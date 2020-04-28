Кожара не прибыл в суд для рассмотрения апелляции на свой арест: заседание перенесли на 13 мая

Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве бизнесмена Старицкого, отложили на 13 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданой на решение Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого К., отложено на 13 мая 2020 года (12 ч. 15 мин.) в связи с недоставкой подозреваемого на судебное заседание", - говорится в посте.

Напомним, прошлое заседание суда было перенесено на 28 апреля в связи с ходатайством стороны защиты о доставке подозреваемого в судебное заседание.

Как сообщалось, 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

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10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.