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Новости Коронавирус и карантин
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В гериатрическом центре на Тернопольщине коронавирусом заболели почти все пациенты и медики

В гериатрическом центре на Тернопольщине коронавирусом заболели почти все пациенты и медики

В селе Барыш Тернопольской области почти все пациенты учреждения для лиц пожилого возраста и медицинский персонал заболели коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" Бучачского районного совета Сергей Головецкий.

"В селе Барыш Бучачского района, где действует гериатрический центр и амбулатория, коронавирусом заболели 16 из 19 его пациентов. COVID-19 обнаружен у 12 из 18 человек персонала. В Бучачскую центральную районную больницу доставили 91-летнюю женщину", - сказал Головецкий.

По его словам, за остальными больными медицинский персонал ухаживает в пансионате. Некоторые медики ушли на самоизоляцию дома, другие - круглосуточно находятся в отдельных комнатах новой амбулатории.

Он заверил, что возглавляемый им Центр, как и амбулатория в Барыше, имеет все необходимое, чтобы медики могли действовать в такой ситуации согласно протоколу Минздрава Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 36 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Тернопольщине, из них по 13 в Почаеве и с. Барыш

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (744)


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Топ комментарии
+5
Это будет уже третий этап реформ.
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28.04.2020 18:08 Ответить
+3
дом престарелых - это старый термин... ругательный))) и не надо его к центрам гериатрическим применять...
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28.04.2020 18:22 Ответить
+2
Пожилі люди ********** цілувати рюзькі кривославні ікони і руки кагебістів у рясах.
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28.04.2020 18:05 Ответить
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Может лучше закрыть все больницы?
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28.04.2020 18:03 Ответить
Пора искать новую планету , на которой мы всё засрём не за 100лет , а за пару лет .
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28.04.2020 18:07 Ответить
Це тільки дебіли закривають лікарні під час епідемії! Храми вже закрили, але захворюваність це не зменшило!
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28.04.2020 18:07 Ответить
Интересно почему у них такой аврал, все заболели, а как там с дезинфекцией, с чистотой и порядком, с защитными костюмами. Наверное треш.
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28.04.2020 19:31 Ответить
Это будет уже третий этап реформ.
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28.04.2020 18:08 Ответить
Дивно. У них не було засобів захисту?
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28.04.2020 18:04 Ответить
Це будинок пристарілих
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28.04.2020 18:07 Ответить
і амбулаторія
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28.04.2020 18:14 Ответить
хтось з персоналу заніс з вулиці.
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28.04.2020 18:35 Ответить
1000 дали .
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28.04.2020 18:05 Ответить
Пожилі люди ********** цілувати рюзькі кривославні ікони і руки кагебістів у рясах.
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28.04.2020 18:05 Ответить
"пожилі"?
Лучше пиши на эстонском.
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28.04.2020 18:22 Ответить
Дурню пишеш, «хфілолог». Людина, що прожила багато -пожила'. Вчи мову , ольжинець!
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28.04.2020 18:35 Ответить
Українською мовою: людина, яка прожила багато - літня людина. В якій школі Вас вчать.
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28.04.2020 19:09 Ответить
Не питай де моя школа. Бо я давно закінчувала, мо й сама забула))Але зарубай на носі, що багато слів вкрадено казапами з нашої мови. І тому здається, що «пожилий»-то ніби то русизм. Але помиляєшся. Бо бабка з Вінничини вживала це слово . А я питала тоді- «пожилА, бо в неї жили?))) Забирайте у козломордих свої слова-перли і буде вам щастя.
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28.04.2020 22:34 Ответить
все правильно , хфилолог от слова хФи
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28.04.2020 19:26 Ответить
Это результат зелёных реформ. При Порохе такого не было бы!
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28.04.2020 18:09 Ответить
*тем временем в ОП*
Это че, ****, ща б*я, рынки откроем и збсь будет!
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28.04.2020 18:12 Ответить
В гериатрическом центре - это дом престарелых шоли? Нашо так уродовать язык?
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28.04.2020 18:13 Ответить
дом престарелых - это старый термин... ругательный))) и не надо его к центрам гериатрическим применять...
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28.04.2020 18:22 Ответить
В Европі ці центри називають двояко- «будинок пожилих» , а також -геріатричний центр. «»
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28.04.2020 18:37 Ответить
у нас також є багато синонімів цим закладам - і будинок для людей похилого віку, і санаторії для людей старшого віку і людей з обмеженними можливостями, і гериатричні центри..і будинки ..перестарілих (бррр), як колись вони називались - богодельня (по руцки)
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28.04.2020 18:42 Ответить
RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale.
https://it.wikipedia.org/wiki/Residenza_sanitaria_assistenziale
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28.04.2020 21:49 Ответить
Чем там закончилось дело врачей-вредителей?
Амнистией? Никого к стенке не поставили?
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28.04.2020 18:37 Ответить
Хлорохін на старих випробовуватимуть "согласно протоколу Минздрава Украины"? Бідолашні старі.Источник: https://censor.net/n3192174
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28.04.2020 18:40 Ответить
Если бы Цензор так тщательно не избегал темы эпидемии на Западе, вы бы знали что подобный бедлам творился везде.
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28.04.2020 19:32 Ответить
Пасха блин! Старикам хоть кол на голове теши - а без попов никак!
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28.04.2020 22:13 Ответить
Наверное попы приходили к бабкам.
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28.04.2020 22:14 Ответить
 
 