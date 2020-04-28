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Сегодня ужесточились правила анонимного перевода средств на счет: вводится новый лимит в 5 тыс. грн

Сегодня ужесточились правила анонимного перевода средств на счет: вводится новый лимит в 5 тыс. грн

С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", который ужесточает правила денежных переводов. Это связано с высоким уровнем тенизации экономики: ежедневно миллионы украинцев рассчитываются через терминалы и электронные кошельки за товары и услуги, за которые обычно не уплачены налоги. А часто такие товары и услуги являются незаконными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Согласно новому закону, денежные переводы до 5 тыс. грн можно будет осуществлять без идентификации. В то же время, переводы от 5 тыс. грн будут подпадать под финмониторинг.

Но это не значит, что банк или платежная система потребует документы о происхождении средств. Будет устанавливаться только лицо отправителя и получателя средств. Ранее это требование касалось переводов от 15 тыс. грн.

Соответственно, для того, чтобы перевести более 5 тыс. грн (но до 30 тыс. грн) через терминал, или мобильный банкинг, нужно указать ФИО получателя. Если сумма такого перевода будет превышать 30 тыс. Грн, то нужно будет еще указать номер счета получателя.

Это же касается оплаты за товары и услуги на сумму более 5 тыс. грн через кассу банка клиентом которого вы не являетесь. В этом случае придется предъявить паспорт для создания сканкопии.

Аналогично идентификация потребуется при переводе более 5 тыс. грн через платежные системы, например Western Union, или при оплате товара через почтового оператора, например "Новую почту" или финансовую компанию, которая с ним работает.

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Следует отметить, что обновленные требования не распространяются на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)
- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карточки, если ее номер сопровождает перевод (также независимо от суммы)
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
- снятие средств со своего счета.

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Кроме того, поднимается порог для операций (в том числе и валютных), подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. Ранее банки требовали от клиентов информацию о происхождении средств, если сумма операций превышала 150 тыс. грн. Сейчас этот порог поднят до 400 тыс. грн.

Также вводится дистанционная верификация клиента, с помощью которой банкам разрешено открывать новые счета клиентам без личного присутствия.

банки (1937) правила (68) счета (174) денежные переводы (18)


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Топ комментарии
+33
То есть теперь наконец-то посадят Коломойского с Зеленским за то что они выводят в оффшоры миллионы и миллиарды и не платят налоги?
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28.04.2020 17:37 Ответить
+23
А что не нужно сажать Коломойского который только на привате украл 5 млрд $ у всех украинцев и не нужно сажать Зелю который получил 41млн $ от Коломойского за президенство?
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28.04.2020 17:40 Ответить
+21
Идиотизм. Назад в постсовдепию. Вместо либерализации экономики и банковского сектора получайте запреты в виде постоянных лимитов и тупой бюрократии - здравствуй азаровщина.
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28.04.2020 17:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То есть теперь наконец-то посадят Коломойского с Зеленским за то что они выводят в оффшоры миллионы и миллиарды и не платят налоги?
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28.04.2020 17:37 Ответить
А что не нужно сажать Коломойского который только на привате украл 5 млрд $ у всех украинцев и не нужно сажать Зелю который получил 41млн $ от Коломойского за президенство?
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28.04.2020 17:40 Ответить
Та ладно, это один из адептов власти зеленых педофилов, просотт орабатывает денежку бабушки Бени)
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28.04.2020 17:41 Ответить
Давай документы в открытый доступ для ознакомления с твоими фантазиями.
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28.04.2020 17:43 Ответить
https://www.5.ua/ru/ekonomyka/vivel-150-mlrd-cherez-fyrmi-puziry-kak-kolomoiskyi-dovel-pryvatbank-do-bankrotstva-skhemi-193313.html https://censor.net.ua/news/3114386/41_mln_iz_privatbanka_vyveli_na_scheta_kompaniyi_zaregistrirovannyh_na_uchastnikov_studii_kvartal_95
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28.04.2020 17:46 Ответить
Сегодня ужесточились правила анонимного перевода средств на счет: вводится новый лимит в 5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9134
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28.04.2020 18:01 Ответить
сделают несколько переводов
нет проблеми
или с разних карточек
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28.04.2020 18:52 Ответить
Інформація від консультантів приват-банку. Пруфу на телефонну розмову нема, отже що мені повідомили:
5000 грн - максимальна сума переказу від неідентифікованого клієнту, тобто через термінал. Це НЕ стосується клієнтів , наприклад, привату, які з авторизовано через картку чи телефон терміналом перекидають кошти іншому клієнту цього ж банку
14999 грн - максимальна сума переказів по міжбанку
Стосовно внутрішньобанківських операцій - з привату на приват, наприклад, обмежень немає. Точніше вони є, наприклад від 300 тис грн (з доками по походж коштів) і понад мільйон...
Стосовно переказів з-за кордону:
14999 грн - знову ж обмеження , якщо перекидати з власної картки з-закордону на українську картку
Якщо Swift переказ по реквізитам, то обмеження не діють
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28.04.2020 17:41 Ответить
Не говорят про ограничения по сумме перевода. Банк просто обязан про любой перевод наличных или с карточки на сумму от 5 тыс грн. сообщать контролирующим органам. При покупке товара на сумму более 5 тыс.грн. тоже. Мне сегодня пришло сообщение от Новой Почты, что при получении посылки, оцененной более 5 тыс.грн., приходить с паспортом.
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28.04.2020 18:26 Ответить
Та да, странно почему тебя не забанили до сих пор.
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28.04.2020 18:35 Ответить
Нетт конечно, тут как с ресотранами во время эпидемии, всем нельзя, но если ты зеленый ватный бандюк, то тебе можно
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28.04.2020 17:39 Ответить
Там в законе есть примечание мелким шрифтом, что за "слуг нариду", и их хозяев, налоги платит нарид.
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28.04.2020 18:37 Ответить
нет, что вы - теперь под финмониторинг попадают суммы уже свыше 400 000 вместо 150 000
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28.04.2020 21:39 Ответить
Не посадять. Для бідних поріг знизили до 5 000 гривень. Для багатих поріг, вище якого потрібно довідку про походження коштів, підняли від 150000 до 400000 гривнюень. Це точно "Слуга народа", той Зєлєнскій?
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29.04.2020 08:30 Ответить
А за землю можна буде платити анонімно?
Борці, *****... А як товари, за які не сплачено податків, взагалі в Україні з'являються - по пірічіслєнію?
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28.04.2020 17:42 Ответить
Идиотизм. Назад в постсовдепию. Вместо либерализации экономики и банковского сектора получайте запреты в виде постоянных лимитов и тупой бюрократии - здравствуй азаровщина.
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28.04.2020 17:46 Ответить
По безналу можешь переводить хоть миллиард. В чём проблема?
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28.04.2020 18:13 Ответить
А ты переводил? Платежи свыше 150, а сейчас 400 тысяч, в любом случае попадают под финмониторинг и банк имеет право потребовать документы по сделке. И часто этим пользуются. А закордонные перечисления- формально очень жестко. Другое дело, что по старой советской традиции- строгость законов, компенсируется выборочным применением.
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28.04.2020 18:50 Ответить
А ты статью читала? Там вроде написано о переводах свыше 5 тысяч анонимно. А неадекваты, не прочитав статью, вой подняли.
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28.04.2020 18:53 Ответить
Але ******* безконтрольність на руку лише шахраям, які видурюють у людей кошти, в Україні з цим величезні проблеми
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28.04.2020 20:30 Ответить
co oni robią, kurwa mac ??
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28.04.2020 17:46 Ответить
mają pojebane w glowie
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28.04.2020 18:19 Ответить
Крали й будуть красти. Така українська доля (вірніше генетика).
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28.04.2020 17:49 Ответить
https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12



Запретили заробитчанам выезжать при растущей безработице.
Ограничили свободную передачу денег 5-ю тысячами, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150к до 400к.
Закрыли на 2 мес весь мелкий бизнес, но оставили Эпицентр.
Херасе там борьба с барыгами выруе, радоваться не успеваю.
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28.04.2020 18:03 Ответить
Почему такие большие пустые поля остаются? Это Вы не умеете вставлять гиперссылки или планировали дописать, и как то забылось?
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28.04.2020 19:13 Ответить
Сегодня ужесточились правила анонимного перевода средств на счет: вводится новый лимит в 5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4895
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28.04.2020 20:30 Ответить
Получается,что свои кровные украинец не может перевести на карточку и потратить куда пожелает без того,что бы про это узнали зелька,шмыгаль и прочие взяточники из податковой?
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28.04.2020 18:11 Ответить
Также вводится дистанционная верификация клиента, с помощью которой банкам разрешено открывать новые счета клиентам без личного присутствия.

І як ви його будете виріфікувати без лічного прісутствія, це шо за херня? Тіпа на вкрадений або отжатий телефон тепер їм можна буде відкривати щот?
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28.04.2020 18:12 Ответить
То есть, закон о противодействии отмыванию незаконных доходов от зелюков ужесточает правила для тех, кто переводит несколько тысяч, но при этом делает послабление и позволяет не отчитываться о происхождении сотен тысяч.
Борцуны с кем пролезли во власть?

"Кроме того, поднимается порог для операций (в том числе и валютных), подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. Ранее банки требовали от клиентов информацию о происхождении средств, если сумма операций превышала 150 тыс. грн. Сейчас этот порог поднят до 400 тыс. грн. "

Источник: https://censor.net.ua/n3192162
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28.04.2020 18:32 Ответить
Можна 5 разів перевести по 4 тисячі.
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28.04.2020 19:03 Ответить
Вот я херею с этой зелёной власти
тут за год украли только на таможне и налоговой -120 млрд грн!!! и ничего.. никаких раследования и заявлений.. просто поменяли новые лица на более новые лица..
а за обычным народом за какие то 5 тыс будут теперь следить где взял и заплати налог...
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28.04.2020 19:11 Ответить
идиоты. 5 тыс типа большие деньги
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28.04.2020 19:15 Ответить
свобода передвижения ....
свобода перемещения финансов ...
свобода высказывать свое мнение ... следуящая ?!
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28.04.2020 19:28 Ответить
Вот дебилы - люди будут теперь шугаться электронных проплат.
И максимально везде где можно использовать кэш.
Вместо того, чтобы стимулировать экономическую свободу и активность,
они вводят дополнительный контроль - вот вам большевистский менталитет "избранных".
А ещё они любят говорить про себя, что они типа "умные".
Умные дают возможность зарабатывать, а потом с этого взымают налоги.
А дебилы загоняют мелкий бизнес ещё глубже в тень
и получают вместо налогов дулю, ненависть и рост криминала.
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28.04.2020 19:49 Ответить
Я не экономист, но такие манипуляции побуждают недоверие к банковской системе как таковой, и обратно расчет в кеше и "конвертах". Кто это "улучшение" ввел?) Явно человек который хочет вернутся в 90е.
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28.04.2020 20:00 Ответить
Нормальный бизнес уже давно перешел на биткоины и эфиры. Сервера криптовалют анонимны и находятся заграницей, выводишь через онлайн обменку, заказываешь сумму, приходишь в офис в Киеве или Одессе и тебе просто дают наличку без верификации, минимальный обмен всего 200 долларов США. Конечно биткоины бывают пропадают их могут украсть,но в целом если внимателльно изучить тему все очень надежно, анонимно и спокойно. А 5 тыс. гривен это мало, могли бы сделать хотя бы 10 000.
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28.04.2020 20:18 Ответить
"снятие средств со своего счета."

Неужели можно?
Земной поклон вам!
Челом бьём!
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28.04.2020 20:31 Ответить
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28.04.2020 21:41 Ответить
Может пора объявить "бойкот" карточкам!
Иначе скоро дойдем: 20 грн. - сверхдоходы и отмывание денег от торговли оружием и нефтью.
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28.04.2020 20:37 Ответить
Жили без карточек, и не тужили.
С переносом кэша в портфелях как-нибудь справимся - это приятная тяжесть.
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28.04.2020 21:05 Ответить
причем оружием массового поражения!
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29.04.2020 10:19 Ответить
Это уже либертарианство или ещё нет?
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28.04.2020 20:44 Ответить
диджидализация,походу..
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29.04.2020 09:33 Ответить
Дави их Витя... футы Вова
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28.04.2020 22:12 Ответить
Явный удар по простым людям,которые оперируют небольшими суммами, они оказываются для властей и банков главными злодеями. Одновременно подняли порог для богатеньких со 150тыс. до 400тыс.. т.е. для тех,кто фактически и осуществляют все обороты теневого бизнеса в стране. Ясно кого поддерживают власти.
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29.04.2020 00:34 Ответить
Получающим 1638 грв. ВСЕ РАВНО.
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29.04.2020 09:44 Ответить
 
 