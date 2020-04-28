"Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав", - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что новое руководство министерства настроено на максимальную публичность своей работы.

Об этом он сказал во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В том числе это касается установления прозрачных процедур в системе медицинских закупок.

"В Украине нужно создать максимально прозрачную систему закупок. Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав. Это должно быть отдельное предприятие, которое должно заниматься исключительно закупками. Чтобы все было прозрачно и открыто", - отметил Степанов.

По словам Степанова, Украина высоко ценит помощь международных партнеров и Великобритании в сфере здравоохранения. При этом, как добавил министр, параллельно с борьбой с коронавирусом, в министерстве активно проводят аудит системы здравоохранения, после которого будут сделаны соответствующие выводы и рекомендации по реформе медицины.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Великобритания поддерживает Украину на пути реформ и в случае необходимости готова обеспечить соответствующую поддержку.

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