Смягчение карантина в Украине возможно только после пика заболеваемости COVID-19, который ожидается в начале мая, - Шмыгаль
В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19, после успешного прохождения которого начнется процесс ослабления карантинных ограничений.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне пишут многочисленные посты и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - написал он.
По его словам, в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии.
"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, разрешая выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", - отметил Шмыгаль.
Второй вариант - либеральный и предполагает возвращение к привычной жизни и открытие всех заведений.
"Пойти по примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано свыше 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине.
Глава правительства также обратил внимание, что постепенное снятие ограничений позволит постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью, и в случае вспышек оперативно их локализовать.
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🤣🤣🤣🤣🤣
Остапа БЕНДЕРА!!
🤣🤣🤣
Ситечко зараз пошукаю..
Ви зараз вбранні в шанхайських барсах міху??
😀
Ви людей вже не впізнаєте ?
Каждый год от пневмонии и гриппа дохнет сопоставимое количество. Так что теперь, переходим на жизнь по сценарию Оруэлла?
" Ali Hasan
ГАлАсували🤪🧐 попийте заспокійливого і ніколи не перевіряйте українську мову у дитини!
26.04.2020 21:49
ОтветитьМне нравится"
Не прикидуйтеся блондинкою, в Вашому віці та лисиною це смішно!
Дякуючи Вам,дитинко, Мене знову заблокували?
Здоров'я та не кашляти, Саньок, мостобудівельний хфотографф!
😁
В начале карантина в сеть пробилась информация, что в Офисе президента проводили специальное совещание: как поступать с гуманитарными грузами, которые закупают Фонд Петра Порошенко и корпорация Рошен?
Тогда пробовали давить через руководителей здравоохранения в областях на главных врачей, чтобы те отказывались принимать помощь или хотя бы делали это без всякого освещения в СМИ, но тогда, когда ситуация с защитными костюмами была абсолютно катастрофическая, а власть не выделила на помощь врачам ни копейки, «зеленых комиссаров» просто послали.
Тогда, пользуясь условиями карантина, попытались заблокировать доставку закупленного в Украину. О том, чтобы предоставить для перевозки украинский военно-транспортный самолет, даже говорить не захотели.
К счастью, блокада от власти имеет свои щели, через которые можно-таки прорваться с помощью для украинцев.
После этой ситуации возникло еще больше вопросов: кто же у нас диверсант и внутренний враг, который борется против украинской медицины и преследует только свои политические и коррупционные цели? И кто у нас настоящий президент?"
("Русский еврей". электронная газета).
заговорил про ответственность властей за жизни граждан..
когда это их волновали наши жизни? И какую ответственность за них
хоть раз кто из них понес?
что такое брешет это курво?
На взгляд очень похоже
когда заболеваемость доли процента от порога -
тут не «не прошли» а «проэппали» надо говорить.
ЗЫ: да, таки постоял в пробках киевских сёдня 30км за 2 часа
Вы только посмотрите на цены!! Самые дешевые билеты 1900 гривен!!
Я уже молчу, что событие сие пройдет ДЕВЯТОГО мая!
дебилы,pig,пик-пик..
и стерилизовать чтоб не плодились
...пик заболеваемости COVID-19 ожидается в середине апреля - Шмыгаль
...пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце апреля - Шмыгаль
...пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая - Шмыгаль
Ждем-с
будут разборки за умышленный развал экономики...
Двуличні покидьки !
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?