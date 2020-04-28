Государство планирует освободить от ряда налогов фирмы, работающие в туристической отрасли, - и.о. министра культуры Фоменко

Государство планирует освободить предприятия, которые работают в туристической отрасли, от ряда налогов и сборов, чтобы уберечь их от массовых банкротств.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко во время онлайн-форума Tavrian Horizons, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Задача государства - правительства, Верховной Рады, Минкульта - защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу за счет высвобожденных от налогообложения средств", - сообщила Фоменко.

Она отметила, что в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, которым предлагается предоставить ряд льгот туристическим предприятиям. В частности, туристические услуги могут освободить от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, единого социального взноса, земельного налога и налога на недвижимость, а туристический сбор, который уплачивается в местные бюджеты, предлагают отменить до конца 2020 года.

Также в правительстве и Верховной Раде предлагают предоставить льготы на оплату аренды земли государственной и коммунальной собственности для предприятий, работающих в сфере туризма.

Общие потери экспорта и импорта туристических услуг через коронавирус в правительстве оценили в 1,5 миллиарда долларов. В то же время, там ожидают, что внутренний туризм сможет восстановиться несколько быстрее, чем выездной.

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