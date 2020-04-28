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Новости Коронавирус и карантин
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Садовый после повышения температуры сделал тест на COVID-19: "Лучше не ждать, что как-то пройдет"

Садовый после повышения температуры сделал тест на COVID-19:

Городской председатель Львова Андрей Садовый в связи с повышением температуры сделал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в субботу, 25 апреля, у Садового поднялась температура, в связи с этим он сделал ПЦР-анализ на коронавирус. По предварительной информации, тест дал отрицательный результат, а самочувствие мэра нормальное. Однако, врачи порекомендовали политику несколько дней поработать из дома.

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье имел немного повышенную температуру. Поэтому я и сделал экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую - лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что как-то пройдет", - отметил Андрей Садовый.

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карантин (16729) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
меньше бухать нужно ему было
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28.04.2020 16:08 Ответить
+4
Потеряшка решил напомнить о себе хоть таким способом.
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28.04.2020 16:18 Ответить
+4
О як!

А я хворого з пневмонією не зміг обстежити. Навіть рентген зробити не прийняли.
Але ж мій хворий- простий смертний....
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28.04.2020 16:20 Ответить
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меньше бухать нужно ему было
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28.04.2020 16:08 Ответить
думаю,він сильно не бухає
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28.04.2020 17:07 Ответить
и как? сделали очень быстро?
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28.04.2020 16:09 Ответить
Вот это новость так новость.
Кстати о коронавирусе. Серьезные щи кто-ньть видел? Нет? Ну так пользуйтесь случаем, вверху на фотке именно они.
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28.04.2020 16:12 Ответить
Поважаю Садового. Але ж питання:чі у всіх пересічних громадян є такі можливості як у нього? Здається ні... От же,і вихід з ситуації кожна людина шукає виходячи з розумових здібностей,фінансових можливостей та реальної комунікації зі справжніми лікарями.
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28.04.2020 16:15 Ответить
маленький Иисусик, который пришел к Садовому, принес ему "привет" от Деда Короновируса..
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28.04.2020 16:16 Ответить
к нему уже большой иисусик ходит,
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28.04.2020 17:04 Ответить
Потеряшка решил напомнить о себе хоть таким способом.
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28.04.2020 16:18 Ответить
О як!

А я хворого з пневмонією не зміг обстежити. Навіть рентген зробити не прийняли.
Але ж мій хворий- простий смертний....
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28.04.2020 16:20 Ответить
Куда там тебе - ты и снимка нездатний прочитать!
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28.04.2020 16:33 Ответить
Очкует Садовник, раз побежал тест делать, как температура поднялась =) Так и зелибоба очкует, шо даже к папе римскому в бронике ходил на авьедиенцию
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28.04.2020 16:25 Ответить
Ага, смішно вийшло!
Садовий після підвищення температури зробив тест на COVID-19: "Краще не чекати, що якось мине" - Цензор.НЕТ 4575
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28.04.2020 16:28 Ответить
Наш украинский Боря Джонсон.
Здоровья тебе.
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28.04.2020 16:32 Ответить
Т.е. Садовому сделали тест, не дожидаясь частичного посинения... "Поступайте все , как мэр! " -советует людям мэр.
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28.04.2020 16:34 Ответить
Ты, ****, антисептик пей, а не САМОГОН. Ничего ЗЕленые ЖАБЫ тебя вылечат - ты же жопу на себе рвал, чтобы они пришли к власти.
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28.04.2020 16:40 Ответить
В Чили будут выдавать "паспорта иммунитета" переболевшим нынешним коронавирусом. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52436330 Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Паула Даза. Эти паспорта будут выдаваться, чтобы они "смогли вернуться к работе", как сказала Даза.Предлагается также запретить принимать на работу тех, у кого такого паспорта не окажется.
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28.04.2020 16:42 Ответить
А де Задовий "дістав" такий ефективний тест і чого йому дали "нєсколько днєй", а всім іншим два тижні - дохтори знають, що ніхто тих "рекоментацій" все'дно не дотримуватиметься?
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28.04.2020 16:55 Ответить
не дай бог помреть, страна не вынесет
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28.04.2020 16:56 Ответить
Надо было ему еще на всякий пожарный тест на беременность сдать. Ну мало ли что...
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28.04.2020 16:59 Ответить
Не всем же так, как Садовому, простым делают тест, когда уже дышать не могут и температура под 40.
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28.04.2020 17:22 Ответить
 
 