Садовый после повышения температуры сделал тест на COVID-19: "Лучше не ждать, что как-то пройдет"

Городской председатель Львова Андрей Садовый в связи с повышением температуры сделал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в субботу, 25 апреля, у Садового поднялась температура, в связи с этим он сделал ПЦР-анализ на коронавирус. По предварительной информации, тест дал отрицательный результат, а самочувствие мэра нормальное. Однако, врачи порекомендовали политику несколько дней поработать из дома.

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье имел немного повышенную температуру. Поэтому я и сделал экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую - лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что как-то пройдет", - отметил Андрей Садовый.

Читайте также: Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков