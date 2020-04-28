Зеленский предал народ и посягнул на конституционный строй, - Тимошенко о подписании президентом закона о рынке земли

"Батькивщина" намерена обратиться в Конституционный Суд с представлением о соответствии Конституции Украины закона о введении оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила лидер политической силы Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чуда не произошло - президент подписал скандальный закон о распродаже украинской земли. Выбирая между интересами украинцев и обязательствами перед международными аферистами, Владимир Зеленский стал на сторону глобальных спекулянтов. Он предал народ, нарушил присягу, посягнул на конституционный строй и государственный суверенитет. "Батькивщина" до последнего пыталась удержать президента от этого преступного решения, но, похоже, страх перед заказчиками оказался сильнее ответственности перед гражданами. Борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном Суде", - заявила Тимошенко.

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"Справедливость будет восстановлена! Земля будет возвращена украинцам! Каждый причастный к попытке кражи национального достояния будет наказан! "Батькивщина" не отступит!" - резюмировала Тимошенко.

Ранее Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично".