"Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав", - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что новое руководство министерства настроено на максимальную публичность своей работы.
Об этом он сказал во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В том числе это касается установления прозрачных процедур в системе медицинских закупок.
"В Украине нужно создать максимально прозрачную систему закупок. Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав. Это должно быть отдельное предприятие, которое должно заниматься исключительно закупками. Чтобы все было прозрачно и открыто", - отметил Степанов.
По словам Степанова, Украина высоко ценит помощь международных партнеров и Великобритании в сфере здравоохранения. При этом, как добавил министр, параллельно с борьбой с коронавирусом, в министерстве активно проводят аудит системы здравоохранения, после которого будут сделаны соответствующие выводы и рекомендации по реформе медицины.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Великобритания поддерживает Украину на пути реформ и в случае необходимости готова обеспечить соответствующую поддержку.
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И возглавлять его должен мой кум!
это бизнес (чей-то...) купить дешевле - продать дороже... отдать предпочтение какому-то производителю, проигнорировав его конкурентов.... скупить аналоги дорогих медпрепаратов, изготовленных из менее дорогих компонентов, но цену оставить "правильную".... закупить массу нужных, но с минимальным сроком использования.... посадить на голодный паек несговорчивых.... распределять не по потребностям и заказам, а по наличию в закупочном списке... и прочее (о чем я и не догадываюсь))))
Швеция запретила обязательную вакцинацию, ссылаясь на "серьезные проблемы со здоровьем" и тот факт, что они нарушают конституционные права гражданина выбирать себе лечение по своему усмотрению.
Шведский Риксдаг (парламент) в 2017 г. отклонил семь ходатайств, которые закрепили бы законодательную норму о принудительной вакцинации, заявив, что "это будет нарушением нашей Конституции, если мы введём обязательную, либо принудительную вакцинацию."
https://ecology.md/page/peticija-protiv-objazatelnoj-vakcinacii-dlja-devochek-v-moldove
https://ecology.md/page/peticija-protiv-objazatelnoj-vakcinacii-dlja-devochek-v-moldove Петиция против обязательной вакцинации для девочек в Молдове
Кроме того, законодатели отметили, что наблюдается "массовое сопротивление (шведами) всем формам принуждения в отношении прививок". Также Риксдаг сослался на "частые серьезные побочные реакции" у детей, которые были провакцинированы.
Вот перевод на русский язык некоторых утверждений, нашедших своё отражение в шведском докладе:
«НФЗ (Национальная Федерация Здоровья, - прим. ред.) Швеции направила письмо в Комитет и объяснила, что закон будет нарушать нашу Конституцию, если мы введём принудительную вакцинацию, либо обязательные прививки, как утверждают представители движения Софии Аркелстен (Sofia Arkelsten - шведский политик, член Риксдага и секретарь Партии умеренных, - прим. ред.). Также [помимо НФЗ] многие другие шведы отправили письма в парламент и призвали политиков отклонить ходатайства. В парламенте, безусловно, заметили, что в обществе наблюдается огромное сопротивление всем формам принуждения в отношении прививок».
https://ecology.md/page/profilaktika-smerti-video
https://ecology.md/page/profilaktika-smerti-video Профилактика смерти (Видео)
«НФЗ Швеции также отмечает, насколько часты серьезные побочные реакции в соответствии с частотой, которую FASS (ассоциация крупных фармацевтический компаний, - прим. ред.) указывает в в листе-вкладыше вакцины MMR (MMR-вакцина комбинирует три аттенуированных живых вируса - кори, паротита и краснухи, - прим. ред.), когда вы вакцинируете группу весь год. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что каждая возрастная группа будет получать вакцину MMR в два этапа, так что побочные эффекты удваиваются. Мы не должны забывать, что, кроме того, подобные побочные реакции характерны также и для других вакцин».
«В письме, мы даже указали обширный перечень добавок, найденный в вакцинах - веществ, которые опасны для здоровья и, конечно, противопоказаны младенцам или детям. Мы также ознакомили законодателей со списком сложнейших исследований, демонстрирующих, что вакцинация является плохой идеей».
Это разумное решение шведского Риксдага по сравнению с тем, что происходит в США и в других западных странах прямо сейчас. Фарминдустрия сделала законодателям удушающий захват, диктуя политику с помощью продажных СМИ, чтобы заставить замолчать несогласных.
https://ecology.md/page/italjancy-massovo-protestujut-protiv-zakona-ob-objazatelnoj-vakcinacii-video
https://ecology.md/page/italjancy-massovo-protestujut-protiv-zakona-ob-objazatelnoj-vakcinacii-video Итальянцы массово протестуют против закона об обязательной вакцинации (+Видео)
Роберт Ф. Кеннеди-младший недавно появился на шоу Такера Карлсона (Tucker Carlson) и смело разоблачил "беззаконное мафиозное государство", т.е. сговор крупнейших фармкомпаний и их "крайне прибыльную" аферу с вакцинами.
«Фармацевтическая индустрия очень могущественная», - объяснил Роберт Ф. Кеннеди-младший. «Они дают 5,4 миллиарда долларов в год средствам массовой информации. Они действительно были способны контролировать дискуссии вокруг проблемы вакцинирования и заткнуть рты людям вроде меня».
На вопрос о том, как эти страшные вещи могли произойти, Роберт Ф. Кеннеди-младший пояснил, что в 1989 году Конгресс предоставил гигантам фарминдустрии "полный правовойhttp://ecology.md/tag/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 иммунитет ", когда дело доходит до вакцин.
https://ecology.md/page/privivka-ot-grippa-komu-ona-nuzhna-a-ko
https://ecology.md/page/privivka-ot-grippa-komu-ona-nuzhna-a-ko Прививка от гриппа: кому она нужна, а кому вредна?
Фармкомпании стали сами себе законом. Они могут добавить токсичные ингредиенты в вакцины, которые могут серьезно травмировать вашего ребенка, но вы не можете подать на них в суд.
«Что вы должны понять, что режим вакцинирования изменился примерно в 1989. Эти изменения произошли потому, что Конгресс, за деньги фармацевтической промышленности, сделал то, что они никогда не делали для любой другой отрасли - они дали полный правовой иммунитет всем компаниям, производящим вакцины».
«Так что, независимо от того, какие корявые исследования были проведены, независимо от того, как осуществлялся контроль качества, независимо от того, как токсичные ингредиенты содержат вакцины, или какой вопиющий вред нанесен вашему ребенку, Вы не можете судиться с ними».
«Поэтому нет никаких свидетельских показаний, громких слушаний, нет исков вообще против фармацевтических компаний. Внезапно производство вакцин стало чрезвычайно прибыльным делом».
Огромные прибыли в нерегулируемой отрасли привело к тому, что крупные фармацевтические компании наперегонки бросились производить новые и ненужные вакцины, закачивая их в новорожденных детей - часто в десятки раз больше прежнего.
«Настала эпоха золотой лихорадки для фармацевтической промышленности".
Далой прививки!