Почти 50% украинцев считают, что качество государственных медуслуг за последние два года ухудшилось, - опрос "Рейтинга"
Почти 50% украинцев считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-25 апреля текущего года.
Так, 49% отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось. 33% считают, что оно осталось на таком же уровне. Лишь 12% увидели улучшения. В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%). Чаще об ухудшении говорили жители Юга и Востока, старшие и бедные опрошенные, а также женщины.
Вместе с тем, 43% отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне. 33% считают, что оно скорее ухудшилось. 11% - скорее улучшилось. В динамике уменьшилось число тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.
Кроме того, среди руководителей медицинской отрасли главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого). Действующему Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют - 25%, не доверяют - 26% (38% не знают такого). Если говорить об экс-руководителях Министерства здравоохранения, то на сегодня Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63% (не знают - 13%), Илье Емцу доверяют - 16%, не доверяют - 33% (не знают - 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% (не знают такой - 41%).
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 24-25 апреля 2020
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Ну, что обломались
28.04.2020 г.
Потом к Ермаку приперся Баканов и они что то там обсуждали.
После этого Ермак заявил, что ОПУ больше не будет заниматься снабжением медицины.(?!)
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Сегодня вообще странный день. С утра тишайший Сережа Марченко орал что он "... это бд...во, подписывать не будет" Речь шла о требовании минздрава выделить 80 млн. гривен на закупку масок про запас для будущих эпидемий Его кто то успокоил и он подписал.
Мы так понимаем, что Саакашвили чем то недоволен.
Но мы не знаем грузинского, английский в исполнении Михо нам тоже не понятен, а русские фразы не цензурны
По рассказам Зеленкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. Весь этот хлам не имеет даже украинского сертификата, не говоря уже о международном. А потом кто т удивляется " ...как это 15% тестов не индикативны".
Совместное заявление ЕС и США по поводу увольнения руководителей налоговой и таможенной служб Украины попытался донести до Зеленского президент Франции Эмануэль Макрон по телефону. О чем говорили - непонятно. Единственное, что понятно, МВФ получил еще одну причину не давать деньги, мотивируя не прозрачностью решения про увольнение и будущих назначений.
Из фактического центра эпидемии США в Украину эвакуировано 259 человек. Никих заборов проб для хотя бы предварительного тестирования не проводилось Все отпущены на "самоизоляцию" , контролировать которую собираются с помощью смартфонов. Реально люди разъедутся по шести регионах Украины.
27.04.2020 г.
Данные на 24.04.2020 г.
Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.
Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятих.
Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Общее количество тестов проведенных за указанный период - 63 811, из которых 11890 - тесты полимеразной цепной реакции.
Общее количество тестов признанных не индикативными - 10880. (* это когда по результатам теста нельзя достоверно определить ни положительный ни отрицательный результат)
Такое количество не индикативных тестов может указывать либо на схемы списания, либо на низкое качество самих тестов.
Общее количество медицинских товаров закупленных министерством здравоохранения вне системы ГП "Медичні закупівлі України" и объявления тендеров в период с 01 по 24 апреля 2020 года составило 98.116 млн. гривен
Почему взяли имеенно 2 года, а не 1 год или последние 10 лет?! Просто для того чтобы зацепить папередников! Не для кого не секрет, что качество медуслуг падает еще с 90х годов (которое и до этого было не очень)!
так что, отчёт правильный...
Из своего опыта - качество мед услуг сейчас выше в сравнении с совковым. Просто однозначно выше. Оборудования нормального больше мед учреждениях, и даже само состояние помещений. Хотя местами услуги стали только платными и это очень плохо.
Да не везде, но там где на улучшение есть воля все однозначно лучше. Про появившуюся возможность получить платные услуги в частных клиниках я вообще молчу.
Во вторых: медреформа запущена еще не была, был проведен только 1й этап. Зе-власть только пытается запустить 2й этап (правда морозится в чем он заключается).
Так что данный вопрос, с охватом 2 года, на фоне "борьбы" нынешней власти с короновирусом - чистая манипуляция
Явно підігнано під введення в дію медреформи, яку зебіли вже рік як посилено торпедують.
Закон збереження енергії.
Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди.
ілі же, прімінітєльно до їх випадку:
Єслі нєт мозгов, то мислям появитись нєоткуда
кто-то ж остался )))
У подлшенки своих штанов нет? Я уже промолчу, что это на унитаз делают.
Так от час там спинився- те саме совєтське обладнання, там та сама совєтчина.
"на сегодня Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63%"
якісь цифри знайомі, десь я щось схоже вже бачив
Ничего у вас безкоштовного не было - везде взятки, "подарки" и проч.
Остальной твой бред оставляю психиатрам.
Зарплаты медицинского персонала это вообще отдельная страшная тема
50% по всей видимости не пользуются медуслугами!
Инфантилизм - наше фсе!
Законы экономики никуда не денутся, как ни назови. Для этого и придумывают страховую медицину, чтоб конкуренция и контроль финансов обеспечивали конкуренцию и оптимальное лечение.