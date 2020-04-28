65% медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и Кабмину за подготовку к эпидемии, - исследование. ИНФОГРАФИКА
Две трети медработников считают неудовлетворительной деятельность центральной власти в подготовке к эпидемии коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Active Group.
На вопрос "Как вы оцениваете по пятибалльной шкале эффективность работы центральной власти в борьбе с пандемией?" 32,5% поставили оценку "1", еще 32,5% - оценку "2".
Еще больше опрошенных медиков - 69,5% - чувствуют себя в опасности на рабочем месте.
55,8% опрошенных отметили неудовлетворительное обеспечение медучреждений масками, 63,3% - защитными очками.
70,4% неудовлетворительно оценили обеспеченность больниц защитными костюмами.
61,8% опрошенных медработников отметил, что заработная плата во время карантина не изменилась, а 29,3% сообщили, что зарплата уменьшилась.
53,9% опрошенных медиков считают обязательным проведение массового тестирования населения на коронавирус.
56,4% медицинских работников положительно оценивают результаты первого этапа медреформы.
Мероприятия, которые были внедрены Кабмином Зеленского с 1 апреля 2020 в рамках второго этапа, больше половины медиков оценивают неудовлетворительно.
Опрос проведен методом анкетирования с 13 по 20 апреля 2020 по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Медицинские работники заполняли анкету онлайн. Респонденты были идентифицированы как медицинские работники, однако остальные данные - анонимны. Выборка: репрезентативная по возрасту и полу по данным статистики возраста и пола медицинских работников, географией, работой в определенной звене медицинской помощи, формой собственности лекарственного заведения. Объем выборки: 4510 респондентов. Погрешность выборки не более 1,4%.
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CoViD-19 обнаружили также у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии.
"Доверяете ли вы президенту Зеленскому ? "
то те же 65 % ответят, шо полностью доверяют
А лучче-галавой об угол!!
🤣
Избиратели хотели не управления страной, а шоу.
Избиратели получили не управление страной, а шоу.