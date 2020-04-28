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ГБР завершило следствие в деле Пашинского. Адвокат заявил, что подозрение экс-нардепу прямо противоречит доказательствам

ГБР завершило следствие в деле Пашинского. Адвокат заявил, что подозрение экс-нардепу прямо противоречит доказательствам

Государственное бюро расследований обнародовало информацию о том, что завершило расследование в деле экс-нардепа Сергея Пашинского. Адвокат Пашинского заявил о том, что доказательства в деле прямо противоречат обвинению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке ГБР.

В сообщении отмечается: "ГБР завершило расследование в отношении народного депутата, который стрелял в гражданина.

Следователи Главного следственного управления ГБР завершили досудебное расследование по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 121 УК).

"Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 г. во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") путем произведения выстрела в ногу пострадавшего", - говорится в сообщении ГБР.

Как отмечается, гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом берцовой кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением".

В свою очередь адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур в Фейсбуке так прокомментировал это событие: "Сегодня ГБР заявило о завершении следствия в отношении народного депутата. Речь идет о деле С. Пашинского.

Заявляю, что Пашинский С.В. не совершал преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины. В ГБР и Офисе генпрокурора об этом хорошо знают. Подозрение не только не основывается на доказательствах, которые имеются в материалах производства, а прямо им противоречит. Понимая, что подозрение полностью разваливается, там приняли решение завершить расследование. Даже не выполнили несколько постановлений следственных судей и не рассмотрели ходатайство защиты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состава преступления, которое инкриминируют Пашинскому, не существует в природе, - адвокат Федур

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.

18 декабря Апелляционный суд изменил Пашинскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Автор: 

Пашинский Сергей (756) стрельба (3267) ГБР (3050) Химикус Вячеслав (25)


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Топ комментарии
+16
тебя на бутылку посадят и будет справедливость
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28.04.2020 17:45 Ответить
+10
Або хай Пашинський наверне Хімікуса пляшкою, по черепу...
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28.04.2020 17:48 Ответить
+7
Следующий шаг - пристегнуть Пашинского к делу Шеремета . И Пояркова , Федыну , Звиробий , Турчинова , Татьяну Черновол тоже . В соучастники . Можно еще и пловца из Гидропарка ....
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28.04.2020 18:15 Ответить
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тебя на бутылку посадят и будет справедливость
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28.04.2020 17:45 Ответить
Для начала. Чтобы подготовить к длительному употреблению.
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29.04.2020 00:23 Ответить
От цю: « второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, »
Источник: https://censor.net.ua/n3192155»
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28.04.2020 17:45 Ответить
И на бычарские повадки которого прямо указала его собственная жена.
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28.04.2020 18:33 Ответить
Пашинского место ,это место возле параши на зоне !!!!
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28.04.2020 17:40 Ответить
Ты место возле параши недавно освободил?...
Думаю - ненадолго...
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28.04.2020 18:11 Ответить
А как могло быть иначе?
Кстати, можно ещё заявить, что это политическое преследование.
Работает безотказно.
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28.04.2020 17:41 Ответить
та да, к тому же он герой майдана однако
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28.04.2020 17:58 Ответить
Когда к тебе пристанет пьяный отморозок и звизданет тебя бутылкой по голове -- мы все вместе дружно посмеемся про политическое преследование.
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28.04.2020 18:35 Ответить
Если уж такая проблема в стране с доказательной базой, то просто выстрелите Пашинскому в ногу. Фиг докажет, что у него в ноге пуля.
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28.04.2020 17:45 Ответить
Або хай Пашинський наверне Хімікуса пляшкою, по черепу...
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28.04.2020 17:48 Ответить
Це вибір людей, які працюють у ДБР. Якщо вони не розуміють, що цей орган буде в майбутньому ліквідованим, як повністю себе скомпроментувавший, а вони залишаться без роботи, це їх справа. Зараз не 33й рік і такі речі, рано чи пізно дадуть свій результат.
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28.04.2020 17:46 Ответить
пока это случится они успеют прибарахлиться - внукам хватит
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28.04.2020 21:07 Ответить
помните майора Ковалева, который посмел на "великого и ужасного" пост в фейсбуке написать? так вот...., продолжение следует:
https://www.youtube.com/watch?v=9t96m5Qm2_g
это пдц! сколько еще этих мразей терпеть???
поддержите наших Героев - распространяйте это видео!
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28.04.2020 17:48 Ответить
Следующий-Кожара.
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28.04.2020 17:52 Ответить
Еще накажите того барана,кто выдал этому идиоту оружие,какого хрена по Киеву разъежают вооруженные люди никакого отношения к правоохранителям не имеющие.
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28.04.2020 17:53 Ответить
Если не в курсе -- подскажу. Существует 1000 и 1 законный способ стать обладателем ствола без необходимости быть правоохранителем.
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28.04.2020 18:37 Ответить
И что,желаю тебе и твоей семье встретиться с такими в темном киевском переулке.
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28.04.2020 18:39 Ответить
Я к людям пьяный не пристаю и бутылкой никого по черепку не огреваю. Не имею таких быдлячих привычек. И трезвый тоже.
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28.04.2020 18:41 Ответить
Так ты же не опроверг мои слова,паршива выскочил из машины размахивая стволом,какая жена хитрунишка.
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28.04.2020 18:54 Ответить
Тебе никто ничего не должен. Срешь тут фейки как-раз ты. Я не люблю Пашинского от слова совсем, но тут он полностью прав. Каждый в жизни встречал такое пьяное быдло "Случайно державшее в руках бутылку алкоголя", которое грозное, пока не получит в дыню или пулю в ногу.
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28.04.2020 18:59 Ответить
ну таки сейчас квартал получил почти всем составом личное оружие вместе с правом ношения
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28.04.2020 21:09 Ответить
Пусть пожизненно ухаживает за Химикусом.И это будет справедливо.
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28.04.2020 17:55 Ответить
не разу не за пашинского ( так как он депутат ) , химикус обыкновенное быдло , ( вот ты Литвин желал-бы с ним встретится ? ) которое увидело в очкарике слабую жертву , а тут нежданчик - огрызнулась жертва , и хорошо ( огнем и свинцом )
по человечески пашинского я понимаю - он правельно сделал ,
как избранника ессно нет - они у нас враги народа
свои выводы я велаю исключительно из СМИ
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28.04.2020 18:09 Ответить
Бульбаш, ти дебіл? Йди за Лукою доглядай, іноземець недороблений....
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28.04.2020 18:10 Ответить
Пусть пожизненно платит алименты Химикусу в виде 33% от всех доходов!
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29.04.2020 00:33 Ответить
Аваков Пашинского отстирает.Увидите.Везде его назначенцы.
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28.04.2020 18:06 Ответить
Следующий шаг - пристегнуть Пашинского к делу Шеремета . И Пояркова , Федыну , Звиробий , Турчинова , Татьяну Черновол тоже . В соучастники . Можно еще и пловца из Гидропарка ....
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28.04.2020 18:15 Ответить
Ты сдал своего патрона, а доказательства за вознаграждение на эти преступления у тебя имеются?
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29.04.2020 00:35 Ответить
Оце Пашинському наука: якби стріляв не в ногу, а в голову, ніякої справи взагалі б не заводили.
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28.04.2020 18:15 Ответить
Адвокат прав, Пашинский в этом деле не виноват.
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28.04.2020 18:31 Ответить
Рафик неувиноват. Патерпевший сам упал на кинжаль и так 17 раз, мамай клянусь, да.
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28.04.2020 18:36 Ответить
Когда к тебе пристанет пьяный отморозок и звизданет тебя бутылкой по голове -- мы все вместе дружно посмеемся с этого анекдота.
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28.04.2020 18:39 Ответить
А ничего, что Пашинский несколько раз менял свои показания, когда экспертиза установила, что он стрелял в лежащего человека? Я уже не говорю о том, что удар бутылкой и "розочкой" от бутылки - это совсем разные вещи! И Пашинский тут совсем запутался... Это повторяешь и ты, хоть в деле описана "розочка"!
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28.04.2020 19:14 Ответить
Есть фантазии, а есть это:

"... Дело касается стрельбы на тот момент нардепа в гражданина Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года. По версии полиции, Химикус напал на Пашинского, ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Нардеп прострелил ногу нападавшему, сделав перед этим предупредительный выстрел в воздух. В сообщении полиции говорилось, что в момент выстрела Пашинский лежал на земле.

Химикус утверждал, что предупредительного выстрела не было. По его словам, по пути домой он помог незнакомому водителю подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием."

Только по версии Химкуса он толкал авто с "случайно державшей в одной руке бутылку алкоголя, а в другой телефон". Лбом наверное толкал? И тело ни разу до этого не привлекалось за подобное пьяное бычарство? Каждый в жизни встречал такое пьяное быдло "Случайно державшее в руках бутылку алкоголя", которое грозное, пока не получит в дыню или пулю в ногу.
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28.04.2020 19:33 Ответить
Версия полиции в начале расследования и материалы судебных экспертиз в конце - это две большие разницы! Иными словами, суд будет рассматривать не версии, а материалы расследования!

П.С. К стати, ты не ответил, почему Пашиинский менял свои показания или по простому, почему https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_dopros-pashinskogo-nardep-menyaet-pokazaniya/746226 врал ?
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28.04.2020 20:50 Ответить
Я на фантазии ТСН не реагирую совсем и давно. Т.е. абсолютно. Официальный текст сообщения полиции выше. Что там будет на суде -- будем посмотреть. И пока нет приговора суда -- он невиновен. И при всей моей неприязни к Пашинскому здесь я на его стороне. А Химкус уже неоднократно привлекался. С 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает. Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей. Источник: https://censor.net/v3152395
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28.04.2020 21:52 Ответить
С тобой не соскучишься! Ты еще вспомни, что Химикус прогуливал уроки и не любил манную кашу! Запомни и заруби себе на носу - Химикус такой же гражданин Украины как ты и как я!

П.С. Повторяю еще раз - почему Пашинский менял свои показания и врал? Хотя, можешь не отвечать, потому что ответить нечего! А то, что там будет на суде, ты правильно сказал - будем посмотреть!
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28.04.2020 22:13 Ответить
Повторяй хоть до посинения. Ты хоть сам читаешь ссылки, которые даёшь на первоисточник? Там Г+Г ТСН. Более лживой конторы в Украине нет. Дальше читать и доказывать можешь сам себе.
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28.04.2020 22:17 Ответить
Подивимося по суду. Принаймі, прокурорські в суді по обранню міри запобіжного заходу - не переконали. Нас всіх. Ну, суддя - інша проьлема суспільства...
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28.04.2020 20:34 Ответить
Чупакабрi, волю.
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29.04.2020 00:18 Ответить
 
 