Шмыгаль 3 недели не подписывает решение о демонополизации экспорта оружия. Вероятно, лоббисты "Укроборонпрома" добрались до Банковой, - СМИ
Принятое Кабмином 8 апреля решение по демонополизации экспорта оружия уже три недели не подписуется премьером Денисом Шмыгалем.
Об этом говорится в материале ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
Автор отмечает, что 8 апреля Кабмин принял важное решение по демонополизации экспорта оружия.
"Теперь предприятиям, в том числе частным, имеющим право торговать оружием, больше не нужно идти на поклон к монополисту "Укроборонпром", дабы получить добро на собственную маркетинговую политику или на ценообразование собственной продукции. В случае внедрения таких новаций корни коррупции были бы существенно подрублены. Но прошло три недели, а правительственное решение так и не обнародовано", - добавляет он.
При этом говорится, что отстутствие под решением правительства подписи премьер-министра может означать, что "до высоких кабинетов на Грушевского и Банковой таки добежали лоббисты монопольного статуса "Укроборонпрома". Чтобы монополист и дальше контролировал финансовые потоки всех оборонных предприятий с правом экспорта - государственных и частных".
"Существующая на сегодняшний день законодательная и нормативно-правовая база позволяет и дальше выстраивать коррупционные схемы и воровать многомиллионные средства, попутно доводя до кризисного состояния оборонные предприятия. О борьбе с коррупцией пока больше разговоров. Но некоторые правильные решения правительством уже принимаются. Но затем почему-то не обнародуются и не вступают в силу. Зато вступают в долю?" - резюмирует автор.
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Он упорно не прерывает схемы Верланова, Нефедова, Укразлизницы, Укроборонпрома и пр.
Он премьер или скромный стеснительный парень, боящийся мешать "схемам"?
Вкупі з "демонополізацією" землі воювати не буде ні чим, ні за що...