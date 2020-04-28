Государство планирует освободить от ряда налогов фирмы, работающие в туристической отрасли, - и.о. министра культуры Фоменко
Государство планирует освободить предприятия, которые работают в туристической отрасли, от ряда налогов и сборов, чтобы уберечь их от массовых банкротств.
Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко во время онлайн-форума Tavrian Horizons, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
"Задача государства - правительства, Верховной Рады, Минкульта - защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу за счет высвобожденных от налогообложения средств", - сообщила Фоменко.
Она отметила, что в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, которым предлагается предоставить ряд льгот туристическим предприятиям. В частности, туристические услуги могут освободить от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, единого социального взноса, земельного налога и налога на недвижимость, а туристический сбор, который уплачивается в местные бюджеты, предлагают отменить до конца 2020 года.
Также в правительстве и Верховной Раде предлагают предоставить льготы на оплату аренды земли государственной и коммунальной собственности для предприятий, работающих в сфере туризма.
Общие потери экспорта и импорта туристических услуг через коронавирус в правительстве оценили в 1,5 миллиарда долларов. В то же время, там ожидают, что внутренний туризм сможет восстановиться несколько быстрее, чем выездной.
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Порошенко подарував Україні безвіз, Зеля подарував безвиїзд.
Ціна лише однієї галочки в бюлетені.
Зате посміялись
Можно навоз на полях разбрасывать...
Зеля думает, что заробитчане катаются за границу за туристическими впечатлениями. Это у него такое импортозамещение, чтбы заробитчане по стане гуливанили, и за бугор не стремились.
Интересно, как они собираются латать дыру 300 млрд. в бюджете, если от налогов освобождают налево и направо?
Прихади с короной вирус , я вас жертвой угощу!!
Хто ж там лоббіст за 💰💰💰??
Комната, где сидят три девицы, продающие турецкие путёвки?
От чего их нужно освобождать, от лифчиков?