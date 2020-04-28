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Новости Коронавирус и карантин
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"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші"

По словам первого заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова, сейчас он работает в очень напряженном режиме, поэтому у него нет времени ходить по ресторанам, даже если бы они были открыты.

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов опроверг, что 16 апреля посещал ресторан "Велюр" в Киеве во время карантина, как это утверждают журналисты программы "Наші гроші".

"Я карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе", – сказал он в комментарии изданию "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

По словам Трофимова, сейчас он работает в очень напряженном режиме, поэтому у него нет времени ходить по ресторанам, даже если бы они были открыты. Он призвал авторов программы, а также другие СМИ опровергнуть информацию о его якобы визите в ресторан.

Первый замглавы ОП также отметил, что нарушения карантина действительно фиксируются.

"В то время, когда почти вся страна пытается противостоять коронавирусу, когда президент Украины, правительство и власть на местах прилагают максимум усилий для сокращения негативных последствий распространения коронавируса, действительно, имеют место нарушения карантинных запретов. Правоохранительные органы почти ежедневно выявляют такие случаи", – сказал Трофимов.

Журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения. Парламентарий в ответ объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как "штаб для личных встреч". Среди посетителей ресторана журналисты называли и Трофимова.

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Трофимов Сергей (41) Тищенко Николай (337) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3644
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28.04.2020 16:14 Ответить
+22
брешет как Зеленский!
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28.04.2020 16:14 Ответить
+22
зеленский не может обмановать, он же абещаль
"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4304


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28.04.2020 16:16 Ответить
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28.04.2020 16:13 Ответить
И
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28.04.2020 16:14 Ответить
З
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28.04.2020 16:16 Ответить
У
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28.04.2020 16:18 Ответить
Н..............?
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28.04.2020 16:19 Ответить
И
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28.04.2020 16:27 Ответить
Щ
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28.04.2020 16:37 Ответить
А
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28.04.2020 16:37 Ответить
сейчас он работает в очень напряженном режиме...

Кто то верит, что это чмо вообще умеет работать, что то делать?
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28.04.2020 16:14 Ответить
"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3644
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28.04.2020 16:14 Ответить
брешет как Зеленский!
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28.04.2020 16:14 Ответить
зеленский не может обмановать, он же абещаль
"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4304


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28.04.2020 16:16 Ответить
Они все с Зели пример берут.
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28.04.2020 16:22 Ответить
Ты не прав. Зеленский в этом деле непревзойденный профессионал. Хрен его кто из ОП перебрешет.
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28.04.2020 16:52 Ответить
Пх2
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28.04.2020 16:14 Ответить
Эти руки не крали,эти ноги не ходят,этот рот не ест
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28.04.2020 16:18 Ответить
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28.04.2020 16:21 Ответить
Заяц трепаться не любит.
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28.04.2020 16:21 Ответить
Акростих задуман славно в обсуждениях на этом форуме, вот бы последюю буковку поменять надо.
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28.04.2020 16:21 Ответить
В какой статье Конституции Украины прописаны режим самоизоляции и карантина для всей страны?Спецы по ГУЛАГам и тюрьмам дохлого СССра есть на ЦН?
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28.04.2020 16:22 Ответить
Я так понимаю, если массовая Пандения,то вводится режим ЧС,все остальное от Лукавого...,попросту ПОНТЫ о вирусе,на грани дебилизма.....
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28.04.2020 16:25 Ответить
Я не я-корова не моя... Это вполне ожидаемо. Лучше бы покаялся. Выглядело бы солиднее. А так...шпана есть шпана.
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28.04.2020 16:26 Ответить
Показали видео сюжет из Чечни,на детской площадке играет детвора лет 5-8 едет по улице Воронок с Мигалками и сиреной,пацанва человек пятнадцать сыпет пулей в разные стороны с такой скоростью, что позавидуют лучшие спринтеры мира в беге на 100 метров...
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28.04.2020 16:31 Ответить
Подобные пришедшие впервые в политику реально думают, что, во-первых, они поймали бога за бороду, во-вторых, что можно просто на-бать всех, сказав, цей рот нічего не жрав. Но в наш век человека стеклянного они не смогут скрыть вообще ничего, но они тупые, чтобы понять это.
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28.04.2020 16:40 Ответить
Ще один клоун... віримо.
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28.04.2020 16:45 Ответить
"Карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі". Трофімов відреагував на звинувачення програми "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1494
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28.04.2020 16:45 Ответить
"..."Карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі"..." -- в бьіту скромєн... ))))))))))))))
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28.04.2020 17:06 Ответить
В напряженном режиме работаешь?смотри не лопни!
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28.04.2020 17:08 Ответить
Судьба украинского народа в руках отборной шайки аферистов во главе порядочного и честного поклонника беса путлера.
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28.04.2020 17:10 Ответить
Слуги урода - чемпионы по поливанию народа божьей росой. Но народ, надо сказать, попался им подходящий.
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28.04.2020 17:14 Ответить
Ну ті,попєрєднікі,як їх ловили ще якось червоніли,виправдовувались,пояснювали...А теперішні просто морда сокирою і тупо посилають...Нє бил,нє відєв,работаю в напряжонному режимі і взагалі ідітє...на карантін...
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28.04.2020 17:20 Ответить
У Трофимова раздвоение личности ? То есть он сидит дома а в ресторан душа рвётся ? ))
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28.04.2020 19:02 Ответить
короче, идите на х...й
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28.04.2020 19:11 Ответить
Ну по контексту отмазки,можно его вышвыривать из влади як кота с мордой в сметане
"Карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі". Трофімов відреагував на звинувачення програми "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 20
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28.04.2020 21:00 Ответить
 
 