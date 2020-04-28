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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция установила КПП возле охваченного коронавирусом общежития в Петропавловской Борщаговке

Полиция установила КПП возле охваченного коронавирусом общежития в Петропавловской Борщаговке

Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где была зафиксирована вспышка коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила сотрудница отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Так, у общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

"Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники полиции, работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления", - сообщили в полиции.

При этом Грохольская добавила, что из общежития не выпускают людей.

"В общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубых нарушений карантина или общественного порядка не допущено", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии с иностранными студентами в Петропавловской Борщаговке под Киевом, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4203) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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скоро таких спалахів ой як багато буде
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28.04.2020 20:55 Ответить
а біля Епіценрту, який в 500 метрах від гуртожитку теж?
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28.04.2020 20:57 Ответить
Геноцид короновірусного народа!
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28.04.2020 20:58 Ответить
Це гуртожиток Київського міжнародного університету, який створили для видачі липових дипломів та надання права на проживання іноземцям.
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28.04.2020 20:59 Ответить
Масове захворювання на коронавірус зафіксували у гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка у Києво-Святошинському районі. Спалах хвороби у 20-ти поверховій споруді, що належить приватному вищому навчальному закладу, виявили випадково.
Про це http://koda.gov.ua/news/koronavirus-u-petropavlivskiy-borshh/ повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.
- У ніч проти п'ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати всіх контактних осіб, - розповіли у Київській облдержадміністрації.
За попередніми оцінками, у гуртожитку знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. З них захворіло шість та комендант гуртожитку.
У Київській облдержадміністрації розповіли, що у гуртожитку на кожному поверсі по 4 блоки. На кожні три кімнати: кухня та санвузол.
- Завдяки вчасному втручанню, ситуацію у гуртожитку тримаємо на контролі. Вживаємо всіх необхідних заходів, - заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Наразі гуртожиток визначено ізолятором. Доступ до нього обмежений. Обмежено також пересування мешканців між поверхами. Гуртожиток продезінфікували. Усім мешканцям щоденно міряють температуру.
Раніше режим «особливого пересування» було введено у гуртожитку в місті Вишневе під Києвом. Там на коронавірус захворіли понад 100 людей, двоє з них померли. Карантинні заходи у гуртожитку забезпечує Нацгвардія.
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28.04.2020 23:16 Ответить
Вокруг Велюра еще установите, не помешает!
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28.04.2020 20:59 Ответить
Зачекайте, почнуть опреділяти у кого є антітіла на короновірус, тих будуть ізолювати в концтаборах
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28.04.2020 21:18 Ответить
Сразу рвом окружить.с хлоркой.заодно и дезинфекция.
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28.04.2020 21:51 Ответить
все еще спереди
вспомните слова министра здрава, которого уволили....
ПС. Выживут только наркоши и алкаши. Естественный отбор...
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28.04.2020 22:04 Ответить
 
 