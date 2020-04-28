"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші"

По словам первого заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова, сейчас он работает в очень напряженном режиме, поэтому у него нет времени ходить по ресторанам, даже если бы они были открыты.

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов опроверг, что 16 апреля посещал ресторан "Велюр" в Киеве во время карантина, как это утверждают журналисты программы "Наші гроші".



"Я карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе", – сказал он в комментарии изданию "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.



По словам Трофимова, сейчас он работает в очень напряженном режиме, поэтому у него нет времени ходить по ресторанам, даже если бы они были открыты. Он призвал авторов программы, а также другие СМИ опровергнуть информацию о его якобы визите в ресторан.



Первый замглавы ОП также отметил, что нарушения карантина действительно фиксируются.



"В то время, когда почти вся страна пытается противостоять коронавирусу, когда президент Украины, правительство и власть на местах прилагают максимум усилий для сокращения негативных последствий распространения коронавируса, действительно, имеют место нарушения карантинных запретов. Правоохранительные органы почти ежедневно выявляют такие случаи", – сказал Трофимов.



Журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения. Парламентарий в ответ объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как "штаб для личных встреч". Среди посетителей ресторана журналисты называли и Трофимова.