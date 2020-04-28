Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС
Вооруженные формирования РФ обстреливали участников Операции объединенных сил из минометов, гранатометов, пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Потерь среди защитников Украины нет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"Утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных г. Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. ... Впоследствии вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали защитников Хутора Свободный из минометов 82-го калибра, а защитников Попасной из минометов 82-го калибра и станковых и ручных противотанковых гранатометов", — сказано в сообщении.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Бутылки из-под водки из окопов выбрасывали. Видели, как с гитарой ходили. Пасху еще празднуют", - бойцы ВСУ возле Торецка о российских террористах. ВИДЕО
Также враг выпустил 9 мин по окрестностям Орехово, а рядом с Новолуганским применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
"Украинские военнослужащие решительно ответили на все враждебные обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", — сообщили в штабе.
Также на Цензор.НЕТ: Минобороны опровергло заявление экс-министра Загороднюка об успехах Офиса реформ МО. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смердить совком.
Ето адекватный ответ террористам и боевикам напавшим на страну? Спросите израильтян что бы они сделали если бы боевики то же самое сотворили с Израилем. Ато вы все визжите что израильтяне обменяли тысячу террористов на одного своего солдата, только забываете упоминать что обмен происходил уже после окончания войны и почти все кого израильтяне отпустили были уничтожены МОССАДом
Первые хоть когда то стреляют? Или зеленский запретил.
Только ответ, ответ, ответ.