Полиция установила КПП возле охваченного коронавирусом общежития в Петропавловской Борщаговке
Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где была зафиксирована вспышка коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила сотрудница отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская.
Так, у общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.
"Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники полиции, работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления", - сообщили в полиции.
При этом Грохольская добавила, что из общежития не выпускают людей.
"В общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубых нарушений карантина или общественного порядка не допущено", - добавила она.
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Про це http://koda.gov.ua/news/koronavirus-u-petropavlivskiy-borshh/ повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.
- У ніч проти п'ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати всіх контактних осіб, - розповіли у Київській облдержадміністрації.
За попередніми оцінками, у гуртожитку знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. З них захворіло шість та комендант гуртожитку.
У Київській облдержадміністрації розповіли, що у гуртожитку на кожному поверсі по 4 блоки. На кожні три кімнати: кухня та санвузол.
- Завдяки вчасному втручанню, ситуацію у гуртожитку тримаємо на контролі. Вживаємо всіх необхідних заходів, - заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Наразі гуртожиток визначено ізолятором. Доступ до нього обмежений. Обмежено також пересування мешканців між поверхами. Гуртожиток продезінфікували. Усім мешканцям щоденно міряють температуру.
Раніше режим «особливого пересування» було введено у гуртожитку в місті Вишневе під Києвом. Там на коронавірус захворіли понад 100 людей, двоє з них померли. Карантинні заходи у гуртожитку забезпечує Нацгвардія.
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