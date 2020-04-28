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Новости
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Шмыгаль 3 недели не подписывает решение о демонополизации экспорта оружия. Вероятно, лоббисты "Укроборонпрома" добрались до Банковой, - СМИ

Шмыгаль 3 недели не подписывает решение о демонополизации экспорта оружия. Вероятно, лоббисты

Принятое Кабмином 8 апреля решение по демонополизации экспорта оружия уже три недели не подписуется премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом говорится в материале ZN.UA, передает Цензор.НЕТ

Автор отмечает, что 8 апреля Кабмин принял важное решение по демонополизации экспорта оружия.

"Теперь предприятиям, в том числе частным, имеющим право торговать оружием, больше не нужно идти на поклон к монополисту "Укроборонпром", дабы получить добро на собственную маркетинговую политику или на ценообразование собственной продукции. В случае внедрения таких новаций корни коррупции были бы существенно подрублены. Но прошло три недели, а правительственное решение так и не обнародовано", - добавляет он.

При этом говорится, что отстутствие под решением правительства подписи премьер-министра может означать, что "до высоких кабинетов на Грушевского и Банковой таки добежали лоббисты монопольного статуса "Укроборонпрома". Чтобы монополист и дальше контролировал финансовые потоки всех оборонных предприятий с правом экспорта - государственных и частных".

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"Существующая на сегодняшний день законодательная и нормативно-правовая база позволяет и дальше выстраивать коррупционные схемы и воровать многомиллионные средства, попутно доводя до кризисного состояния оборонные предприятия. О борьбе с коррупцией пока больше разговоров. Но некоторые правильные решения правительством уже принимаются. Но затем почему-то не обнародуются и не вступают в силу. Зато вступают в долю?" - резюмирует автор.

оружие (10267) экспорт (878) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+4
Так Шморгаля ж токо недавно назначили, он еще не успел вникнуть в курс зеленой команды дайте мужику еще 100 дней поруководить!!!
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28.04.2020 15:37 Ответить
+2
Шмыгаль 3 недели не подписывает решение о демонополизации экспорта оружия. Вероятно лоббисты "Укроборонпрома" добрались до Банковой, - СМИ - Цензор.НЕТ 9126
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28.04.2020 15:39 Ответить
+2
слишком много вопросов к Шмигалю.
Он упорно не прерывает схемы Верланова, Нефедова, Укразлизницы, Укроборонпрома и пр.
Он премьер или скромный стеснительный парень, боящийся мешать "схемам"?
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28.04.2020 15:48 Ответить
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Так Шморгаля ж токо недавно назначили, он еще не успел вникнуть в курс зеленой команды дайте мужику еще 100 дней поруководить!!!
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28.04.2020 15:37 Ответить
Шмыгаль 3 недели не подписывает решение о демонополизации экспорта оружия. Вероятно лоббисты "Укроборонпрома" добрались до Банковой, - СМИ - Цензор.НЕТ 9126
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28.04.2020 15:39 Ответить
При Организме все прозрачно и честно!
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28.04.2020 15:39 Ответить
Так там же "великий деятель околовсяческих наук" . Заслуженный "патриот-звездобол" -пуштун Найом.
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28.04.2020 15:45 Ответить
слишком много вопросов к Шмигалю.
Он упорно не прерывает схемы Верланова, Нефедова, Укразлизницы, Укроборонпрома и пр.
Он премьер или скромный стеснительный парень, боящийся мешать "схемам"?
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28.04.2020 15:48 Ответить
оно зиц-председатель
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28.04.2020 16:20 Ответить
какой ужасный ужас!
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28.04.2020 15:53 Ответить
Словами- вероятно, возможно, может быть , оперируют журнашлюшки. Журналисты опираются на факты и документы. Не уверен, не пиши. За границей таких сажают.
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28.04.2020 16:05 Ответить
Яка, нах, демонополізація під час війни?
Вкупі з "демонополізацією" землі воювати не буде ні чим, ні за що...
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28.04.2020 16:51 Ответить
А не приведет ли решение о демонополизации к тотальной распродаже военного имущества и оружия в частности? Или продаже военных технологий, например Нептуна или Ольхи и тп?
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28.04.2020 16:59 Ответить
З Е Р Ы Г И
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28.04.2020 17:01 Ответить
Ресторан Тищенко не заметил карантина, Эпицентр и Ибис.
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28.04.2020 19:31 Ответить
 
 