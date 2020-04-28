ГБР завершило следствие в деле Пашинского. Адвокат заявил, что подозрение экс-нардепу прямо противоречит доказательствам

Государственное бюро расследований обнародовало информацию о том, что завершило расследование в деле экс-нардепа Сергея Пашинского. Адвокат Пашинского заявил о том, что доказательства в деле прямо противоречат обвинению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке ГБР.

В сообщении отмечается: "ГБР завершило расследование в отношении народного депутата, который стрелял в гражданина.

Следователи Главного следственного управления ГБР завершили досудебное расследование по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 121 УК).

"Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 г. во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") путем произведения выстрела в ногу пострадавшего", - говорится в сообщении ГБР.

Как отмечается, гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом берцовой кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением".

В свою очередь адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур в Фейсбуке так прокомментировал это событие: "Сегодня ГБР заявило о завершении следствия в отношении народного депутата. Речь идет о деле С. Пашинского.

Заявляю, что Пашинский С.В. не совершал преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины. В ГБР и Офисе генпрокурора об этом хорошо знают. Подозрение не только не основывается на доказательствах, которые имеются в материалах производства, а прямо им противоречит. Понимая, что подозрение полностью разваливается, там приняли решение завершить расследование. Даже не выполнили несколько постановлений следственных судей и не рассмотрели ходатайство защиты".

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.

18 декабря Апелляционный суд изменил Пашинскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.