Смягчение карантина в Украине возможно только после пика заболеваемости COVID-19, который ожидается в начале мая, - Шмыгаль

В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19, после успешного прохождения которого начнется процесс ослабления карантинных ограничений.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне пишут многочисленные посты и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - написал он.

По его словам, в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии.

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"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, разрешая выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", - отметил Шмыгаль.

Второй вариант - либеральный и предполагает возвращение к привычной жизни и открытие всех заведений.

"Пойти по примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано свыше 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине.

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Глава правительства также обратил внимание, что постепенное снятие ограничений позволит постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью, и в случае вспышек оперативно их локализовать.

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