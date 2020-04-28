Расследователи выяснили, что среди главных фигурантов дела МН17 может быть замглавы погранслужбы ФСБ РФ Бурлака
Замруководителя пограничной службы ФСБ РФ Андрей Бурлака может быть фигурантом дела МН17 - в материалах следствия есть человек под псевдонимом Владимир Иванович, который назывался участниками "командиром всей операции, проводимой на востоке Украины".
Об этом стало известно Русской службе Би-би-си, сообщает Цензор.НЕТ.
В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование падения самолета, этот человек проходил под псевдонимом "Владимир Иванович". Люди, лично общавшиеся с этим человеком, сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.
Расследовательская группа Bellingcat провела анализ технических данных и независимо от Би-би-си также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" могут быть одним человеком.
В опубликованных следователями телефонных переговорах представители ДНР между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.
От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, Би-би-си получила информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения "Боинга" Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Эксперты Martin Barry Forensic Services (MBFS) пришли к выводу, что образцы голоса Владимира Ивановича в целом совпадают с голосом генерала Бурлаки.
Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду - Героя России.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
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Или то пьяный рассейский ефрейтор Ванька Кылдымулдыбелдиев не доглядел и "Бук" проскочил?
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html