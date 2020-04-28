Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае будем закрываться, - замдиректора Муждабаев
Телеканал ATR без отсутствия финансирования закроется ко дню депортации крымских татар 18 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "УП" сообщил заместитель генерального директора телеканала, журналист Айдер Муждабаев.
Муждабаев заявил: "Ситуация очень странная. 26 февраля президент сказал, что проблема с финансированием телеканала будет решена. Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги.
Но потом начались сложности, Министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра (29 апреля) уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут нам открыть финансирование. Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10 процентов.
Мы не производим собственный продукт, работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусе.
"Сейчас существует опасность, что ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар АТР уже не сможет вещать", - подчеркнул он.
Напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что ATR находится на грани закрытия.
Позже, ATR сообщили о блокировании финансирования.
Позже крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью.
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Має допомогти.
Чому він закриється?
Хоч раз на день.
Кєргуду?
Нє?
И всё???
Як там казав головний їх гуру (не має значення, що він бабушка): "долги отдают только лохи"...
"Украинская армия ушла с Крыма, сняв штаны..."- Ислямов.
Ушли поджали хвост....и сдали украинскую территорию врагу оккупанту РФ. Крым просрано.
За что налогоплательщики тогда платят?? Что бы армия сдавала свои территории? Зачем тогда такая трусливая армия нужна вместе санным генштабом..
ПРУФ.
якщо мільйон разів лохторату повторити "Порошенко крав", то ніякі пруфи не потрібні!
Ну или можно рассчитывать на чудо и он добровольно свалит.
Писанина Портнова почему-то вас так не напрягает...
МалоВатно ще буде!!
🤣
НИКАКОЙ! Потому что нет никакой стратегии по возврату Крыма и даже элементарной веры, что это возможно! Поэтому можно смело закрывать канал пока не будет выработана конкретная стратегия и если он (канал) там будет прописан, тогда и будут основания его финансировать!
зебилы, вы все соучасники зекомандЫ и Моники-разведёнки.. дебилы-экспериментаторы