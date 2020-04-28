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Новости Агрессия России против Украины
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Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС

Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС

Вооруженные формирования РФ обстреливали участников Операции объединенных сил из минометов, гранатометов, пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных г. Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. ... Впоследствии вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали защитников Хутора Свободный из минометов 82-го калибра, а защитников Попасной из минометов 82-го калибра и станковых и ручных противотанковых гранатометов", — сказано в сообщении.

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Также враг выпустил 9 мин по окрестностям Орехово, а рядом с Новолуганским применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Украинские военнослужащие решительно ответили на все враждебные обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", — сообщили в штабе.

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Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС 01Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС 02
Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС 03
Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС 04

Автор: 

обстрел (27941) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
А тим часом чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначили директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ.
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28.04.2020 18:21 Ответить
+6
Свой чілавєк патамушта.
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28.04.2020 18:23 Ответить
+6
навряд ли "разрешили"...но то что мгновенно ответили - радует и вселяет надежду на адекватность офицеров и солдат, забывших скрежет и хрип - "просто перестать стрелять"
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28.04.2020 18:32 Ответить
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А тим часом чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначили директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ.
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28.04.2020 18:21 Ответить
Свой чілавєк патамушта.
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28.04.2020 18:23 Ответить
Всё по конкурсах патамушта. Как великий кльовун завещал перед выборами. Наверное этот муж бухгалтера рассмеши комика проходил.
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28.04.2020 18:28 Ответить
"Народовладдя". " Вы все презЕденты"
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28.04.2020 19:45 Ответить
Глазам не верю..... неужели после последнего плевка кацапской Унылой Лошади нашим разрешили ответные обстрелы?
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28.04.2020 18:22 Ответить
навряд ли "разрешили"...но то что мгновенно ответили - радует и вселяет надежду на адекватность офицеров и солдат, забывших скрежет и хрип - "просто перестать стрелять"
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28.04.2020 18:32 Ответить
Система проти офіцера: справа майора Ковальова. https://www.youtube.com/watch?v=9t96m5Qm2_g
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28.04.2020 19:47 Ответить
в принципе не удивительно , что теперь наших защитников называют - "те" ...
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28.04.2020 18:22 Ответить
"решительно ответили"

Смердить совком.
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28.04.2020 18:26 Ответить
адекватно ответили на провокации... Ето типо я бы с гранатомета расстрелял полицейский участок и уехал, а в ответ мусора немного постреляли бы вслед из пистолетов...
Ето адекватный ответ террористам и боевикам напавшим на страну? Спросите израильтян что бы они сделали если бы боевики то же самое сотворили с Израилем. Ато вы все визжите что израильтяне обменяли тысячу террористов на одного своего солдата, только забываете упоминать что обмен происходил уже после окончания войны и почти все кого израильтяне отпустили были уничтожены МОССАДом
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28.04.2020 18:28 Ответить
Только ответ.
Первые хоть когда то стреляют? Или зеленский запретил.
Только ответ, ответ, ответ.
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28.04.2020 18:43 Ответить
"...те..."-отношение зебыдла к своим солдатам.
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28.04.2020 19:53 Ответить
Что за комментарии пошли, после переизбрания президента Украины: "Противник семь раз обстреливал..., а те ответили адекватно". Что это за иконопись? При Турчинове это звучало бы примерно так: "Кремлёвский агрессор семь раз..., а наши хлопцы дали достойный отпор врагу!" Неужели уже и "Цензор" уценили?
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28.04.2020 21:33 Ответить
При цій владі ми вже бачили все: і пісічек, і друганів,і театральних фахтерів, і ворогів, і дармоїдів, і кузенів,і коханок, і кумів і їх друзяків, і вагітних,і розмагнічених, і лайнюків, і гівнюків... . А от не бачили ,як призначають онуків з правнучками на дебаркадері? Державність провалилась у прірву ....безвідповідальності, нахабства, некомпетентності. Хто- небудь може щось заспокійлеве реальне вам обіцяти? Усіх пошили в Дурні!
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28.04.2020 22:47 Ответить
Ну вони думали що державна діяльність це тикати в екран смартфона і воно само зробиться, типа в онлайні. Але за онлайн замовлення треба платити гроші = щось віддати, свій час, нерви, здоровя, інтелект, волю.
Противник 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5225
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28.04.2020 23:37 Ответить
Противник 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7363
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29.04.2020 00:29 Ответить
 
 