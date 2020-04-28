Сегодня ужесточились правила анонимного перевода средств на счет: вводится новый лимит в 5 тыс. грн

С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", который ужесточает правила денежных переводов. Это связано с высоким уровнем тенизации экономики: ежедневно миллионы украинцев рассчитываются через терминалы и электронные кошельки за товары и услуги, за которые обычно не уплачены налоги. А часто такие товары и услуги являются незаконными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно новому закону, денежные переводы до 5 тыс. грн можно будет осуществлять без идентификации. В то же время, переводы от 5 тыс. грн будут подпадать под финмониторинг.

Но это не значит, что банк или платежная система потребует документы о происхождении средств. Будет устанавливаться только лицо отправителя и получателя средств. Ранее это требование касалось переводов от 15 тыс. грн.

Соответственно, для того, чтобы перевести более 5 тыс. грн (но до 30 тыс. грн) через терминал, или мобильный банкинг, нужно указать ФИО получателя. Если сумма такого перевода будет превышать 30 тыс. Грн, то нужно будет еще указать номер счета получателя.

Это же касается оплаты за товары и услуги на сумму более 5 тыс. грн через кассу банка клиентом которого вы не являетесь. В этом случае придется предъявить паспорт для создания сканкопии.

Аналогично идентификация потребуется при переводе более 5 тыс. грн через платежные системы, например Western Union, или при оплате товара через почтового оператора, например "Новую почту" или финансовую компанию, которая с ним работает.

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Следует отметить, что обновленные требования не распространяются на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)

- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карточки, если ее номер сопровождает перевод (также независимо от суммы)

- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

- снятие средств со своего счета.

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Кроме того, поднимается порог для операций (в том числе и валютных), подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. Ранее банки требовали от клиентов информацию о происхождении средств, если сумма операций превышала 150 тыс. грн. Сейчас этот порог поднят до 400 тыс. грн.

Также вводится дистанционная верификация клиента, с помощью которой банкам разрешено открывать новые счета клиентам без личного присутствия.