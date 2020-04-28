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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине COVID-19 выявлен у двух арестованных, находящихся в СИЗО, и 4 сотрудников уголовно-исполнительной службы. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 апреля среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и лиц, взятых под стражу, выявлены 6 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в обнародованном инфографике, из указанных 6 случаев COVID-19 болезнь обнаружена у 4 работников ГУИС.

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Кроме того, два 2 случая выявлены среди лиц, взятых под стражу, а именно в государственном учреждении "Черновицкий следственный изолятор", где лицо, взятое под стражу, поступило в учреждение с установленным диагнозом COVID-19, и в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор ", где заключенному организовали и провели ПЦР-тестирование, которое показало положительный результат.

В Украине COVID-19 выявлен у двух арестованных, находящихся в СИЗО, и 4 сотрудников уголовно-исполнительной службы 01

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карантин (16729) СИЗО (1365) заключенные (514) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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28.04.2020 16:49 Ответить
шо за Укарина???
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28.04.2020 16:50 Ответить
Назване статьи исправлено, однако этим не исправить непобедимого беспредела в СИЗО.
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28.04.2020 16:53 Ответить
Как-то странно звучит это "В Украине"...
Вроде, как из-за поребрика нас информируют...
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28.04.2020 16:59 Ответить
В Украине COVID-19 выявлен у двух арестованных, находящихся в СИЗО, и 4 сотрудников уголовно-исполнительной службы - Цензор.НЕТ 2632
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28.04.2020 17:09 Ответить
Птички затихли в саду, рыбки уснули в пруду, мышка за печкою спит, месяц в окошко глядит… Глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни! Усни, усни!
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29.04.2020 02:49 Ответить
 
 