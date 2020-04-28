"В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО

Администратор заведения в письменном виде взял на себя обязательство не принимать посетителей во время карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. В сообщении полиции не указано название ресторана, но на видео видно, что проверка проходила именно в "Велюре".

"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательство по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", — сказано в сообщении.

Полицейские отметили, что пришли в ресторан с проверкой после того, как накануне в интернете появилась информация, что "Велюр" работает вопреки карантину.

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"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - сказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора.

Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

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