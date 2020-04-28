Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина, - Нацполиция
Происшествие случилось в столичном Гидропарке. Тогда киевлянин находился на улице без средств индивидуальной защиты. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 17 000 гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
В сообщении отмечается: "Напомним, инцидент произошел 6 апреля на территории Гидропарка. Тогда во время акции протеста против карантина работники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.
Сегодня Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 000 гривен.
Полиция Киева напоминает, что за нарушение правил карантинных мероприятий, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм нарушители понесут административную ответственность".
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там несколько тысяч дебилов,
да по 17 бы тыщ = десятки миллионов гривень
По меньшей мере - смешно!
Холопы , нарушать карантин можно только другану Зеленского , Коле Тищенко . Ферштейн
А разве закон(постановление) запрещает находится на улице без маски?
З.Ы. И может даже штрафа не будет.
Вопрос.
Каким образом наш гарант, министры , депутаты, ведущие на тв,и т д всегда выглядят аккуратно подстриженными если парикмахерские не имеют права работать?
Я принципиально не договаривался с парикмахером о стрижке на дому и уже зарос довольно сильно. Но им наверное даже в голову не приходит шо без нарушения карантина стрижка невозможна.
Судью уволить без права восстановления!
Пострадавшему выплатить компенсацию за моральный урон
Правительство в отставку за создание карантина без оснований.
Виновные в нарушении законодательства по установлению карантина должны быть наказаны.
Как-то так
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Шо-то тіпа такого, - "Єврєй протєстовал протів крєматорієв Освєнціма, за шо і бил крємірован..."
Це дуже допомогло судовій рехвормі в Німеччині.