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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Расследователи выяснили, что среди главных фигурантов дела МН17 может быть замглавы погранслужбы ФСБ РФ Бурлака

Расследователи выяснили, что среди главных фигурантов дела МН17 может быть замглавы погранслужбы ФСБ РФ Бурлака

Замруководителя пограничной службы ФСБ РФ Андрей Бурлака может быть фигурантом дела МН17 - в материалах следствия есть человек под псевдонимом Владимир Иванович, который назывался участниками "командиром всей операции, проводимой на востоке Украины".

Об этом стало известно Русской службе Би-би-си, сообщает Цензор.НЕТ.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование падения самолета, этот человек проходил под псевдонимом "Владимир Иванович". Люди, лично общавшиеся с этим человеком, сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Расследовательская группа Bellingcat провела анализ технических данных и независимо от Би-би-си также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" могут быть одним человеком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анонимность 12 свидетелей по делу MH17 сохранят, одного - рассекретят, - решение суда Гааги

В опубликованных следователями телефонных переговорах представители ДНР между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, Би-би-си получила информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения "Боинга" Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Эксперты Martin Barry Forensic Services (MBFS) пришли к выводу, что образцы голоса Владимира Ивановича в целом совпадают с голосом генерала Бурлаки.

Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду - Героя России.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Также читайте: "Каким бы тернистым ни был путь, истина будет установлена", - заявление Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Польши по делу МН17

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Также читайте: Суд по делу МН17 предоставил защите обвиняемого время подготовиться к слушанию 8 июня, а представителям родных погибших - доступ к материалам

Автор: 

россия (96216) Донбасс (26957) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Bellingcat (139)


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Топ комментарии
+12
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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28.04.2020 15:49 Ответить
+7
А что значит "может быть"? Кто то ж давал приказ пропустить "Бук" через границу?

Или то пьяный рассейский ефрейтор Ванька Кылдымулдыбелдиев не доглядел и "Бук" проскочил?
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28.04.2020 15:38 Ответить
+6
Тоталитарные режимы сыпятся под тяжестью своих же преступлений всегда,это Аксиома политики.РАБссия не исключение...
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28.04.2020 15:47 Ответить
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А что значит "может быть"? Кто то ж давал приказ пропустить "Бук" через границу?

Или то пьяный рассейский ефрейтор Ванька Кылдымулдыбелдиев не доглядел и "Бук" проскочил?
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28.04.2020 15:38 Ответить
Надо еще ГАИшников проверить-как так Бук проехал скоко километров,и не штрафанули.
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28.04.2020 20:17 Ответить
Утонет или ДТП? Может инфаркт миокарда и в-ооот такой рубец..
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28.04.2020 15:44 Ответить
не. у русни провереный метод - путешествие на мордовские болота. там его и притопит русня.
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28.04.2020 16:06 Ответить
прогресс, пргресс... так, гляди, годиков через 20... и на самого за-лу-ппен фюрера выйдут... жаль, только, что к тому времени оно уже сгниет...
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28.04.2020 15:45 Ответить
Тоталитарные режимы сыпятся под тяжестью своих же преступлений всегда,это Аксиома политики.РАБссия не исключение...
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28.04.2020 15:47 Ответить
Меру пресечения подозреваемым -содержание под стражей.иначе все это -фарс.
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28.04.2020 15:49 Ответить
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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28.04.2020 15:49 Ответить
за поребриком любого "Владимира Ивановича" ставь к стенке и не ошибешься......
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28.04.2020 15:52 Ответить
Лучше любого Владимира.
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28.04.2020 17:03 Ответить
бук в таганроге поворот прозевал, и теперь все валят на владимира ивановича, хорошо хоть не на ильича.
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28.04.2020 15:52 Ответить
Беги,****,беги(с)
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28.04.2020 15:52 Ответить
Что РАБссия террорист стало известно весной 1926 года,когда был создан Феликсом Джержинским "спецбатальон для выполнения специальных операций зап границей СССра дохлого".То же самое Путлер утвердил и на РАБсии в 2004 году.Что я прав можно убедиться дважды,прочитав книги бывшего полковника КГБ Ильи Старинова под названием "Записки террориста",и в книге бывшего подполковника КГБ Владимира Попова "Заговор негодяев".Так что крысы кремля собственнолручно признаются ОНИ ТЕРРОРИСТЫ за бугром...
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28.04.2020 15:56 Ответить
Голос Истины противен слуху,так сказал когда то Лао Дзы,и он прав.Истина для РАБссии всегда неприятна,поскольку сам режим Уродлив и Коварен до мозга костей,и что САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ,ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ Мира...
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28.04.2020 16:13 Ответить
Да вы чё! Как может быть причастен глава погранцов к двухкратному пересечению Буком рашкинской границы? Во-первых Бук маленький и его легко перенести в кармане, во вторых Бук границу не пересекал, потому, что откопан шахтёрами в шахте, в третьих - это всё грязная руссофобия и инсинуации!
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28.04.2020 16:14 Ответить
Розслідувачі з'ясували, що серед головних фігурантів справи МН17 може бути заступник голови прикордонної служби ФСБ РФ Бурлака - Цензор.НЕТ 2959
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28.04.2020 16:17 Ответить
Главный фигурант там один, гражданин Путин.В.В. и к Гордону не ходи!
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28.04.2020 16:22 Ответить
Засрашка не держава, а ОЗУ (організоване злочимнне угрупування). Пахан - ху@ло, а ці засранці бригадири.
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28.04.2020 16:43 Ответить
Нация "говнолепов", как всегда скажет - ихтамнет.
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28.04.2020 17:06 Ответить
Всех кацапо-фашистов найдем даже через 20 лет.всех отловим
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28.04.2020 17:06 Ответить
 
 