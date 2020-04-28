В Украине COVID-19 выявлен у двух арестованных, находящихся в СИЗО, и 4 сотрудников уголовно-исполнительной службы. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 28 апреля среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и лиц, взятых под стражу, выявлены 6 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в обнародованном инфографике, из указанных 6 случаев COVID-19 болезнь обнаружена у 4 работников ГУИС.
Кроме того, два 2 случая выявлены среди лиц, взятых под стражу, а именно в государственном учреждении "Черновицкий следственный изолятор", где лицо, взятое под стражу, поступило в учреждение с установленным диагнозом COVID-19, и в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор ", где заключенному организовали и провели ПЦР-тестирование, которое показало положительный результат.
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