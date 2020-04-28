Почти 50% украинцев считают, что качество государственных медуслуг за последние два года ухудшилось, - опрос "Рейтинга"

Почти 50% украинцев считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-25 апреля текущего года.

Так, 49% отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось. 33% считают, что оно осталось на таком же уровне. Лишь 12% увидели улучшения. В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%). Чаще об ухудшении говорили жители Юга и Востока, старшие и бедные опрошенные, а также женщины.

Вместе с тем, 43% отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне. 33% считают, что оно скорее ухудшилось. 11% - скорее улучшилось. В динамике уменьшилось число тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, 15% - что улучшается, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Кроме того, среди руководителей медицинской отрасли главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого). Действующему Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют - 25%, не доверяют - 26% (38% не знают такого). Если говорить об экс-руководителях Министерства здравоохранения, то на сегодня Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63% (не знают - 13%), Илье Емцу доверяют - 16%, не доверяют - 33% (не знают - 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% (не знают такой - 41%).

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 24-25 апреля 2020