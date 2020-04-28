Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС

Вооруженные формирования РФ обстреливали участников Операции объединенных сил из минометов, гранатометов, пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных г. Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. ... Впоследствии вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали защитников Хутора Свободный из минометов 82-го калибра, а защитников Попасной из минометов 82-го калибра и станковых и ручных противотанковых гранатометов", — сказано в сообщении.

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Также враг выпустил 9 мин по окрестностям Орехово, а рядом с Новолуганским применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Украинские военнослужащие решительно ответили на все враждебные обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", — сообщили в штабе.

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