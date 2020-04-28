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Новости Коронавирус и карантин
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"Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав", - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что новое руководство министерства настроено на максимальную публичность своей работы.

Об этом он сказал во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В том числе это касается установления прозрачных процедур в системе медицинских закупок.

"В Украине нужно создать максимально прозрачную систему закупок. Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав. Это должно быть отдельное предприятие, которое должно заниматься исключительно закупками. Чтобы все было прозрачно и открыто", - отметил Степанов.

По словам Степанова, Украина высоко ценит помощь международных партнеров и Великобритании в сфере здравоохранения. При этом, как добавил министр, параллельно с борьбой с коронавирусом, в министерстве активно проводят аудит системы здравоохранения, после которого будут сделаны соответствующие выводы и рекомендации по реформе медицины.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Великобритания поддерживает Украину на пути реформ и в случае необходимости готова обеспечить соответствующую поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздрава Шаталова

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) закупки (770) Степанов Максим (2062) Симмонс Мелинда (103) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Та мы поняли хфирма женушки при теме
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28.04.2020 17:50 Ответить
+9
Я не понял жена Максима что зря фирму открывала, кому еще можно доверить такое щекотливое дело.
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28.04.2020 17:51 Ответить
+8
правильно!!! нехай багатирьова купить... або ти сам і купи)
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28.04.2020 17:45 Ответить
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правильно!!! нехай багатирьова купить... або ти сам і купи)
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28.04.2020 17:45 Ответить
на крайняк бахтєєва, обидві ці тьотки за нарот!!!
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28.04.2020 17:46 Ответить
Хочуть створити корупційну прокладку яка буде приймати корупційні рішення за вказівкою міністра, але сам міністр не хоче брати за це на себе відповідальність! Сьогодні Степанова мають звільнити за саботаж закупівлі медичних засобів!
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28.04.2020 17:46 Ответить
Хочет быть чистеньким. Что-то долго настраивается на прозрачность.
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28.04.2020 19:34 Ответить
Та мы поняли хфирма женушки при теме
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28.04.2020 17:50 Ответить
Пока смешные грызутся , выжившие приобретут иммунитет .
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28.04.2020 17:46 Ответить
Я не понял жена Максима что зря фирму открывала, кому еще можно доверить такое щекотливое дело.
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28.04.2020 17:51 Ответить
Все через брата Ермака, добавил Степанов...)
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28.04.2020 17:51 Ответить
"Это должно быть отдельное предприятие, которое должно заниматься исключительно закупками."

И возглавлять его должен мой кум!
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28.04.2020 17:52 Ответить
Там уже жена возглавляет...
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28.04.2020 18:47 Ответить
Какя жена? Сам степанов и возглавляет. Просто фирму свою на жену записал. Мог бы на бабушку, но не срослось.
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28.04.2020 21:16 Ответить
на закупочном потоке никогда не может быть все прозрачно и честно...
это бизнес (чей-то...) купить дешевле - продать дороже... отдать предпочтение какому-то производителю, проигнорировав его конкурентов.... скупить аналоги дорогих медпрепаратов, изготовленных из менее дорогих компонентов, но цену оставить "правильную".... закупить массу нужных, но с минимальным сроком использования.... посадить на голодный паек несговорчивых.... распределять не по потребностям и заказам, а по наличию в закупочном списке... и прочее (о чем я и не догадываюсь))))
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28.04.2020 17:54 Ответить
Похоже я идиет, если понимаю,что эта с№№№№а плодит посредников.
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28.04.2020 17:55 Ответить
просто рекбус какой-та
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28.04.2020 17:59 Ответить
Ну так недарма ж жінка Стєпанова фірму зареєструвала.
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28.04.2020 18:02 Ответить
А чье предприятие? Супруги? Чьей?
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28.04.2020 18:03 Ответить
ТАК ОН ПРОТИВ СОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ МИНЗДРАВОМ ИЛИ ОН ПРОКЛАДКА !?)
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28.04.2020 18:16 Ответить
Тільки через прокладки. Тільки.
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28.04.2020 18:18 Ответить
Костюми купив сам тепер скандал, треба воровать умнеє,тільки через прокладку ,тільки не сам, в випадку шухера невіноватая я я я я
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28.04.2020 18:45 Ответить
А вот это уже реально смешно , Степанов боится искушения украсть деньги с закупок ? )
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28.04.2020 18:50 Ответить
Пускай покупает главврач! Страшно сказать, даже не гор, обл - здравый! Сегодня в век интернета, почему нет? А контролировать такие закупки местная громада сможет запросто. Но все тридцать лет, во всех отраслях бюрократ кость и, чтобы этого не допустить!
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28.04.2020 18:57 Ответить
Пару дней назад замглавы мирздрава публично заявила, надо разблокировать сделать прознзчной закупки лекарств, но она не учла, что степанов отдал закупки своей жене в одессе, и степанову пришлось заявить, что для прозрачности надо отдать закупки постороней конторе, т.е. его жене, я понял, что всю надо ставить к стенке и через одного отстреливать.
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28.04.2020 19:34 Ответить
Пока в мире наблюдается стремление зарубежных фармацевтических компаний пролоббировать внесение дополнительных ненужных (и зачастую опасных для здоровья) вакцин в национальный календарь прививок, сделать их обязательными, самая благополучная страна мира не позволяет наживаться на себе производителям вакцин и не собирается делать из своих граждан подопытных кроликов.
Швеция запретила обязательную вакцинацию, ссылаясь на "серьезные проблемы со здоровьем" и тот факт, что они нарушают конституционные права гражданина выбирать себе лечение по своему усмотрению.
Шведский Риксдаг (парламент) в 2017 г. отклонил семь ходатайств, которые закрепили бы законодательную норму о принудительной вакцинации, заявив, что "это будет нарушением нашей Конституции, если мы введём обязательную, либо принудительную вакцинацию."
https://ecology.md/page/peticija-protiv-objazatelnoj-vakcinacii-dlja-devochek-v-moldove "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов - Цензор.НЕТ 8562
https://ecology.md/page/peticija-protiv-objazatelnoj-vakcinacii-dlja-devochek-v-moldove Петиция против обязательной вакцинации для девочек в Молдове
Кроме того, законодатели отметили, что наблюдается "массовое сопротивление (шведами) всем формам принуждения в отношении прививок". Также Риксдаг сослался на "частые серьезные побочные реакции" у детей, которые были провакцинированы.
Вот перевод на русский язык некоторых утверждений, нашедших своё отражение в шведском докладе:
«НФЗ (Национальная Федерация Здоровья, - прим. ред.) Швеции направила письмо в Комитет и объяснила, что закон будет нарушать нашу Конституцию, если мы введём принудительную вакцинацию, либо обязательные прививки, как утверждают представители движения Софии Аркелстен (Sofia Arkelsten - шведский политик, член Риксдага и секретарь Партии умеренных, - прим. ред.). Также [помимо НФЗ] многие другие шведы отправили письма в парламент и призвали политиков отклонить ходатайства. В парламенте, безусловно, заметили, что в обществе наблюдается огромное сопротивление всем формам принуждения в отношении прививок».
https://ecology.md/page/profilaktika-smerti-video "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов - Цензор.НЕТ 8562
https://ecology.md/page/profilaktika-smerti-video Профилактика смерти (Видео)
«НФЗ Швеции также отмечает, насколько часты серьезные побочные реакции в соответствии с частотой, которую FASS (ассоциация крупных фармацевтический компаний, - прим. ред.) указывает в в листе-вкладыше вакцины MMR (MMR-вакцина комбинирует три аттенуированных живых вируса - кори, паротита и краснухи, - прим. ред.), когда вы вакцинируете группу весь год. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что каждая возрастная группа будет получать вакцину MMR в два этапа, так что побочные эффекты удваиваются. Мы не должны забывать, что, кроме того, подобные побочные реакции характерны также и для других вакцин».
«В письме, мы даже указали обширный перечень добавок, найденный в вакцинах - веществ, которые опасны для здоровья и, конечно, противопоказаны младенцам или детям. Мы также ознакомили законодателей со списком сложнейших исследований, демонстрирующих, что вакцинация является плохой идеей».
Это разумное решение шведского Риксдага по сравнению с тем, что происходит в США и в других западных странах прямо сейчас. Фарминдустрия сделала законодателям удушающий захват, диктуя политику с помощью продажных СМИ, чтобы заставить замолчать несогласных.
https://ecology.md/page/italjancy-massovo-protestujut-protiv-zakona-ob-objazatelnoj-vakcinacii-video "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов - Цензор.НЕТ 8562
https://ecology.md/page/italjancy-massovo-protestujut-protiv-zakona-ob-objazatelnoj-vakcinacii-video Итальянцы массово протестуют против закона об обязательной вакцинации (+Видео)
Роберт Ф. Кеннеди-младший недавно появился на шоу Такера Карлсона (Tucker Carlson) и смело разоблачил "беззаконное мафиозное государство", т.е. сговор крупнейших фармкомпаний и их "крайне прибыльную" аферу с вакцинами.
«Фармацевтическая индустрия очень могущественная», - объяснил Роберт Ф. Кеннеди-младший. «Они дают 5,4 миллиарда долларов в год средствам массовой информации. Они действительно были способны контролировать дискуссии вокруг проблемы вакцинирования и заткнуть рты людям вроде меня».
На вопрос о том, как эти страшные вещи могли произойти, Роберт Ф. Кеннеди-младший пояснил, что в 1989 году Конгресс предоставил гигантам фарминдустрии "полный правовойhttp://ecology.md/tag/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 иммунитет ", когда дело доходит до вакцин.
https://ecology.md/page/privivka-ot-grippa-komu-ona-nuzhna-a-ko "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов - Цензор.НЕТ 8562
https://ecology.md/page/privivka-ot-grippa-komu-ona-nuzhna-a-ko Прививка от гриппа: кому она нужна, а кому вредна?
Фармкомпании стали сами себе законом. Они могут добавить токсичные ингредиенты в вакцины, которые могут серьезно травмировать вашего ребенка, но вы не можете подать на них в суд.
«Что вы должны понять, что режим вакцинирования изменился примерно в 1989. Эти изменения произошли потому, что Конгресс, за деньги фармацевтической промышленности, сделал то, что они никогда не делали для любой другой отрасли - они дали полный правовой иммунитет всем компаниям, производящим вакцины».
«Так что, независимо от того, какие корявые исследования были проведены, независимо от того, как осуществлялся контроль качества, независимо от того, как токсичные ингредиенты содержат вакцины, или какой вопиющий вред нанесен вашему ребенку, Вы не можете судиться с ними».
«Поэтому нет никаких свидетельских показаний, громких слушаний, нет исков вообще против фармацевтических компаний. Внезапно производство вакцин стало чрезвычайно прибыльным делом».
Огромные прибыли в нерегулируемой отрасли привело к тому, что крупные фармацевтические компании наперегонки бросились производить новые и ненужные вакцины, закачивая их в новорожденных детей - часто в десятки раз больше прежнего.
«Настала эпоха золотой лихорадки для фармацевтической промышленности".
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28.04.2020 19:37 Ответить
Только фирма БАРИС закупит за бюджетные деньги правильно!
Далой прививки!
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28.04.2020 19:56 Ответить
Все в один карман...Но вдруг если где то что то ,Минздрав кристально чист
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29.04.2020 00:09 Ответить
 
 