Лучший выход для Тищенко - признать нарушение, извиниться и заплатить штраф за каждый день работы "Велюра" в период карантина, - "слуга народа" Яременко
Если посетители приходили в ресторан "Велюр" по прямому назначению - это нарушение карантина.
Об этом заявил в Facebook нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
"В ситуации с моим коллегой по фракции Николаем Тищенко нет хорошего выхода. Открыть заведение общественного питания, которое не работает для продажи продуктов с доставкой - это нарушение. И лучший из плохих выходов для моего коллеги, по моему мнению, - признать свое нарушение, извиниться и заплатить штраф за каждый день гостеприимства "Велюра" в период карантина", - отметил нардеп.
Он уверен: объяснение, что ресторан работает как штаб порождает еще больше проблем. "Николай Тищенко претендует на то, что возглавляет некий киевский избирательный штаб "Слуги народа". Также нужно объяснить, что в этом штабе делали депутаты СН, которые не имеют отношения к выборам в Киеве, а тем более - представители других фракций? Еще больше вопросов вызывает присутствие в "велюровом штабе" бизнесменов. Не только сама ситуация с игнорированием режима карантина, но и нелепые оправдания выглядят как издевательство над киевлянами", - подчеркнул Яременко.
Он извинился перед избирателями и заверил, что среди "слуг народа" достаточно тех, "кто не только честно соблюдает режим карантина, но и не имеет своих ресторанов, бизнеса, не занимается сделками и "решаловом" под прикрытием депутатского мандата".
Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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Я, зізнаюсь чесно, була від нього у захваті, коли він був в складі суддів в моєму улюбленому шоу "Майстершеф".
І висновок: телевізор наше ВСЬО!!! З людини може зробити зомбі (в будь-якій темі!) на раз-два.
Ви всі в СН однакові.
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Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1255054745867345920 4 ч
Не бажаєте у Колі - Котлети- Тищенко чайку у "Велюрі" хлібнути з лимончиком?)
Надеюсь Коля его послушает.
Вірю, шо сам Бодя Яременко так і вчинив. Після того випадку...