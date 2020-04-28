Полиция установила КПП возле охваченного коронавирусом общежития в Петропавловской Борщаговке

Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где была зафиксирована вспышка коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила сотрудница отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Так, у общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

"Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники полиции, работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления", - сообщили в полиции.

При этом Грохольская добавила, что из общежития не выпускают людей.

"В общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубых нарушений карантина или общественного порядка не допущено", - добавила она.

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