На 28 апреля проведено 98,7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в 46 государственных и приватных лабораториях, - ЦОЗ
Первую тест-систему для тестирования на COVID-19 вирусологическая референс лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила 24 февраля 2020. Эту тест-систему на 30 наборов реакций Центр закупил у немецкого производителя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья.
В сообщении отмечается:Сейчас диагностирование на COVID-19 осуществляют не менее 46 лабораторий, включая частные. В Украине по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98719 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Украины, тестированию подлежат:
- люди, у которых установлено подозрение на COVID-19;
- люди, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19;
- пациенты с пневмонией;
- медработники (каждые 5 дней)
- пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).
Напомним, что лабораторное тестирование является единственным видом диагностики, подтверждающий диагноз COVID-19. Результаты быстрых тестов не рекомендуются для установления диагноза".
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Валентина Шульц
https://www.facebook.com/valja.shulc/posts/2853476744719815 23 ч. · https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/106567572712806?hc_location=group Одесская область, Одесса
Захистивши лікаря, ми збережемо здоров'я наших громадян💛
Саме тому наші волонтери телефонують нашим прихильникам та однопартійцям і розповідають про проект «Солідарні_з_лікарем»💛💙
Як можемо допомогти лікарям?
1. Якщо маєте фінансову можливість - перерахувати будь- яку суму координатору проекту Наталья Богаченко (Natalya Bogachenko)
5168 7456 0454 7627 - картка Приват
2. Існує також «Перелік потреб» медиків. Якщо ви змозі привезти до нашого офісу щось зі списку, то «Європейська Солідарність» допоможе в транспортуванні.
Координатор зі збору -Туренко Інна 0952534458 та Микита Стрижко 0990705493
На сьогодні мкедичним працівникам вкрай потрібні:
- захисні маски та респіратори
- захисні окуляри
-захисні костюми
- одноразові рукавички, шапочки
-бахили
-антисептики
-паперові рушники
- антибактеріальне мило
Щодо наданої вами допомоги, ми опублікуємо звіт на сайті партії та у нашій телеграм-групі. Ми гарантуємо, що допомога потрапить до лікарів та медсестер максимально швидко. Потрапить у ті лікарні й саме туди, де вона найбільш потрібна.
Ваша Європейська Солідарність - Одеська область💛💙
Ну і на фото ті, хто рятує життя❤️
Скажіть їм дякую🙏 репостами та коментами❤️🙏🙏
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