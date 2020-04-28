Температура воздуха выше +25 и солнечные лучи не уменьшают активность COVID-19, - ЦОЗ

Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.

"Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - говорится в сообщении.

Горячая ванна также не защитит от коронавируса.

"Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 - 37,0 ° С независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи", - отметили в ЦОЗ.

Кроме того, отмечается, что частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19.

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