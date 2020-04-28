В гериатрическом центре на Тернопольщине коронавирусом заболели почти все пациенты и медики

В селе Барыш Тернопольской области почти все пациенты учреждения для лиц пожилого возраста и медицинский персонал заболели коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" Бучачского районного совета Сергей Головецкий.

"В селе Барыш Бучачского района, где действует гериатрический центр и амбулатория, коронавирусом заболели 16 из 19 его пациентов. COVID-19 обнаружен у 12 из 18 человек персонала. В Бучачскую центральную районную больницу доставили 91-летнюю женщину", - сказал Головецкий.

По его словам, за остальными больными медицинский персонал ухаживает в пансионате. Некоторые медики ушли на самоизоляцию дома, другие - круглосуточно находятся в отдельных комнатах новой амбулатории.

Он заверил, что возглавляемый им Центр, как и амбулатория в Барыше, имеет все необходимое, чтобы медики могли действовать в такой ситуации согласно протоколу Минздрава Украины.

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