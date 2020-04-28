Шмыгаль 3 недели не подписывает решение о демонополизации экспорта оружия. Вероятно, лоббисты "Укроборонпрома" добрались до Банковой, - СМИ

Принятое Кабмином 8 апреля решение по демонополизации экспорта оружия уже три недели не подписуется премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом говорится в материале ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

Автор отмечает, что 8 апреля Кабмин принял важное решение по демонополизации экспорта оружия.

"Теперь предприятиям, в том числе частным, имеющим право торговать оружием, больше не нужно идти на поклон к монополисту "Укроборонпром", дабы получить добро на собственную маркетинговую политику или на ценообразование собственной продукции. В случае внедрения таких новаций корни коррупции были бы существенно подрублены. Но прошло три недели, а правительственное решение так и не обнародовано", - добавляет он.

При этом говорится, что отстутствие под решением правительства подписи премьер-министра может означать, что "до высоких кабинетов на Грушевского и Банковой таки добежали лоббисты монопольного статуса "Укроборонпрома". Чтобы монополист и дальше контролировал финансовые потоки всех оборонных предприятий с правом экспорта - государственных и частных".

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"Существующая на сегодняшний день законодательная и нормативно-правовая база позволяет и дальше выстраивать коррупционные схемы и воровать многомиллионные средства, попутно доводя до кризисного состояния оборонные предприятия. О борьбе с коррупцией пока больше разговоров. Но некоторые правильные решения правительством уже принимаются. Но затем почему-то не обнародуются и не вступают в силу. Зато вступают в долю?" - резюмирует автор.