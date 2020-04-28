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Новости Правосудие
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Кожара не прибыл в суд для рассмотрения апелляции на свой арест: заседание перенесли на 13 мая

Кожара не прибыл в суд для рассмотрения апелляции на свой арест: заседание перенесли на 13 мая

Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве бизнесмена Старицкого, отложили на 13 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданой на решение Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого К., отложено на 13 мая 2020 года (12 ч. 15 мин.) в связи с недоставкой подозреваемого на судебное заседание", - говорится в посте.

Напомним, прошлое заседание суда было перенесено на 28 апреля в связи с ходатайством стороны защиты о доставке подозреваемого в судебное заседание.

Как сообщалось, 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Также читайте: Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.

апелляция (628) Кожара Леонид (336) суд (25144) юстиция (758) Апелляционный суд (413)


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Топ комментарии
+7
А что можно не приходить в суд и суда не будет? Не знал. Ето для всех такая фишка или только для приближенных к феодалу? Украина цэ Европа? Ну-ну...
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28.04.2020 15:58 Ответить
+7
****** завалил человека и не в СИЗО! ждет когда свои вернуться!
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28.04.2020 16:01 Ответить
+3
не царское это дело.
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28.04.2020 15:56 Ответить
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не царское это дело.
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28.04.2020 15:56 Ответить
Кожара не прибув до суду для розгляду апеляції на свій арешт: засідання перенесли на 13 травня - Цензор.НЕТ 5345
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28.04.2020 16:21 Ответить
А что можно не приходить в суд и суда не будет? Не знал. Ето для всех такая фишка или только для приближенных к феодалу? Украина цэ Европа? Ну-ну...
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28.04.2020 15:58 Ответить
****** завалил человека и не в СИЗО! ждет когда свои вернуться!
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28.04.2020 16:01 Ответить
кто тебе сказал что он не в СИЗО? Кто залог внес и когда? новость читать не пробовал, не доставили его и не прибыл в заголовке это 2 большие разницы!
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28.04.2020 17:20 Ответить
Его Хам сегодня в Ростове собственноручно короновал министром иностранных дел в изгнании.
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28.04.2020 23:04 Ответить
А шо, так тоже мона??
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28.04.2020 16:02 Ответить
Мона если нуна.
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28.04.2020 16:58 Ответить
дно
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28.04.2020 16:06 Ответить
Кожара не прибув до суду для розгляду апеляції на свій арешт: засідання перенесли на 13 травня - Цензор.НЕТ 118
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28.04.2020 16:14 Ответить
это только для грязи законы...а, для тех кто из грязи в князи нет...?
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28.04.2020 16:17 Ответить
так где это кожаро в данный момент находится?
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28.04.2020 16:19 Ответить
Из текста непонятно - он в СИЗО или в Ростове?
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28.04.2020 16:20 Ответить
Апохмеляется после Пасхи. Значит занят.
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28.04.2020 16:38 Ответить
Бабки собирает. Менты потребовали дополнительный взнос + прокуратура + судьи. Недешевое это дело собутыльников мочить.
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28.04.2020 16:57 Ответить
Дух пошел чижолый..... Вывод - Кожара обоср...ся.
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28.04.2020 19:46 Ответить
Это прикольно , убийца просто разгуливает на свободе Вы Дятлы правосудные , не понимаете какое зло совершаете . Над каждым человеком не поставишь мусора , и вот обычный человек думает ,если Кожаре можно чем другой человек хуже , и тоже пойдет на преступление Идиоты вы снимаете предохранитель на убийства завтра судья в тебя выстрелят , по приколу
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28.04.2020 20:34 Ответить
 
 