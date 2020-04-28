Мэр Нетешина Супрунюк обвинил представителей УПЦ МП в массовом инфицировании жителей города коронавирусом и подает заявление в СБУ

В городе Нетешине Хмельницкой области зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели двое работников Хмельницкой АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в исполнительном комитете Нетишинского городского совета и городской глава Александр Супрунюк в комментарии местному изданию Є.

"Первые случаи были обнаружены в субботу, одна из женщин - работница Хмельницкой АЭС, - говорит Александр Супрунюк. - И проблемно то, что она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал. Уже отобрано 119 образцов контактных лиц на исследование. Это 75 работников атомной электростанции, 24 врача и 17 контактных лица. Эти образцы мы отправили вчера. А в воскресенье мы отправили образцы тех контактных, которые обнаружили в субботу.

Среди них трое подтвердились: священник, диакон и врач, которые тесно контактировали после пасхальных обрядов. Также у трех членов семьи священника подтвердили COVID-19. К сожалению, жена священника, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, работает на Хмельницкой АЭС. Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы. Ведь только по первым двум лицам мы вынуждены были проверять более тысячи контактных. Я обратился к людям через социальные сети, чтобы все кто был на богослужении, чтобы обратились к своим семейным врачам".

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Отвечая на такой вопрос издания: "Вы сообщили на своей странице, что будете обращаться в правоохранительные органы об открытии уголовного производства о массовом заражении. Объясните, пожалуйста ...", Супрунюк отметил: " Возникла такая необходимость. Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение. Мы приобщаем к заявлению скриншоты, где есть призывы о том, что болезнь вокург и в домах, так ходите, игнорируйте, надо ходить к Богу и так далее. (...) Сейчас все контакты, которые есть, связанные с церковью Московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела, и есть подозрение, что в Почаевской лавре.

Я считаю, что действия священников являются неадекватными, они подписывали документ, что обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного преступления".

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