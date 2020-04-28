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Новости Коронавирус и карантин
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Специалисты Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19

Специалисты Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19

Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

"Чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Поэтому была систематизирована и визуализирована информация, которая позволит каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу с пандемией", - отметил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Уже доступны данные о расходах, начиная с марта месяца. Специалисты Счетной палаты выбирают, систематизируют и оперативно обновляют информацию о расходах. Поэтому ежедневно в свободном доступе каждый может увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, - отстают и многое другое.

Данные основываются на информации о платежных операциях, проведенных Государственной казначейской службой Украины, на едином казначейском счету.

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Автор: 

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28.04.2020 16:12 Ответить
Специалисты Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8781
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28.04.2020 16:23 Ответить
Правильно давно пора! Когда люди вокруг голодают мой сосед падаль новый авто себе купил! Где деньги взял? Украл. Бей буржуинов!!!
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28.04.2020 16:37 Ответить
 
 