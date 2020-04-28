51 пациент в Черновицкой области находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса, - ОГА
В Черновицкой области 51 пациент с коронавирусом или подозрением на COVID-19 находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
При этом отмечается, что 42 из них находятся в реанимации, а еще восемь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"В больницах области по состоянию на 28 апреля находится 501 человек. Из них у 190 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением. За минувшие сутки в больницы госпитализировали 38 человек", - сообщили в ОГА.
"В реанимации областной клинической больницы находятся 15 пациентов. Трое больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, у них тяжелые формы пневмонии. Это пациенты с почечной недостаточностью, они длительное время лечатся методом гемодиализа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в реанимации областной детской больницы находятся два пациента.
"10 больных в реанимации Черновицкой городской больницы №1, трое из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией - на аппаратах искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки одному пациенту стало лучше, его переведут в другое отделение", - говорится в сообщении.
Также в ОГА добавили, что пять пациентов с подозрением на коронавирус лечат в реанимации Новоселицкой ЦРБ. Они на кислородной поддержке.
"В реанимации Глыбокской ЦРБ находятся четверо пациентов на неинвазивной вентиляции легких, двое из них - в критическом состоянии. В Хотинской центральной районной больнице двое пациентов с подозрением на COVID-19 в тяжелом состоянии на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Сторожинецкой ЦРБ находятся 13 пациентов в тяжелом состоянии. В реанимации лечат шесть, один из них с подозрением на COVID-19 - на аппарате ИВЛ.
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Эпидемия коронавируса в Украине должна завершиться в июне
https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirus-ukraine-mire-izvestno-28-aprelya-1588000991.html Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года. Соответствующий https://ddi.sutd.edu.sg/ прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.
В частности, ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии COVID-19 в разных странах мира. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса, которые легли в основу наглядных прогностических кривых по так называемой SIR-модели. Данная модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.
Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.