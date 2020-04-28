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Новости Коронавирус и карантин
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Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина, - Нацполиция

Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина, - Нацполиция

Происшествие случилось в столичном Гидропарке. Тогда киевлянин находился на улице без средств индивидуальной защиты. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 17 000 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Напомним, инцидент произошел 6 апреля на территории Гидропарка. Тогда во время акции протеста против карантина работники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

Сегодня Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 000 гривен.

Полиция Киева напоминает, что за нарушение правил карантинных мероприятий, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм нарушители понесут административную ответственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суды рассмотрели 746 протоколов о нарушении карантина и обязали заплатить штраф 105 человек

Автор: 

Гидропарк (36) карантин (16729) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
А на сколько оштрафовали Колю Оболонского, за открытый рест?
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28.04.2020 17:42 Ответить
+17
Суддя буде відповідати перед законом за штрафи на 17 тис. грн! Ці карантинні обмеження абсолютно незаконні і не відповідають Конституції України!
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28.04.2020 17:44 Ответить
+12
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина

Холопы , нарушать карантин можно только другану Зеленского , Коле Тищенко . Ферштейн
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28.04.2020 17:47 Ответить
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А на сколько оштрафовали Колю Оболонского, за открытый рест?
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28.04.2020 17:42 Ответить
Суддя буде відповідати перед законом за штрафи на 17 тис. грн! Ці карантинні обмеження абсолютно незаконні і не відповідають Конституції України!
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28.04.2020 17:44 Ответить
а тех, в Святогорском монастыре ?

там несколько тысяч дебилов,

да по 17 бы тыщ = десятки миллионов гривень
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28.04.2020 18:05 Ответить
Протестовать в маске против карантин?
По меньшей мере - смешно!
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28.04.2020 17:43 Ответить
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина

Холопы , нарушать карантин можно только другану Зеленского , Коле Тищенко . Ферштейн
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28.04.2020 17:47 Ответить
Сколько штрафу выплатил шахов заразивший несколько человек,мрази?
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28.04.2020 17:49 Ответить
"Находился на улице без маски.."
А разве закон(постановление) запрещает находится на улице без маски?
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28.04.2020 17:52 Ответить
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1838****-и !
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28.04.2020 17:54 Ответить
Судья не обязан руководствоваться тем, что предписывает ВОЗ, правда пока.
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29.04.2020 09:53 Ответить
какое детство протестовать против карантина без маски. Настоящие протестующие лижут дверные ручки больниц. Это будущим протестующим на заметку.

З.Ы. И может даже штрафа не будет.
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28.04.2020 17:57 Ответить
вас тварей сажать через одного надо а сколько вы людей ободрали без постанов ?https://korrespondent.net/ukraine/4222672-vodytel-snial-na-vydeo-poluchenye-vziatky-polytsyei Водитель снял на видео получение взятки полицией
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28.04.2020 17:59 Ответить
а в ресторане велюр 17 тыс гривен - выручка в час. вот был бы чувак, от приСлуг зеленского, то точно не оштрафовали - доказано ресторатором тищенко.
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28.04.2020 18:07 Ответить
Суддю на гиляку!Нікуди ця падла не втіче від порушення закону.
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28.04.2020 18:19 Ответить
Карантинные ограничения действуют уже полтора месяца.
Вопрос.
Каким образом наш гарант, министры , депутаты, ведущие на тв,и т д всегда выглядят аккуратно подстриженными если парикмахерские не имеют права работать?
Я принципиально не договаривался с парикмахером о стрижке на дому и уже зарос довольно сильно. Но им наверное даже в голову не приходит шо без нарушения карантина стрижка невозможна.
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28.04.2020 18:21 Ответить
если он в ЕСПч выиграет суд то пусть просит 17 000 только уже евро
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28.04.2020 18:26 Ответить
В Украъні закон як дишло, куди повернеш - туди і вийшло. Скільки попиків освячували паски і нікого не оштрафували? Хіба для них закони не писані? А цього чоловіка вирішили наказати, бо він, бачте, виступив проти влади.
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28.04.2020 18:29 Ответить
На видео Бигус .инфо возле ресторана ЗЕдепутата Тищенко , куча VIPов без масок , полиция и их оштрафует или сцыкотно ?
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28.04.2020 18:56 Ответить
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина,

Судью уволить без права восстановления!
Пострадавшему выплатить компенсацию за моральный урон
Правительство в отставку за создание карантина без оснований.
Виновные в нарушении законодательства по установлению карантина должны быть наказаны.
Как-то так
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28.04.2020 19:14 Ответить
Якщо людина подасть в європейський суд, то держава знову виплатить компенсацію...
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28.04.2020 19:23 Ответить
Так дело не в маске, это несогласных так уничтожают.
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28.04.2020 21:04 Ответить
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина
*********
Шо-то тіпа такого, - "Єврєй протєстовал протів крєматорієв Освєнціма, за шо і бил крємірован..."
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29.04.2020 02:38 Ответить
Уточнення, - суддів, які виносили такі рішення, після Нюрнберга повісили...
Це дуже допомогло судовій рехвормі в Німеччині.
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29.04.2020 02:46 Ответить
Протестовал где, в общественном месте?
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29.04.2020 09:54 Ответить
Все эти запреты для кучкующихся идиотов, буйных и агрессивных. НИКТО не арестовывает на улице одинокого человека без маски. ЛИЧНО проверял.
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29.04.2020 11:55 Ответить
 
 