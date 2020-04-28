Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина, - Нацполиция

Происшествие случилось в столичном Гидропарке. Тогда киевлянин находился на улице без средств индивидуальной защиты. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 17 000 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Напомним, инцидент произошел 6 апреля на территории Гидропарка. Тогда во время акции протеста против карантина работники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

Сегодня Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 000 гривен.

Полиция Киева напоминает, что за нарушение правил карантинных мероприятий, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм нарушители понесут административную ответственность".

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