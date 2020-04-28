Авиапарад и салют, - Путин рассказал, как РФ будет отмечать 9 мая во время пандемии
9 мая в небе России пролетит парадным строем авиационная техника, а вечером состоится праздничный салют.
Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - сказал он.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Бутылки из-под водки из окопов выбрасывали. Видели, как с гитарой ходили. Пасху еще празднуют", - бойцы ВСУ возле Торецка о российских террористах. ВИДЕО
Накануне стало известно, что акцию "Бессмертный полк" россияне в этом году собираются из-за пандемии провести в виде "виртуального шествия".
"На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн... Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семье. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаэкранах", — рассказал один из организаторов "Бессмертного полка" Сергей Макаров.
Также на Цензор.НЕТ: В памятные даты, связанные со Второй мировой, Донецк и Луганск оккупанты переименуют в Сталино и Ворошиловград
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ждём, а вдруг.
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda
Це не фейк, що на 9 травня в Одесі в опері концерт кварталу?
https://twitter.com/PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1255210602362032129 1 ч
От квитки
Аби два-три-п*ять !
От було б добре.