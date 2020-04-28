РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10975 посетителей онлайн
Новости Земельная реформа Рынок земли
13 691 459

Зеленский предал народ и посягнул на конституционный строй, - Тимошенко о подписании президентом закона о рынке земли

Зеленский предал народ и посягнул на конституционный строй, - Тимошенко о подписании президентом закона о рынке земли

"Батькивщина" намерена обратиться в Конституционный Суд с представлением о соответствии Конституции Украины закона о введении оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила лидер политической силы Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чуда не произошло - президент подписал скандальный закон о распродаже украинской земли. Выбирая между интересами украинцев и обязательствами перед международными аферистами, Владимир Зеленский стал на сторону глобальных спекулянтов. Он предал народ, нарушил присягу, посягнул на конституционный строй и государственный суверенитет. "Батькивщина" до последнего пыталась удержать президента от этого преступного решения, но, похоже, страх перед заказчиками оказался сильнее ответственности перед гражданами. Борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном Суде", - заявила Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично"

"Справедливость будет восстановлена! Земля будет возвращена украинцам! Каждый причастный к попытке кражи национального достояния будет наказан! "Батькивщина" не отступит!" - резюмировала Тимошенко.

Зеленский предал народ и посягнул на конституционный строй, - Тимошенко о подписании президентом закона о рынке земли 01

Ранее Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично".

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) КС (2248) Тимошенко Юлия (24590) Батькивщина (2013)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
Біда одна не приходить... ось баба Жуля пожалувала...
показать весь комментарий
28.04.2020 17:04 Ответить
+29
Бабе жульке лучше бы молчать , она нанесла столько вреда Украине , что хуже только кучмо.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:08 Ответить
+23
Зеленский предал народ и посягнул на конституционный строй, - Тимошенко о подписании президентом закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 2955
показать весь комментарий
28.04.2020 17:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
"Абынепорох "тебе тупой зебуин боком вылазит.
показать весь комментарий
28.04.2020 19:21 Ответить
Нагадати, як банда пороха проголосувала за дерибан землі? Що Земля, що Порох - одним гівном мазані.
показать весь комментарий
28.04.2020 22:35 Ответить
Как ванюша-голосовал за зебилов но виноват Порох?
показать весь комментарий
29.04.2020 12:23 Ответить
Напомнить, ЧЕЙ проект закона "о земле" был взят за основу принятого сейчас?

Не буду ванговать о нереализованных планах Пороха на его второй срок, но расклад, когда "лавры" распродажи Украины достанутся кому-то "левому", его более чем устроил (судя по быстрому совместному голосованию) - он всегда славился подставами и желанием всех поиметь чужими руками. Такой себе мастер подлянок на все стороны государственного масштаба
показать весь комментарий
29.04.2020 12:43 Ответить
Українці повертають собі землю яку багато років безкоштовно користувала земельна мафія юльок-бахматюків-ахметових
показать весь комментарий
28.04.2020 18:37 Ответить
Паї мають на руках 6+млн.українців.Здають за копійки,або продають за копійки з-за юльок,ляшків і інших горлапанів.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:52 Ответить
Паї має викупати держава, а не російські банки, як хоче шпигун Зєля
показать весь комментарий
28.04.2020 18:54 Ответить
Землю має право купить за ринковою ціною, і за легально отримані гроші будь який громаднин України.А не як йулькині губські/лозінські за допомогою мутних схем і шахрайства загарбали землі як окупанти якісь.В нас під Золотоношею до Дніпра підїхать не можна.Губський загородив і озброєну охорону поставив, без всяких законів про землю.Ясно тобі,продажний йулєбот.
показать весь комментарий
28.04.2020 19:36 Ответить
А коли охорону поставив Губський? В якому році?
показать весь комментарий
28.04.2020 20:02 Ответить
Яке це(матьперемать) має значення?Я на дємбєль прийшов в 16.Їхали тоді влітку з друзями на рибалку за Коробівку,під каналами,так декілька кілометрів прийшлось обїзжать,бо ліс і берег Дніпра загороджений сіткою,дороги перекопані, там стояло 2-є з АКСу.Сказали чешіть звідси,це власність Губського.Де там закони,природоохоронна зона річки,і твоя йулька ночувала???
показать весь комментарий
28.04.2020 21:36 Ответить
https://censor.net/user/98956: не шукай в нього вiдповiдi ти - на прiзвище його глянь!!! "Ты всё поймёшь и всё увидишь - сам" (с)
показать весь комментарий
29.04.2020 08:35 Ответить
А шо там з нормами безкоштовної приватизації-дуля була в основному для пересічних, а зараз взагалі вільну державну швиденько розбазарять до кінця.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:55 Ответить
Замість слова "Юля" встав ім'я свого хозяїна - "Пєця". І тоді все буде правильно.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:52 Ответить
Скигли голоснiше, Ваня, тебе не чути!
показать весь комментарий
28.04.2020 19:18 Ответить
Сиди, малолітній дебіл, на карантині, не показуй свою дурість.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:30 Ответить
задовбали ці старі калоші
показать весь комментарий
28.04.2020 18:41 Ответить
Угадайте з трьох раз під яку державу був заточений йулькин законопроект про землю.

Земельний закон Тимошенко
Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України, Юлія Тимошенко пропонувала скасувати заборону на продаж землі. У лютому 2008 року вона внесла на розгляд парламенту https://agropolit.com/zakonodavstvo/506-proekt-zakonu-pro-rinok-zemel законопроект №2143 «Про ринок земель». Він передбачав можливість передавати земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності на земельних аукціонах. У документі прописано, що суб'єктами ринку мали стати:громадяни та юридичні особи України;територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;держава в особі відповідних органів державної влади;іноземні громадяни та особи без громадянства;іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;іноземні держави.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:49 Ответить
кремлівська московська, консерва зозуля Юля.
аферистка з нею давно все ясно.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:04 Ответить
некошенрный АдьЁт ромик, я тебе дам-таки $100, но при одном важном условии - ты мне и всем форумчанам публично со ссылками на источники, заслуживающие доверия, объяснишь - что же тебе и иным юлефобам "давно ясно"?
О $100 я совершенно серьезно - гавкаете дворнягами за гнилые куски москальских подачек и слюнявите ворота всех сайтов в Украине, но кроме зеленой пены ненависти БЕЗ ОСНОВАНИЯ, какой год кряду являете лишь убогие попытки обосрать мысли и желания ВО "Батькiвщини". И ведь ни хера же какое десятилетие кряду по итогу не выходит.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:06 Ответить
жоГик линдЭмаНН, нешавновний дурнику - подивиь на це: "Земельний закон Тимошенко" - це ти, йолопе, так назвав свою цидулу на форумi, теперь же - подивись на ось це: "...на розгляд парламенту https://agropolit.com/zakonodavstvo/506-proekt-zakonu-pro-rinok-zemel законопроект №2143 ". Довбню ти хоч в термiнах розберись, де одне, де друге а де зовсiм - iнше...
показать весь комментарий
29.04.2020 08:43 Ответить
Если СН насрать на Конституцию? То почему граждане Украины, должны её соблюдать по отношению к ним?
показать весь комментарий
28.04.2020 19:04 Ответить
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 9835
показать весь комментарий
28.04.2020 19:06 Ответить
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 9987
показать весь комментарий
28.04.2020 19:16 Ответить
Тутечки заныкались.

Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 3327
показать весь комментарий
28.04.2020 19:20 Ответить
Стратегія, зокрема, полягала в розповсюдженні кремлівськими ботами в медіа та соцмережах фейків про Юлію Тимошенко. Цим займався спеціальний створений експертно-аналітичний Центр дослідження країн колишніх соціалістичних Радянських республік (CXSSR). Цікаво, що сам центр CXSSR перебував у Відні, а сайт центру - на сервері в Москві. https://www.volynnews.com/news/policy/rezhym-yanukovycha-vytratyv-75-mln-dolariv-na-kampaniiu-proty-tymoshenko/
показать весь комментарий
04.05.2020 15:17 Ответить
Какой же бонус не получила Тимошенко в обмен на поддержку закона? Видно сильно поиздержалась в дивидендах....
показать весь комментарий
28.04.2020 19:09 Ответить
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 4782
показать весь комментарий
28.04.2020 19:28 Ответить
Бонус получив твій "кормілєц" Пєця, доперло, придурку?
показать весь комментарий
28.04.2020 21:52 Ответить
А от ви подумайте не хочете продавати свій пай , а прийдеться , якщо він посеред поля і всі продали , то і ти продасиш шей за безцінь , або мост хрустальний построїш ,як в казці за одну ніч . А взагалі чого ви зеленого захищаєте , ці що не зроблять все чере с ...ку виходить
показать весь комментарий
28.04.2020 19:09 Ответить
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 8717
показать весь комментарий
28.04.2020 19:32 Ответить
зеленский скот
показать весь комментарий
28.04.2020 20:00 Ответить
зеленский кидала и подонок
показать весь комментарий
28.04.2020 20:05 Ответить
Пока последняя семья в Украине, не реализует своё право на землю, почему семья? Потому что благодаря политике беззакония в земельном законодательстве земли Украины разбазарены через коррупцию, оставшаяся земля может быть распределена хотя бы по единице на семью, ни о какой продаже свободных государственных земель через аукционы не может идти речи, это прямое нарушение Конституционных прав граждан на землю и норм Земельного кодекса, то есть граждане Украины лишаться возможности получить землю согласно норм, всё продадут мимо них. Сейчас правительство и Рада должны внести поправки в земельном законодательстве и выделять оставшуюся свободную землю разных категорий пофамильно гражданам Украины, как к примеру участникам АТО. Когда вся земля Украины таким образом станет частной собственностью большинства, а не богатого меньшинства, тогда вводить рынок земель, но опять таки между гражданами Украины. Параллельно надо провести мониторинг соблюдения законодательства при отведении земли за прошедшие годы и вернуть украденные землю в государственную собственность.
Но чтобы это произошло, надо бастовать!
показать весь комментарий
28.04.2020 20:20 Ответить
Усі дієздатні громадяни України мають право на отримання у межах безоплатної приватизації землі у розмірах: До 2 га під ОСГ, у складі яких до 3 га озер, до 5 га лісу(не з масиву). 0,25;0,15;0,1 га під садибну забудову у селах, ПГТ, містах відповідно.
0,1 га під дачу. 0,12 га під садівництво. 0,01 га під гараж. Це кожному громадянину України у бажанному місці України згідно Земельного кодексу України. На практиці цим у геометричній прогресії безкоштовно забезпечуються олігархічні провладні сім'ї.
Все! Вам-нам дуля під ніс!
показать весь комментарий
28.04.2020 20:22 Ответить
ДО САМОЙ СМЕРТИ

Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 8953
показать весь комментарий
28.04.2020 20:24 Ответить
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 8355
показать весь комментарий
28.04.2020 20:27 Ответить
Что удивительно. Зеленский убивает село этим законом. Все с этим согласны, кроме владельцев паев, мечтающих от них здыхаться, наплевав на Украину.
Порошенко и его партия поддержали Зе. Тимошенко против, но все равно плохая, а Порошенко хароший. Вот как так, порохоботы? Не зрада?!
показать весь комментарий
28.04.2020 21:15 Ответить
від цього в них когнітивний дисонанс - але все одно "зрада" !
показать весь комментарий
28.04.2020 21:29 Ответить
Єдина надія на Ю. В. Тимошенко!. Боїться її злодійська мерзота, тому і наймають за вкрадені у нас гроші продажних холуїв, щоб тявкали на сайтах. Надіюсь, що скоро цих малолітніх "заробітчан" постигне незавидна участь.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:27 Ответить
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 1469
показать весь комментарий
28.04.2020 22:19 Ответить
а чому люди не мають права продавати свої паї?а земля і так розпродана,тільки неофіційно за хабарі головам сільрад.може цей закон розкриє маштаб крадіжок по всій країні.
показать весь комментарий
28.04.2020 22:39 Ответить
Спочатку наводять порядок, а вже потім позбуваються зайвого. Але так роблять нормальні господарі, дурнів це не стосується. Тому і кажуть, що "дурень думкою багатіє".
показать весь комментарий
28.04.2020 22:46 Ответить
Ще один штрих ЗЕ влади...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003590282179&__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Valentyna Shvydka

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2633778120085172&id=100003590282179&__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 23 квітня о 13:03 ·

Сегодня у меня КРИК ДУШИ. Моя мама 88 лет, упала на ровном месте и сломала шейку бедра. Всегда и всю жизнь я сталкивалась с хорошими людьми и очень хорошими докторами. Мы с сыночком и Настюшей отвезли ее в 9-ю больницу ТРАВМПУНКТ и к нам как на приемном покое так и доктор Костенко Константин Анатолиевич ОЧЕНЬ чуткий и очень внимательный. Все к бабушке так чутко с добром и улыбкой, а главное с сочувствием. Значит душа у людей ЕСТЬ и СОЧУВСТВИЕ тоже?!!! Все сделали, дали рекомендации которые мы выполняем. Но она лежит дома и наверное вчера был какой-то рецидив, она нас не узнавала, ручкой махала и звала своего умершего брата Ваничку. Мы конечно испугались и обратились в скорую позвонили 103 это было 22.04.2020 в 20.06 времени (т.е. ночь, страшно и все такое) НО то, что я услышала меня ввело в ШОК. Запись разговора есть. Звонок: - Здравствуйте, у нас такая ситуация.....

ОТВЕТ: - Сколько лет Вашей Бабушке?
Говорю: -88 лет
ОТВЕТ: - У нас ПРИКАЗ к больным СТАРШЕ 60 ЛЕТ НЕ ПРИЕЗЖАТЬ!!!
КАК ЭТО? ЧТО ЭТО? ПОЛУЧАЕТСЯ ЕСЛИ ТЕБЕ БОЛЬШЕ 60 ЛЕТ, ПРИМЕРНО 60 было в марте то уже в апреле ЗДЫХАЙ ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖЕН???
ЧТО ПРОИСХОДИТ? Я естественно возмутилась и поняла а нашей бабушке 88 вообще давно доски нужны были????
Боже ТАК ОНА ЖИВА и все чувствует, и плачет как ребенок. ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ????
ЭТА **** (извините по другому не могу сказать) говорит позвоните на службу консультации дала телефон 0675825962 (пробивается КАК Никора А.)
Звоню туда, рассказываю а от туда БЛИН СНОВА: - Что Вы хотите ей 88 ждите!!! Говорю - "Блин, что ждать, может что то или как то ей помочь можно? Может есть служба какая то" И ТУТ СНОВА ШОК: - НАМ ЗАПРЕЩЕНО ВЫЕЗЖАТЬ К ЛЮДЯМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ!!!
И СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ СКАЗАЛ ТО ЖЕ САМОЕ!!!!
У меня на какой-то промежуток времени помутился разум, я почувствовала себя каким то насекомым, которому в определенное время года нужно просто растоптать и даже НЕ ЗАРЫТЬ а просто БРОСИТЬ под подошвой ЭТИХ УРОДОВ КОТОРЫЕ давали клятву Гиппократа? Или НАШЕГО *** ЗЕленого???? Обьясните МНЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ???? Никогда НЕ желала ЗЛА людям НО Вчера взяла ГРЕХ на душу: ПУСТЬ ЗДОХНУТ ЭТИ ТВАРИ ТАК ЖЕ БЕЗ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ как люди которым старше 60 лет!!! Кто эту ХРЕНЬ ПРИДУМАЛ!!! Аминь!
ВОТ ЧТО ЕЕ УБИТЬ? ВЕДЬ Я и МЫ ЕЕ ЛЮБИМ ОЧЕНЬ она же МАМА наша, дала нам жизнь, дала свою ЛЮБОВЬ!!! РЫДАЮ!!! от боли за НЕЛЮДЕЙ такое услышать.
Кстати ей стало гораздо лучше мы ее спасаем САМИ своей семьей и своей ЛЮБОВЬЮ!!! Уверена она поправится!!!
показать весь комментарий
29.04.2020 09:23 Ответить
Иуда предал народ !
показать весь комментарий
29.04.2020 12:15 Ответить
Время выбрал падлючее , когда народ не сможет выйти с протестами !
Украинцы , у Вас вместо головы жопа , Вы чем думали , когда одного Иуду на другого сменили при голосовании ???
показать весь комментарий
29.04.2020 12:19 Ответить
Юля в данном случае говорит правильно . Но сама то она при чем ? Она в президенты не идет и наверное не пойдет . Но чем она хуже бабы Пети ? Она имеет больше права куесосить Бубочку , чем Пепа.
показать весь комментарий
29.04.2020 17:18 Ответить
Страница 5 из 5
 
 