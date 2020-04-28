Сегодня ужесточились правила анонимного перевода средств на счет: вводится новый лимит в 5 тыс. грн
С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", который ужесточает правила денежных переводов. Это связано с высоким уровнем тенизации экономики: ежедневно миллионы украинцев рассчитываются через терминалы и электронные кошельки за товары и услуги, за которые обычно не уплачены налоги. А часто такие товары и услуги являются незаконными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно новому закону, денежные переводы до 5 тыс. грн можно будет осуществлять без идентификации. В то же время, переводы от 5 тыс. грн будут подпадать под финмониторинг.
Но это не значит, что банк или платежная система потребует документы о происхождении средств. Будет устанавливаться только лицо отправителя и получателя средств. Ранее это требование касалось переводов от 15 тыс. грн.
Соответственно, для того, чтобы перевести более 5 тыс. грн (но до 30 тыс. грн) через терминал, или мобильный банкинг, нужно указать ФИО получателя. Если сумма такого перевода будет превышать 30 тыс. Грн, то нужно будет еще указать номер счета получателя.
Это же касается оплаты за товары и услуги на сумму более 5 тыс. грн через кассу банка клиентом которого вы не являетесь. В этом случае придется предъявить паспорт для создания сканкопии.
Аналогично идентификация потребуется при переводе более 5 тыс. грн через платежные системы, например Western Union, или при оплате товара через почтового оператора, например "Новую почту" или финансовую компанию, которая с ним работает.
Следует отметить, что обновленные требования не распространяются на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)
- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карточки, если ее номер сопровождает перевод (также независимо от суммы)
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
- снятие средств со своего счета.
Кроме того, поднимается порог для операций (в том числе и валютных), подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. Ранее банки требовали от клиентов информацию о происхождении средств, если сумма операций превышала 150 тыс. грн. Сейчас этот порог поднят до 400 тыс. грн.
Также вводится дистанционная верификация клиента, с помощью которой банкам разрешено открывать новые счета клиентам без личного присутствия.
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или с разних карточек
5000 грн - максимальна сума переказу від неідентифікованого клієнту, тобто через термінал. Це НЕ стосується клієнтів , наприклад, привату, які з авторизовано через картку чи телефон терміналом перекидають кошти іншому клієнту цього ж банку
14999 грн - максимальна сума переказів по міжбанку
Стосовно внутрішньобанківських операцій - з привату на приват, наприклад, обмежень немає. Точніше вони є, наприклад від 300 тис грн (з доками по походж коштів) і понад мільйон...
Стосовно переказів з-за кордону:
14999 грн - знову ж обмеження , якщо перекидати з власної картки з-закордону на українську картку
Якщо Swift переказ по реквізитам, то обмеження не діють
Борці, *****... А як товари, за які не сплачено податків, взагалі в Україні з'являються - по пірічіслєнію?
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12
Запретили заробитчанам выезжать при растущей безработице.
Ограничили свободную передачу денег 5-ю тысячами, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150к до 400к.
Закрыли на 2 мес весь мелкий бизнес, но оставили Эпицентр.
Херасе там борьба с барыгами выруе, радоваться не успеваю.
І як ви його будете виріфікувати без лічного прісутствія, це шо за херня? Тіпа на вкрадений або отжатий телефон тепер їм можна буде відкривати щот?
Борцуны с кем пролезли во власть?
"Кроме того, поднимается порог для операций (в том числе и валютных), подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. Ранее банки требовали от клиентов информацию о происхождении средств, если сумма операций превышала 150 тыс. грн. Сейчас этот порог поднят до 400 тыс. грн. "
Источник: https://censor.net.ua/n3192162
тут за год украли только на таможне и налоговой -120 млрд грн!!! и ничего.. никаких раследования и заявлений.. просто поменяли новые лица на более новые лица..
а за обычным народом за какие то 5 тыс будут теперь следить где взял и заплати налог...
свобода перемещения финансов ...
свобода высказывать свое мнение ... следуящая ?!
И максимально везде где можно использовать кэш.
Вместо того, чтобы стимулировать экономическую свободу и активность,
они вводят дополнительный контроль - вот вам большевистский менталитет "избранных".
А ещё они любят говорить про себя, что они типа "умные".
Умные дают возможность зарабатывать, а потом с этого взымают налоги.
А дебилы загоняют мелкий бизнес ещё глубже в тень
и получают вместо налогов дулю, ненависть и рост криминала.
Неужели можно?
Земной поклон вам!
Челом бьём!
Иначе скоро дойдем: 20 грн. - сверхдоходы и отмывание денег от торговли оружием и нефтью.
С переносом кэша в портфелях как-нибудь справимся - это приятная тяжесть.