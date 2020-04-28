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Новости Коронавирус и карантин
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65% медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и Кабмину за подготовку к эпидемии, - исследование. ИНФОГРАФИКА

65% медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и Кабмину за подготовку к эпидемии, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Две трети медработников считают неудовлетворительной деятельность центральной власти в подготовке к эпидемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Active Group.

На вопрос "Как вы оцениваете по пятибалльной шкале эффективность работы центральной власти в борьбе с пандемией?" 32,5% поставили оценку "1", еще 32,5% - оценку "2".

Еще больше опрошенных медиков - 69,5% - чувствуют себя в опасности на рабочем месте.

55,8% опрошенных отметили неудовлетворительное обеспечение медучреждений масками, 63,3% - защитными очками.

70,4% неудовлетворительно оценили обеспеченность больниц защитными костюмами.

61,8% опрошенных медработников отметил, что заработная плата во время карантина не изменилась, а 29,3% сообщили, что зарплата уменьшилась.

53,9% опрошенных медиков считают обязательным проведение массового тестирования населения на коронавирус.

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56,4% медицинских работников положительно оценивают результаты первого этапа медреформы.

Мероприятия, которые были внедрены Кабмином Зеленского с 1 апреля 2020 в рамках второго этапа, больше половины медиков оценивают неудовлетворительно.

Опрос проведен методом анкетирования с 13 по 20 апреля 2020 по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Медицинские работники заполняли анкету онлайн. Респонденты были идентифицированы как медицинские работники, однако остальные данные - анонимны. Выборка: репрезентативная по возрасту и полу по данным статистики возраста и пола медицинских работников, географией, работой в определенной звене медицинской помощи, формой собственности лекарственного заведения. Объем выборки: 4510 респондентов. Погрешность выборки не более 1,4%.

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65% медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и Кабмину за подготовку к эпидемии, - исследование 01
65% медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и Кабмину за подготовку к эпидемии, - исследование 02
65% медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и Кабмину за подготовку к эпидемии, - исследование 03
65% медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и Кабмину за подготовку к эпидемии, - исследование 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) карантин (16729) опрос (2857) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Та де тільки зебіли не обісрались...
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28.04.2020 15:04 Ответить
+7
да нигде они не обосрались.

Избиратели хотели не управления страной, а шоу.

Избиратели получили не управление страной, а шоу.
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28.04.2020 15:09 Ответить
+4
Зате ніхто не відповів за вивезення захисних засобів з Держрезерву в період вірусної епідемії...
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28.04.2020 15:01 Ответить
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Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
CoViD-19 обнаружили также у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии.
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28.04.2020 14:55 Ответить
Групповые оргии. У них так принято. Азиопы
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28.04.2020 15:00 Ответить
Как вы посмели!
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28.04.2020 14:56 Ответить
А если провести среди медиков опрос

"Доверяете ли вы президенту Зеленскому ? "

то те же 65 % ответят, шо полностью доверяют
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28.04.2020 15:07 Ответить
Нада их (власть) наказать-в угол поставить..
А лучче-галавой об угол!!
🤣
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28.04.2020 14:57 Ответить
Зате ніхто не відповів за вивезення захисних засобів з Держрезерву в період вірусної епідемії...
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28.04.2020 15:01 Ответить
Если бы не Порошенко то у врачей не было бы и масок, и защитных костюмов...
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28.04.2020 15:02 Ответить
Вчера бабушки обсуждали, что вирус19 разработал Порошенко в тайных лабораториях. Это реально, не прикол. Спросил у своей тетки-откуда инфа? По телевизору....
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28.04.2020 15:20 Ответить
Это провокация!
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28.04.2020 15:02 Ответить
Та де тільки зебіли не обісрались...
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28.04.2020 15:04 Ответить
да нигде они не обосрались.

Избиратели хотели не управления страной, а шоу.

Избиратели получили не управление страной, а шоу.
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28.04.2020 15:09 Ответить
Не менее 73% медиков год назад поставили лайк Зеленскому и будущему "кабмину". Каких вам еще реформ не хватает???
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28.04.2020 15:08 Ответить
так повторись это сейчас, они и сейчас бы точно так же проголосовали.
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28.04.2020 15:10 Ответить
идиота клоуна -в отставку.
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28.04.2020 15:26 Ответить
По результату опроса граждан страны относительно самих медиков, вы бы вообще ох#ли, целители чертовы.
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28.04.2020 15:28 Ответить
Пишуть що 70% відмітили незадовільне забезпечення костюмами. А я, дивлячись в таблицю роблю висновок що журналісти маніпулюють людьми.
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28.04.2020 16:43 Ответить
Дивно що лише 65 %, а не 99 %
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28.04.2020 18:41 Ответить
Да уж.Водолаз был удивлён когда у него в баллонах закончился кислород.Ведь ему,дали перед погружением часы с таймером
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28.04.2020 19:43 Ответить
 
 