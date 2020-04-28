На 28 апреля проведено 98,7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в 46 государственных и приватных лабораториях, - ЦОЗ

Первую тест-систему для тестирования на COVID-19 вирусологическая референс лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила 24 февраля 2020. Эту тест-систему на 30 наборов реакций Центр закупил у немецкого производителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья.

В сообщении отмечается:Сейчас диагностирование на COVID-19 осуществляют не менее 46 лабораторий, включая частные. В Украине по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98719 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Украины, тестированию подлежат:

- люди, у которых установлено подозрение на COVID-19;

- люди, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19;

- пациенты с пневмонией;

- медработники (каждые 5 дней)

- пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).

Напомним, что лабораторное тестирование является единственным видом диагностики, подтверждающий диагноз COVID-19. Результаты быстрых тестов не рекомендуются для установления диагноза".