкручивают руки, чтобы я подписал договоры", - рассказал руководитель департамента.
Ионов говорит, что отказался подписывать договоры, потому что не видел представителей фирм и не было гарантии, что оборудование будет поставлено. Однако затем также получил письма от руководителя управления аудита КОГА о рисках этих закупок.
"Его главный вывод красной линией был в том, что есть высокая вероятность того, что не будет поставлено оборудование, что есть угроза, что цены завышены и это нерациональное использование бюджетных средств", - пересказал письмо Ионов.
Также, по его словам, он получил письмо от Национальной полиции о фиктивности фирм, с которыми планировали подписать договор. Еще одно письмо он получил от СБУ.
Ионов рассказал, что эти угрозы он изложил в докладной для и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина.
"Он вместо того, чтобы вмешаться в ситуацию, всех нас собирает и сам при всех меня заставляет подписать договоры, поскольку он уже на двух селекторах с президентом пообещал, что договоры подписаны, что оборудование уже везут, Киевская область тратит средства и все идет по плану", - рассказал сотрудник ОГА.
По его словам, он снова отказался подписывать договоры, понимая, что будет нести ответственность за это он. Кроме того, он также обратился в Центр журналистских расследований движения "Честно", который провел анализ и опубликовал его.
"С того времени, когда вышла статья (это было в начале апреля) моя работа превратилась в ад. Можете представить, как меня начали заместители различных уровней использовать в работе, как собачку", - рассказал он.
По его словам, затем ОГА устроила для него дисциплинарную комиссию, которая обвинила его в том, что "не соответствует своей должности". 27 апреля на сайте КОГА появилось сообщение об увольнении Ионова. По его словам, ему никто лично об увольнении не сообщал. Работать в должности он будет до 4 мая.
Ионов также рассказал, что написал заявление в НАБУ и обращение к председателю ОПУ Андрею Ермаку.
В сообщении на сайте Киевской ОГА указано, что причиной отставки стал ряд недоработок Ионова в его деятельности, а именно:
- затягивание с закупками для медицинских нужд, а также средств индивидуальной защиты за средства областного бюджета;
- отсутствие системной работы с профильными областными учреждениями и комиссиями областного совета;
- промедление с подготовкой распределения доплаты медикам;
- отсутствие эффективной организационной роли в работе департамента в условиях противодействия распространению COVID-19.
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Развели как котят...
За какие заслуги его перевели в киевскую область работать - не ясно, но влился в коллектив воров он хорошо.
http://kievvlast.com.ua/base/dose-torkunov-oleg-nikolaevich
Наверное его перевёл в Киев Мама Рима Зеленский.