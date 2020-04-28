Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае будем закрываться, - замдиректора Муждабаев

Телеканал ATR без отсутствия финансирования закроется ко дню депортации крымских татар 18 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "УП" сообщил заместитель генерального директора телеканала, журналист Айдер Муждабаев.

Муждабаев заявил: "Ситуация очень странная. 26 февраля президент сказал, что проблема с финансированием телеканала будет решена. Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги.

Но потом начались сложности, Министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра (29 апреля) уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут нам открыть финансирование. Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10 процентов.

Мы не производим собственный продукт, работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусе.

"Сейчас существует опасность, что ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар АТР уже не сможет вещать", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что ATR находится на грани закрытия.

Позже, ATR сообщили о блокировании финансирования.

Позже крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью.