РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11458 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 716 36

Государство планирует освободить от ряда налогов фирмы, работающие в туристической отрасли, - и.о. министра культуры Фоменко

Государство планирует освободить от ряда налогов фирмы, работающие в туристической отрасли, - и.о. министра культуры Фоменко

Государство планирует освободить предприятия, которые работают в туристической отрасли, от ряда налогов и сборов, чтобы уберечь их от массовых банкротств.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко во время онлайн-форума Tavrian Horizons, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

"Задача государства - правительства, Верховной Рады, Минкульта - защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу за счет высвобожденных от налогообложения средств", - сообщила Фоменко.

Она отметила, что в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, которым предлагается предоставить ряд льгот туристическим предприятиям. В частности, туристические услуги могут освободить от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, единого социального взноса, земельного налога и налога на недвижимость, а туристический сбор, который уплачивается в местные бюджеты, предлагают отменить до конца 2020 года.

Также в правительстве и Верховной Раде предлагают предоставить льготы на оплату аренды земли государственной и коммунальной собственности для предприятий, работающих в сфере туризма.

Общие потери экспорта и импорта туристических услуг через коронавирус в правительстве оценили в 1,5 миллиарда долларов. В то же время, там ожидают, что внутренний туризм сможет восстановиться несколько быстрее, чем выездной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Фоменко Светлана (8) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Пофуй фермеры и промышленность. Турфирмы "Рога и копыта" - на грани банкрутств!
показать весь комментарий
28.04.2020 18:23 Ответить
+7
Безвиз Украине подарил Евросоюз,потрох только поставил подпись.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:30 Ответить
+4
Ну наконец-то. А то я всё ждал, когда соя обвинит Зелю в эпидемии.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/MrHimikus

https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1255095880476221440 3 ч

Порошенко подарував Україні безвіз, Зеля подарував безвиїзд.
Ціна лише однієї галочки в бюлетені.
Зате посміялись
показать весь комментарий
28.04.2020 18:18 Ответить
Ну наконец-то. А то я всё ждал, когда соя обвинит Зелю в эпидемии.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:19 Ответить
так это факт шо ковид это зелин косяк--при ПП эпидемий не было!!
показать весь комментарий
28.04.2020 18:33 Ответить
Ну кто бы сомневался.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:35 Ответить
Безвиз Украине подарил Евросоюз,потрох только поставил подпись.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:30 Ответить
Безвиз награда за Майдан, который нагнал Януковича. Но Майдан не смог себя защитить от контр-революции и воров. Они оказались сильнее.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:59 Ответить
Это правда.
показать весь комментарий
28.04.2020 19:06 Ответить
Ничего подобного. Подготовка к безвизу велася еще за Януковича, точнее правительством Азарова.
показать весь комментарий
28.04.2020 19:34 Ответить
от тільки чомусь овоч не підписав
показать весь комментарий
28.04.2020 22:28 Ответить
Держава планує звільнити від низки податків фірми, що працюють у туристичній галузі, - в.о. міністра культури Фоменко - Цензор.НЕТ 2081
показать весь комментарий
28.04.2020 20:19 Ответить
Как интересно. А турфирмы могут торговать оргтехникой например? Или автомобилями?
показать весь комментарий
28.04.2020 18:18 Ответить
Могут, если внесут изменения в карточку КВЭД и вторым укажут код этой деятельности. Насчет турфирмы - плательщика НДС они конечно рассмешили.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:44 Ответить
Та да, як же ми житимемо без турьістів.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:19 Ответить
Пофуй фермеры и промышленность. Турфирмы "Рога и копыта" - на грани банкрутств!
показать весь комментарий
28.04.2020 18:23 Ответить
Может пусть коровники и свинарники строят?
Можно навоз на полях разбрасывать...
показать весь комментарий
28.04.2020 18:25 Ответить
А остальных ? ...."Это прачечная ? ".....
показать весь комментарий
28.04.2020 18:25 Ответить
***,это сколько же налогов платят несчастные турфирмы,если налоги у них рядами,от одного ряда освободят,но несколько рядов налогов ещё останутся?
показать весь комментарий
28.04.2020 18:29 Ответить
Ты же вроде с Порошенко в Евросоюз идешь. А там предприниматели, предоставляющие приезжающим места для отдыха в сельском туризме, и имеющие не более 6-8 мест, вообще освобождены от уплаты налогов. Это считается очень мелким бизнесом.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:41 Ответить
И где тут смысл в этом твоём высказывании,капитан очевидность?
показать весь комментарий
28.04.2020 18:43 Ответить
А шо, от Зелиного повеления ковид преваратится в витаминки, полезные для здоровья ?Туристы кушать будут, туристическим забегаловкам их кормить можно, а остальному общественному питанию, запрещено работать ? Тем более , эти туристы таких вирусов понавозят, от которого местное население потом в гробы и штабелями будет складывать . Может, пусть виртуальный туризм практикуют, он безопасен по эпидемиологическим соображениям, и налоги за него платить не нужно ? Зеля , предложи им виртуальный туризм, ты же ролики народу показываешь - и вся страна радуется , и туристы также рады будут,
показать весь комментарий
28.04.2020 20:06 Ответить
"преваратится" - это на самтакойском языке?
показать весь комментарий
28.04.2020 22:28 Ответить
А тех,кто занимается реальными делами (производством,например),а не развлекаловом или дурогонством,типа церквей,ни от чего не хотят освободить?
показать весь комментарий
28.04.2020 18:32 Ответить
а їх добити треба, бо хоч якось хочуть бути незалежними і податки платять, людям роботу дають, а мають всі голодранцями батрачити
показать весь комментарий
28.04.2020 22:33 Ответить
Навіть не можу уявити як країна зможе вийти з цього піке..легкі послаблення для окремих галузей це як мертвому припарка..
показать весь комментарий
28.04.2020 18:42 Ответить
Фишка вот в чем. ... ожидают, что внутренний туризм сможет восстановиться несколько быстрее, чем выездной ...Источник: https://censor.net/n3192175
Зеля думает, что заробитчане катаются за границу за туристическими впечатлениями. Это у него такое импортозамещение, чтбы заробитчане по стане гуливанили, и за бугор не стремились.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:11 Ответить
Государство планирует освободить от рядя налогов-кукарекают Коломойские-Зеленские./ Львовский горсовет освободил предпринимателей от ряда налогов и арендных платежей-делают украинцы.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:44 Ответить
Львівська міська рада не має повноважень звільняти від податків, а оренду і нульову ставку по податку на нерухомість можуть.
показать весь комментарий
28.04.2020 22:35 Ответить
Не. Я все понимаю - ЗЕкоманда идет навстречу и все такое.

Интересно, как они собираются латать дыру 300 млрд. в бюджете, если от налогов освобождают налево и направо?
показать весь комментарий
28.04.2020 18:50 Ответить
крім того уряд руйнує податкову базу для місцевих бюджетів не пропонуючи якись компенсатори.
показать весь комментарий
28.04.2020 19:05 Ответить
І це в епідеміЮ, туризм, в протигазах..агга...
Прихади с короной вирус , я вас жертвой угощу!!
Хто ж там лоббіст за 💰💰💰??
показать весь комментарий
28.04.2020 18:52 Ответить
Следующим на очереди по освобождению от налогов "95-й квартал" (пожизненно), ну а потом все кто попросит. Им всем надо пройти онлайн тест на вменяемость или IQ хотябы. 😵
показать весь комментарий
28.04.2020 19:13 Ответить
Что такое, в попу, "туристические фирмы"?
Комната, где сидят три девицы, продающие турецкие путёвки?
От чего их нужно освобождать, от лифчиков?
показать весь комментарий
28.04.2020 19:55 Ответить
Офигеть!Баба Соня будет в восторге,ведь она,продавая рыбу по всему Привозу,временами упаковывая своему сыну лётчику из тур.агенства термосок в полёт,сможет продавать рыбу на Привозе без налогов
показать весь комментарий
28.04.2020 21:35 Ответить
 
 