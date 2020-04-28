Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта 2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", - говорится в сообщении.
"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - подчеркнул Зеленский.
В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.
Напомним соответствующий закон Рада приняла 31 марта.
Кроме того, законом запрещается продажа земли россиянам.
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P. S. Це коротенько, щоб довго не писати.
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Мне нравится 3(Вл.Сух)
А куча недвижимости по миру? Квартиры в Маскве, Лондоне, Италии! Квратира в мариинском парке, где он живет, оформлена на кипрский офшор.
А ноль грн ноль копеек налогов Украине от концертной и киношной деятельности?
Вовочка замечен не только в воровстве и свержадности - а еще и в отмыании криминального расейского и бениного бабла через книопроизводство и кипрские офшоры.
В 2018 г три Зеленых фирмы киношные в Рашке получили прибьіль больше чем Рошен но Рошен заплатил 1.2 млн в казну а ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ НИ КОПЕЙКИ
Все пошло на Кипр..Тварь вороватая ********** дєбилов и предателей
ЗА ШМАТ ГНИЛОЇ КОВБАСИ У ВАС ХОТЬ МАТІР ПОПРОСИ .ТАК ВІДДАСТЕ -Т.Г ШЕВЧЕНКО ПРО ВАС
В чем может быть замечена кучка ЗЕленого говна? Только в одном. Оно воняет.
Уперше за 120 років в Україні може не вистачити води! Доведеться обмежувати водопостачання. Ну а вже у найближчому майбутньому - імпортувати воду. Уявляєте?
Здавалося б, ми можемо собі це дозволити. Країна багата річками та озерами.
Та при цьому Україна сьогодні має один із найнижчих в Європі показників забезпеченості водою. На одного жителя - лише тисячі кубометрів внутрішніх вод. Для порівняння, у Великобританії - більше п'яти.
Олександр Чистяков, голова Національної екологічної ради України:
Последнее исследование Всемирного банка поставило нас на 125 место из 180 стран. Мы сейчас находимся по маловодности где-то между Чадом и Суданом.
А все тому що за останні 25 років з карти України зникли тисячі водойм. Зміліли й великі річки.
https://podrobnosti.ua/2345352-v-ukran-ochkutsja-gostra-nestacha-pitno-vodi.html
Зневоднення»: в Україні спостерігається найнижчий рівень води у річках за останні 100 років
У басейнах головних водних артерій України - через безсніжну зиму та відсутність дощу - склалася несприятлива гідрологічна ситуація. Іншими словами, брак опадів призвів до того, що у річках та водосховищах мало води.
Коли ж був сильний вітер, то спостерігалося таке досить рідкісне для України явище, як пилова буря.
Це, за словами фахівців, свідчить про істотну пересушеність ґрунтів в Україні вже на середину весни.
У басейні Дніпра, https://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_vodopillya/ повідомля https://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_vodopillya/ є Укргідрометеоцентр, спостерігається складна гідрологічна ситуація.
Усі притоки Дніпра мають аномально низьку водність, а приплив води до водосховищ дніпровського каскаду «є одним із найменших за період інструментальних спостережень».
повністю читати тут - https://www.radiosvoboda.org/a/voda-vidstnist-opadiv-posuha-harchi/30572821.html
❗Якби всеукраїнський референдум про продаж земель сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, то 74% проголосували б ПРОТИ.
‼Робимо висновки і готуємось до подальших дій! Адже карантин рано чи пізно скінчиться, а проблеми, породжені недолугими діями лише накопичуватимуться !!!
Теперь вполне может быть и колиивщина, которую сейчас никто не ожидает. Так как внутреннее напряжение недовольства, почти в каждого украинца, очень растет.
Зеленский подписал закон о продаже земли
Кто в доме хазяин???