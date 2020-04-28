Авиапарад и салют, - Путин рассказал, как РФ будет отмечать 9 мая во время пандемии

9 мая в небе России пролетит парадным строем авиационная техника, а вечером состоится праздничный салют.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - сказал он.

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Накануне стало известно, что акцию "Бессмертный полк" россияне в этом году собираются из-за пандемии провести в виде "виртуального шествия".

"На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн... Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семье. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаэкранах", — рассказал один из организаторов "Бессмертного полка" Сергей Макаров.

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