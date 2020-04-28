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Авиапарад и салют, - Путин рассказал, как РФ будет отмечать 9 мая во время пандемии

Авиапарад и салют, - Путин рассказал, как РФ будет отмечать 9 мая во время пандемии

9 мая в небе России пролетит парадным строем авиационная техника, а вечером состоится праздничный салют.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - сказал он.

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Накануне стало известно, что акцию "Бессмертный полк" россияне в этом году собираются из-за пандемии провести в виде "виртуального шествия".

"На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн... Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семье. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаэкранах", — рассказал один из организаторов "Бессмертного полка" Сергей Макаров.

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Автор: 

День Победы (1231) путин владимир (31568) россия (96231)


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Топ комментарии
+30
Як би не фуйло, СРСР би програв війну.
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28.04.2020 20:23 Ответить
+29
"Принеси деда на палочке"
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28.04.2020 20:24 Ответить
+18
Авиапарад и салют, - Путин рассказал, как РФ будет отмечать 9 мая во время пандемии - Цензор.НЕТ 4236
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28.04.2020 20:37 Ответить
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Авиационная техника будет разпылять коронавирус для достижения максимального заражения?
Ждём, а вдруг.
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28.04.2020 22:00 Ответить
Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 1484
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28.04.2020 22:01 Ответить
я лично и против парада был бы не против! И побольше туда! Все туда!!! Побольше!
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28.04.2020 22:02 Ответить
хана воронежу.
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28.04.2020 22:03 Ответить
Виртуальные диды на палках:
Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 78
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28.04.2020 22:25 Ответить
Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 1588
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29.04.2020 04:05 Ответить
Деда, сколько немок ты успел изнасиловать ?
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29.04.2020 12:54 Ответить
со святым лукой будут членами мерятся. понаблюдаем с попкорном
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28.04.2020 22:26 Ответить
Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 7882
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28.04.2020 23:11 Ответить
Срайными рядами прайтут виртуальные искапздеры и галаграфмические армабздеры, а за ними пралитют дирижопели с прапелерью.
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28.04.2020 23:20 Ответить
Вікторія Мірошніченкоhttps://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda


Це не фейк, що на 9 травня в Одесі в опері концерт кварталу?

https://twitter.com/PrytSLU

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1255210602362032129 1 ч

От квитки

Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 9721
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28.04.2020 23:38 Ответить
а в чем проблема?
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29.04.2020 00:43 Ответить
В карантине, если слышали про такое. Массовые мероприятия ограничены.
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29.04.2020 01:29 Ответить
Віртуально. Морди "дідів ".. Може, й нам приєднатись і викласти фото хлопців, які загинули від московських паскуд в Україні, зараз і тоді? 🤔
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28.04.2020 23:44 Ответить
Я хочу, щоб впало кілька москальських літачків !
Аби два-три-п*ять !
От було б добре.
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29.04.2020 01:03 Ответить
А остальное русобыдло может повязать колорадскую ленту и выйти на балкон с дедами на палке.Собственно говоря , скорее всего они так и сделают.
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29.04.2020 03:03 Ответить
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