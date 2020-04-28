До открытия рынка земли Рада должна принять закон о Фонде частичного гарантирования сельхозкредитов, - уполномоченный президента Лещенко

Верховная Рада до открытия рынка земли с 1 июля 2021 года должна проголосовать ряд законопроектов о передаче земель государственной собственности за пределами населенных пунктов, о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и доработать антирейдерский законопроект в части защиты прав собственности на землю.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире канала "Украина 24".

"Мы продолжаем работать с законопроектом №2194, который предусматривает передачу в собственность территориальных громад право распоряжения землями, которые им исторически принадлежат. Мы хотим устранить Госгеокадастр и его должностных лиц от этого процесса. Планируем доработать антирейдерский закон в части защиты права собственности на землю, дорабатываем преимущественное право аренды для выкупа земли", - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что в ближайшие недели парламент должен принять закон о Фонде гарантировании кредитов для малых и средних фермеров. "Мы расширим программу финансирования для выкупа земли аграриями путем компенсации кредитной ставки. Планируем доработать систему контроля и мониторинга для защиты земель сельхозназначения", - заметил Лещенко.

Помимо того в планах до 1 июля 2021 года доработать кадастр, который на сегодня заполнен на 78%.

"Мы детенизируем более 12 млн га земли, которые находятся сегодня в тени путем принятия закона о налогообложении с гектара земли в соответствии с нормативно-денежной оценкой. А по результатам реализации земельной реформы будем поднимать вопрос аграрной реформы. Сегодня агарный сектор это 20% ВВП Украины, более 50% валютной выручки и основа экономики", - сказал уполномоченный президента по земельным вопросам.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, соответствующий закон Рада приняла 31 марта.

28 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.