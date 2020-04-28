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Новости Продажа земли
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До открытия рынка земли Рада должна принять закон о Фонде частичного гарантирования сельхозкредитов, - уполномоченный президента Лещенко

До открытия рынка земли Рада должна принять закон о Фонде частичного гарантирования сельхозкредитов, - уполномоченный президента Лещенко

Верховная Рада до открытия рынка земли с 1 июля 2021 года должна проголосовать ряд законопроектов о передаче земель государственной собственности за пределами населенных пунктов, о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и доработать антирейдерский законопроект в части защиты прав собственности на землю.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире канала "Украина 24".

"Мы продолжаем работать с законопроектом №2194, который предусматривает передачу в собственность территориальных громад право распоряжения землями, которые им исторически принадлежат. Мы хотим устранить Госгеокадастр и его должностных лиц от этого процесса. Планируем доработать антирейдерский закон в части защиты права собственности на землю, дорабатываем преимущественное право аренды для выкупа земли", - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что в ближайшие недели парламент должен принять закон о Фонде гарантировании кредитов для малых и средних фермеров. "Мы расширим программу финансирования для выкупа земли аграриями путем компенсации кредитной ставки. Планируем доработать систему контроля и мониторинга для защиты земель сельхозназначения", - заметил Лещенко.

Помимо того в планах до 1 июля 2021 года доработать кадастр, который на сегодня заполнен на 78%.

"Мы детенизируем более 12 млн га земли, которые находятся сегодня в тени путем принятия закона о налогообложении с гектара земли в соответствии с нормативно-денежной оценкой. А по результатам реализации земельной реформы будем поднимать вопрос аграрной реформы. Сегодня агарный сектор это 20% ВВП Украины, более 50% валютной выручки и основа экономики", - сказал уполномоченный президента по земельным вопросам.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, соответствующий закон Рада приняла 31 марта.

28 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Автор: 

земля (1950) Фонд гарантирования вкладов (149) Лещенко Роман (68)


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Державна компанія "Енергоатом" може виробляти дешеву електроенергію. Але збирається позапланово зупиняти вже другий атомний блок, бо Ринату Ахметову вигідніше продавати дорогу електроенергію, як він виробляє. Зокрема і "зелену", яка коштує близько 5 грн за кіловат. Але не Ахметовим єдиним. Заробити на махінаціях з елоектроенергією хочуть чимало великих бізнесів. Тому скоро чекайте збільшення рахунків за електроенергію.
https://texty.org.ua/articles/100857/ciky-vhoru-yak-oliharhy-i-shahrayi-zaroblyatyu-na-enerhorynku-i-derzhavnyj-enerhoatom-skorochuye-vyrobnyctvo-***************/
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28.04.2020 16:53 Ответить
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
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28.04.2020 16:57 Ответить
Ще повітря передайте..
Треба меньше дихати і вірус здохне!!
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28.04.2020 16:56 Ответить
Рада должна принять закон/ Поздно, Украина. Ты полюбила вора.Коломойского с кодланом.
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28.04.2020 16:59 Ответить
До открытия рынка земли Рада должна принять закон о Фонде частичного гарантирования сельхозкредитов, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4546
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28.04.2020 17:05 Ответить
А зелені ушльопки порадились з народом відкривати ринок чи ні?
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28.04.2020 17:02 Ответить
Практика будет следующей, лучшая земля быстро и за дешево будет куплена, через липовые "аукционы" (где все участники будут подставными), а потом заложена под хорошие кредиты (которые никто не собирается возвращать, разницу между дешевой покупкой земли и суммой кредита в карман первым "собственникам"), естественно деньги за эти кредиты будут одолжены у иностранных банков и при не возврате заложенная земля сначала перейдет в собственность украинских банков, которые заявлять о том, что у них нет оборотных средств для возврата кредита и предложат свои активы (эту землю), таким образом вся лучшая земля Украины перейдет в собственности иностранных банков!
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28.04.2020 17:06 Ответить
 
 