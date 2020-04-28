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Новости Коронавирус и карантин
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Температура воздуха выше +25 и солнечные лучи не уменьшают активность COVID-19, - ЦОЗ

Температура воздуха выше +25 и солнечные лучи не уменьшают активность COVID-19, - ЦОЗ

Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.

"Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - говорится в сообщении.

Горячая ванна также не защитит от коронавируса.

"Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 - 37,0 ° С независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи", - отметили в ЦОЗ.

Кроме того, отмечается, что частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К аппаратам ИВЛ подключены более 120 человек, из них один ребенок и семь медиков, - ЦОЗ

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карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Безграмотная пустая статья. Ультрафиолет от бактерицидных ламп убивает короновирус за 2-15 минут. Поэтому чем активнее солнце, тем больше и быстрее гибнет короновирус. Медики считают что под солнцем он погибает за 5-10 минут.
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28.04.2020 17:15 Ответить
+12
***

штрафы за нарушение режима самоизоляции это ж уже и есть налог на воздух.
вышел подышать - плати!
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28.04.2020 17:04 Ответить
+6
Я шось не пам'ятаю будь-які епідеміі грипу не взимку. Такшо ,зеля зі своїми слугами, залишайтеся на карантиніні. А в нас весна!) А незабаром - літо!)
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28.04.2020 17:25 Ответить
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***

штрафы за нарушение режима самоизоляции это ж уже и есть налог на воздух.
вышел подышать - плати!
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28.04.2020 17:04 Ответить
Вчені боролись з коронавірусом у телят і побачили пряму залежність кількості захворювань на коронавірус від нестачі вітаміну Д у телят. Сонце має діяти на шкіру людини і організм має виробляти вітамін Д, а це дозволяє організму боротись з вірусом! Але якщо карантин не відмінити, то як люди отримають вітамін Д? В пігулках? Уряд вже прийняв рішення безкоштовної доставки вітаміну Д по всій Україні?
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28.04.2020 17:32 Ответить
Еще в 2010 году после вспышки свиного гриппа сообщалось об исследовании роли витамина Д в Jikei University в Токио, которые показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Ими было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в 8 раз эффективнее, чем вакцины.
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28.04.2020 19:03 Ответить
Подільськ у карантинній блокаді, бракує всього

Валентина Шульц

https://www.facebook.com/valja.shulc/posts/2853476744719815 23 ч. · https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/106567572712806?hc_location=group Одесская область, Одесса

Захистивши лікаря, ми збережемо здоров'я наших громадян💛
Саме тому наші волонтери телефонують нашим прихильникам та однопартійцям і розповідають про проект «Солідарні_з_лікарем»💛💙
Як можемо допомогти лікарям?
1. Якщо маєте фінансову можливість - перерахувати будь- яку суму координатору проекту Наталья Богаченко (Natalya Bogachenko)
5168 7456 0454 7627 - картка Приват
2. Існує також «Перелік потреб» медиків. Якщо ви змозі привезти до нашого офісу щось зі списку, то «Європейська Солідарність» допоможе в транспортуванні.
Координатор зі збору -Туренко Інна 0952534458 та Микита Стрижко 0990705493
На сьогодні мкедичним працівникам вкрай потрібні:
- захисні маски та респіратори
- захисні окуляри
-захисні костюми
- одноразові рукавички, шапочки
-бахили
-антисептики
-паперові рушники
- антибактеріальне мило
Щодо наданої вами допомоги, ми опублікуємо звіт на сайті партії та у нашій телеграм-групі. Ми гарантуємо, що допомога потрапить до лікарів та медсестер максимально швидко. Потрапить у ті лікарні й саме туди, де вона найбільш потрібна.
Ваша Європейська Солідарність - Одеська область💛💙
Ну і на фото ті, хто рятує життя❤️
Скажіть їм дякую🙏 репостами та коментами❤️🙏🙏
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28.04.2020 17:06 Ответить
ДЛЯ ЧОГО?
мародер же ж провів(збрехало бо недавно його фонд подарував 45 халатів на лікарню) реформу медицини - всього має вистачати!
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28.04.2020 17:25 Ответить
Та да, мы всё равно все умрём )
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28.04.2020 17:08 Ответить
Безграмотная пустая статья. Ультрафиолет от бактерицидных ламп убивает короновирус за 2-15 минут. Поэтому чем активнее солнце, тем больше и быстрее гибнет короновирус. Медики считают что под солнцем он погибает за 5-10 минут.
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28.04.2020 17:15 Ответить
Шо ж ви суки брешете?! Фуй вам, а не продовження карантину!
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28.04.2020 17:19 Ответить
Та да. Если вскрыть больного и вывесить его легкие на солнце, коронавирус умрет через какое-то время. Но больной без легких умрет намного раньше.
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28.04.2020 18:01 Ответить
В Іраны сонця багато, але смертність висока.
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28.04.2020 21:44 Ответить
Ну не тупі індійці, бразильці, аргентинці? Якого хрена вони хворіють в теплі?
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29.04.2020 09:25 Ответить
Грозовые дожди насытят воздух озоном...
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28.04.2020 17:19 Ответить
А озон как на вирусы действует.
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28.04.2020 17:25 Ответить
теоретически... как профилактическое и вспомогательное средство.. (плюс, для людей с частично пораженными легкими и затрудненным дыханием он облегчает симптомы)
озон быстро разлагается, но так же имеет сильные окислительные свойства, т.е. своеобразный дезинфектор окружающей среды...
когда-то даже продавались домашние бытовые ионизаторы...
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28.04.2020 17:44 Ответить
Озон..))) он не только вирусы он убивает все...почти как фтор))) кто варит фтор-кальциевым электродом тот в курсе, что такое озон
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28.04.2020 18:12 Ответить
Ну это при большой концентрации, в природе такое не встречается
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28.04.2020 18:18 Ответить
https://tk-pozitron.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/ozon-moshchnoe-oruzhie-dlya-borby-s-epidemiey-covid-19-koronovirus/
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28.04.2020 17:48 Ответить
Этот ВОЗ брешет и брешет.
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28.04.2020 17:20 Ответить
Я шось не пам'ятаю будь-які епідеміі грипу не взимку. Такшо ,зеля зі своїми слугами, залишайтеся на карантиніні. А в нас весна!) А незабаром - літо!)
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28.04.2020 17:25 Ответить
Это не грипп. А эпидемия началась когда в южном полушарии было лето. И там все равно болели и болеют до сих пор. там осень.
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28.04.2020 18:00 Ответить
Маю родичів там, де зараз осінь. Вони в афує!). Всі здорові, а все зачинено. Грядут вялікіє разборкі)))
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28.04.2020 18:06 Ответить
Хто цім дебілам має довіру?
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28.04.2020 18:22 Ответить
Дайте днбілам йаду!
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28.04.2020 19:43 Ответить
Пионэры, идите в жопу !
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28.04.2020 19:51 Ответить
Жарко на улице, а сидят и заражаются дома, на карантине.
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28.04.2020 20:39 Ответить
Точно відомо: 1) сонячне світло вбиває вірус (не тільки COVID) за 2-5 хвилин; 2) при висушуванні (при високій температурі прискорюється ) вірус швидко втрачає вірулентність і гине протягом 10 хвилин.
Висновок: стаття і заява фейкові і брехливі. "За шмат гнилої ковбаси і мати рідну продаси..." (с) Т.Г.Шевченко
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28.04.2020 20:44 Ответить
Заголовок (редакційна самодіяльність) брехливі, а в тексті правда написана. Можна заразитись? Можна, а що вірулентність знижується це нюансики
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29.04.2020 01:06 Ответить
какой хороший вирус, не отмывается совсем. шо ж он столько прятался в китайских летючих собачках? или в лабораториях уханя...
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28.04.2020 21:02 Ответить
Но, возможно, температура воздуха выше +25 и солнечные лучи уменьшат активность Зе-вируса
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29.04.2020 08:19 Ответить
Кто писал это и с какой целью?
Солнце повышает иммунитет, а значит увеличивает стойкость организма к заражению вирусами.
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29.04.2020 10:01 Ответить
Какие же вы тупые!
И разъяснители тупые, и читатели тупые...
Заткнитесь и слушайте: випус сам по себе не летает по воздуху. Он ВСЕГДА находится в жидкой среде - каплях. Вирус 300 нм, капли - при дыхании-говорении 5-100 мкм, кашле-чихании 100-500 мкм. И капли эти состоят не из дистиллированной воды, а всяких слизистых выделений - слюны человека. Заражение происходит за счёт попадания такой капли на слизистую другого. Вот сколько такие капли могут летать после возникновения - толком информации нет. Вот такая капля села на ручку двери. Коснулся ручки и почесал нос - счастливого пути. Это пока капля жидкая. НО! Со временем капля высыхает. При этом белок слюны кристаллизуется и наноразмерные вирусы должны захватываться растущими кристаллами. Вот как ведёт себя вирус внутри кристалла слюны - хрен его знает. Как крепко он держится на ручке двери (перейдёт ли на руку при прикосновении) - хрен его знает. Взялся бы кто-нибудь это исследовать, пока все заняты биохимией вируса!
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29.04.2020 11:33 Ответить
 
 