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Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае будем закрываться, - замдиректора Муждабаев

Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае будем закрываться, - замдиректора Муждабаев

Телеканал ATR без отсутствия финансирования закроется ко дню депортации крымских татар 18 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "УП" сообщил заместитель генерального директора телеканала, журналист Айдер Муждабаев.

Муждабаев заявил: "Ситуация очень странная. 26 февраля президент сказал, что проблема с финансированием телеканала будет решена. Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги.

Но потом начались сложности, Министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра (29 апреля) уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут нам открыть финансирование. Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10 процентов.

Мы не производим собственный продукт, работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусе.

"Сейчас существует опасность, что ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар АТР уже не сможет вещать", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымскотатарский телеканал ATR не лишится господдержки, - Зеленский

Напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что ATR находится на грани закрытия.

Позже, ATR сообщили о блокировании финансирования.

Позже крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью.

Автор: 

финансирование (1809) телевидение (900) крымские татары (2718) АТР (21) Муждабаев Айдер (23)


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Топ комментарии
+19
И не выделят. зебилу не нужен крымский канал да и вообще он не против воду пустить на полуостров
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28.04.2020 16:21 Ответить
+14
Зеленая команда свалила АTR. Легко и просто.
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28.04.2020 16:26 Ответить
+11
Зер гут, Вальдемар! В Кремле значок дадут.
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28.04.2020 16:22 Ответить
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И не выделят. зебилу не нужен крымский канал да и вообще он не против воду пустить на полуостров
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28.04.2020 16:21 Ответить
Про исторический деребан земли сюжеты делали, не хвалили президента какой молдэц - свободны!
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28.04.2020 16:24 Ответить
Не против воду пустить? А почему до сих пор не пустил?
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28.04.2020 16:32 Ответить
Не успел. Землю продавал. Это важнее.
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28.04.2020 16:34 Ответить
Так продал уже. Сейчас и воду пустит?
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28.04.2020 16:37 Ответить
Шоб вы даже не сомневались. Если ничего более срочного не вылезет.
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28.04.2020 16:39 Ответить
Так постоянно более срочное вылезает. Разве пустить воду в Крым это не срочно?
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28.04.2020 16:43 Ответить
Очень срочно. Но там видно проплатили меньше чем за землю. Так что крысчане подождут.
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28.04.2020 16:45 Ответить
Так сил ждать нет уже. Когда воду ждать-то? Через полгода, год, два года?
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28.04.2020 17:28 Ответить
Воды нет, но вы держитесь.
Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні будемо закриватися, - заступник директора Муждабаєв - Цензор.НЕТ 6973
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28.04.2020 17:50 Ответить
ждать-то, spать-то, поді-ка, поspі-ка... Ні і гидота ця рашистська блювотина...
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28.04.2020 18:14 Ответить
Кто не выделил средства частному телеканалу?
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28.04.2020 16:21 Ответить
Судячи з тексту відсутності фінансування нема.
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28.04.2020 16:32 Ответить
він, телеканал АTR, тільки юридично нині приватний, тому що з відомих причин припинилося фінансування з місцевого республіканськго бюджету АРК.
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28.04.2020 16:35 Ответить
Канал является частным и принадлежит Ислямову с 2011 года.
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28.04.2020 16:46 Ответить
Зер гут, Вальдемар! В Кремле значок дадут.
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28.04.2020 16:22 Ответить
Зеленая команда свалила АTR. Легко и просто.
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28.04.2020 16:26 Ответить
Все буде добре. Петро пообіцяв проспонсорувати канал зі своєї кишені.
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28.04.2020 16:38 Ответить
Да в принципе, ни один канал не должен финансироваться из бюджета
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28.04.2020 16:22 Ответить
хоть один дожен быть не коломоахметовским..
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28.04.2020 16:24 Ответить
Больше каналов хороших и разных! Но почему за мой счёт?
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28.04.2020 16:27 Ответить
За чей счёт работают разные "раши тудей","россия24" и прочие "ртр"? Особенно за бугром. За счёт рекламы? Нит. Кацапеты такие дебилы, чтоб впустую сливать бабло? К сожалению тоже нит. Это инструмент пропаганды. И кто хомячкам больше мозги засрёт - тот и в дамках.
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28.04.2020 16:37 Ответить
це ти тут все вирішуєш, гебнявий?
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28.04.2020 16:24 Ответить
Тихо, шинами шурша, едет крыша не спеша.
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28.04.2020 16:23 Ответить
а є ще хоч якісь здобутки Майдану, які ще не знищили рюзгємірці зедрисні?
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28.04.2020 16:23 Ответить
Не пробували серіали для дебілів крутити по каналу, від студії Квартал 95?
Має допомогти.
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28.04.2020 16:23 Ответить
Найдите спонсоров.Если не найдёте, значит ваш канал бесполезен.
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28.04.2020 16:27 Ответить
Телеканал ATR без отсутствия финансирования закроется Источник:https://censor.net/n3192134

Чому він закриється?
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28.04.2020 16:27 Ответить
Там працюють люди. Їм теж потрібно, щось їсти.
Хоч раз на день.
Кєргуду?
Нє?
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28.04.2020 16:30 Ответить
Так відсутності фінансування нема судячи з тексту. Кергуду?
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28.04.2020 16:34 Ответить
Но потом начались сложности, Министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра (29 апреля) уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут нам открыть финансирование. Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10 процентов. Источник: https://censor.net/n3192134
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28.04.2020 16:43 Ответить
Тобто пять років, злодія мародьора прожили, а от через рік, як він перестав красти, всьо...
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28.04.2020 16:28 Ответить
Путін сказав закрити, Зеленський змушений то зробити - служба в нього така.
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28.04.2020 16:28 Ответить
"работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусе." Источник:https://censor.net/n3192134

И всё???
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28.04.2020 16:29 Ответить
Прислуга урода украла у татарского канала финансирование
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28.04.2020 16:30 Ответить
Все, що обіцяє зелень - то суцільна лажа. Давно було слід знати цю очевидну істину.
Як там казав головний їх гуру (не має значення, що він бабушка): "долги отдают только лохи"...
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28.04.2020 16:31 Ответить
Ислямов оскорблял украинскую армию, оправдываясь перед укр.журналистом на вопрос почему он взял рос.гражданство и почему продолжал вести бизнес(сейчас переписал на родственников) в оккупированном Крыму.
"Украинская армия ушла с Крыма, сняв штаны..."- Ислямов.
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28.04.2020 16:32 Ответить
Штаны сняли с Ислямова?
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28.04.2020 16:40 Ответить
нет, он не плохо себя чувствует. Сейчас вот денег хочет с каждого украинца. Потом он армию "крымско-татарскую" хотел организовать- тоже за счет бюджета Украины естессно.... Вообщем, у него много амбициозных проектов- голодным не останется.
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28.04.2020 16:50 Ответить
Ну тут он прав
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28.04.2020 16:41 Ответить
Украинская армия ушла с Крыма, сняв штаны..."- Ислямов оказался прав!
Ушли поджали хвост....и сдали украинскую территорию врагу оккупанту РФ. Крым просрано.

За что налогоплательщики тогда платят?? Что бы армия сдавала свои территории? Зачем тогда такая трусливая армия нужна вместе санным генштабом..
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28.04.2020 18:21 Ответить
Порох пусть выделяет, он много денег накрал
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28.04.2020 16:36 Ответить
ЩО ВКРАВ ПОРОШЕНКО.
ПРУФ.
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28.04.2020 16:50 Ответить
а навіщо пруф?
якщо мільйон разів лохторату повторити "Порошенко крав", то ніякі пруфи не потрібні!
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28.04.2020 17:03 Ответить
Дострілявся!

Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае будем закрываться, - замдиректора Муждабаев - Цензор.НЕТ 3438
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28.04.2020 16:38 Ответить
за это он должен сидеть, в крайнем случай сгодился бы для обмена- домой, в Тамбов. т.к. это, ни что иное,как призыв к разжиганию гражданской войны.
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28.04.2020 16:45 Ответить
Пропонуєш капітулювати перед Підарашкою?
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28.04.2020 16:53 Ответить
"демократические выборы"- ничего умнее человечество пока не придумало.
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28.04.2020 16:54 Ответить
Когда СМИ принадлежат олигархам и пятой колоне кремля, их только в кавычках можно назвать "демократическими".
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28.04.2020 17:02 Ответить
в любом случае, он предложил убивать и как следствие,потерять 6-8 областей. А те в кого он предложил стрелять смиренно бы получали пули или сами бы раздолбали этого Муждабаева и сторонников этой идеи? Здоровый человек такое напишет? Особенно будучи публичной личностью.Есть статья за такие предложения.
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28.04.2020 17:12 Ответить
А убивать таки придётся... Следующий Майдан (или даже реальная гражданская война) будет куда по жёстче предыдущего. Это объективный процес и он уже запущен одурманеным большинством.
Ну или можно рассчитывать на чудо и он добровольно свалит.
Писанина Портнова почему-то вас так не напрягает...
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28.04.2020 17:27 Ответить
И кстати он не предложил убивать а предположил после разговора с боевым комбатом, что "Видимо, придётся стрелять"
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28.04.2020 17:40 Ответить
За офіційними даними після анексії Криму туди з підарасії https://dumskaya.net/news/massovoe-peremeshchenie-rossiyan-v-krym-narushae-111893/ завезено приблизно 200 000 москалів. Інші джерела називають цифру на порядок більшу. Вони шукають війну, вони без неї не можуть. Так хто розпалює її, корінний житель чи окупант?
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28.04.2020 18:32 Ответить
А по факту он оказался прав. И многие зебилы уже начали об этом догадываться.
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28.04.2020 16:59 Ответить
До речі, аналогічна доля при антиукраїнській зебільній владі очікує і аудіовізуальні засоби масової інформації, які транслюються на окуповані території Донбасу... Телеканал АTR, який транслює на лкупований Крим - лише провісник...
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28.04.2020 16:40 Ответить
Интересная инфа от мышебратьев РАБссии.Путлер приказал закупить 25 000 автозаков для МВД и Росгвардии,в то же время купят машин для медиков и преодоления КоронвиРУСа РАБсии всего 650 Реанимобилей....
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28.04.2020 16:41 Ответить
Для народу-бидла нічого не жалко!!))
МалоВатно ще буде!!
🤣
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28.04.2020 16:51 Ответить
Муждабаев не плачь! Продай свой не дешевый автомобиль, пару квартир... Ну а если туда подключить Ислямова, Чубарова и Джемилева, то можно еще три года показывать то, что никому и даром не надо!
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28.04.2020 16:41 Ответить
Может клоун-миллионер с себя начнет и подарит хоть 10 грв. ВСУ и медикам?
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28.04.2020 16:49 Ответить
Че у Параши бабло закончилось, все на порохоботов пустил?
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28.04.2020 16:43 Ответить
Лизать жопу Путину можно в самых разных формах, в том числе и уничтожением крымскотатарского телеканала ATR. Помните слова Зеленского: "Я стану перед Путиным на колени"? Не обманул, стал и лижет, лижет, лижет... Хорошо у него получается, правда, "73%"? Не стесняйтесь, присоединяйтесь!
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28.04.2020 16:43 Ответить
Напевно, пропІсяно у всіє мінських "пригодах"..
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28.04.2020 16:47 Ответить
..у всіх..))
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28.04.2020 16:48 Ответить
Айдер,не переживай,дефицит бюджета 300 мильярдов,это кранты для Зели и его команды Спартанцев,бюлджет будут корректировать уже после 9 мая,когда на РАБссии пройдет паБЕДА БЕссие наверняка дефицит дойдет до 500 миллиардов...
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28.04.2020 16:51 Ответить
да закройтесь уже в конце-то концов, сколько вы стонать будете? нахрена нужен такой канал, который финансируется из бюджета?
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28.04.2020 17:01 Ответить
у вас на кацапії знищення корінного населення Криму, їх культури та засобів інформації - блакитна мрія
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28.04.2020 17:06 Ответить
у вас, недоумків, кожний у кого є власна думка, що відрізняється від єдиної правильної твоєї - або кацап, або ще хто. хочешь платити за "культуру" Криму з власної кишені - плати, але мені ця "культура" у вигляді ТВ-смітника АТР не потрібна.
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28.04.2020 17:40 Ответить
Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні будемо закриватися, - заступник директора Муждабаєв - Цензор.НЕТ 1017
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28.04.2020 17:05 Ответить
а как же этот айдерчик зелёной шмакле жопу лизал и клял пороха ... а теперь как ?
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28.04.2020 17:06 Ответить
У Айдера есть страница в Ютьюбе,подписчиков 78 000, и он сейчас в прямом эфире..
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28.04.2020 17:06 Ответить
А они профинансировать канал Муждабаева не желают?
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28.04.2020 17:17 Ответить
От хтось пригадає щось цікаве,показане на цьому каналі?..Скучні морди,сто раз пережовані теми...І давати за це татарину,який у свій час зі східною запопадливістю прогинався перед Путіним?..А фіг вам...Фігвам - це така індіанська палатка...
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28.04.2020 17:14 Ответить
Там в бюджете уже выделено этому каналу 50 млн гр, но хотят впервые внести процедуру прозрачности затрачиваемых средств! Понятно, что Муждабаеву это не нравится, он никогда и никому такие отчеты не делал!
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28.04.2020 17:26 Ответить
И какая эффективность этого медиаресурса в стратегии возвращения Крыма!?
НИКАКОЙ! Потому что нет никакой стратегии по возврату Крыма и даже элементарной веры, что это возможно! Поэтому можно смело закрывать канал пока не будет выработана конкретная стратегия и если он (канал) там будет прописан, тогда и будут основания его финансировать!
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28.04.2020 17:22 Ответить
Муджабаев, призывавший расстреливать украинцев за то, что они не захотели голосовать за барыгу-мародера Потрошенку, теперь хочет денеХ от Украины? Закрывайся! Или пусть барыга тебе и платит!
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28.04.2020 17:26 Ответить
обычный квартальский саботаж, как и с украинским мовным омбудсменом..
зебилы, вы все соучасники зекомандЫ и Моники-разведёнки.. дебилы-экспериментаторы
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28.04.2020 17:41 Ответить
Зато Албании помогли, это же важнее чем поддержать наших самых искренних союзников по возврату Крыма - крымских татар.
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28.04.2020 18:46 Ответить
закроем татарский ATR - ермаку - купим мэрс . новая модель. очень нужна крымскому народу ...
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28.04.2020 18:57 Ответить
 
 