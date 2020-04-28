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Новости Коронавирус и карантин
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Мэр Нетешина Супрунюк обвинил представителей УПЦ МП в массовом инфицировании жителей города коронавирусом и подает заявление в СБУ

Мэр Нетешина Супрунюк обвинил представителей УПЦ МП в массовом инфицировании жителей города коронавирусом и подает заявление в СБУ

В городе Нетешине Хмельницкой области зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели двое работников Хмельницкой АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в исполнительном комитете Нетишинского городского совета и городской глава Александр Супрунюк в комментарии местному изданию Є.

"Первые случаи были обнаружены в субботу, одна из женщин - работница Хмельницкой АЭС, - говорит Александр Супрунюк. - И проблемно то, что она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал. Уже отобрано 119 образцов контактных лиц на исследование. Это 75 работников атомной электростанции, 24 врача и 17 контактных лица. Эти образцы мы отправили вчера. А в воскресенье мы отправили образцы тех контактных, которые обнаружили в субботу.

Среди них трое подтвердились: священник, диакон и врач, которые тесно контактировали после пасхальных обрядов. Также у трех членов семьи священника подтвердили COVID-19. К сожалению, жена священника, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, работает на Хмельницкой АЭС. Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы. Ведь только по первым двум лицам мы вынуждены были проверять более тысячи контактных. Я обратился к людям через социальные сети, чтобы все кто был на богослужении, чтобы обратились к своим семейным врачам".

Также читайте: В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19

Отвечая на такой вопрос издания: "Вы сообщили на своей странице, что будете обращаться в правоохранительные органы об открытии уголовного производства о массовом заражении. Объясните, пожалуйста ...", Супрунюк отметил: " Возникла такая необходимость. Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение. Мы приобщаем к заявлению скриншоты, где есть призывы о том, что болезнь вокург и в домах, так ходите, игнорируйте, надо ходить к Богу и так далее. (...) Сейчас все контакты, которые есть, связанные с церковью Московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела, и есть подозрение, что в Почаевской лавре.

Я считаю, что действия священников являются неадекватными, они подписывали документ, что обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного преступления".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Хмельницкой области подтверждены 53 случая COVID-19,- ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Хмельницкая область (964)


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Топ комментарии
+82
Побільше б таких адекватних людей в Україні
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28.04.2020 21:19 Ответить
+49
И он таки прав.
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28.04.2020 21:19 Ответить
+41
Вот те на. На попов попёр. А Зеля обосрался и церкви на Пасху не заблокировал.
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28.04.2020 21:19 Ответить
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респект Мэру!!!
Хоть 1 адекватный человек во власти, пусть и в Нетишине остался на всю Украину!!!
Ну просто горжусь Нетишиным!
Дай ему Бог здоровья !
Я просто в недоумении почему все так боятся попов кацапского патриархата??
Это бесовская организация, полностью себя дискредитировавшая!
Своими действиями при пандемии они себя умножили на ноль, и все правоохр. органы должны заняться уродами. Но все себе языки позасовывали в одни места и молчат....
Я в шоке просто.
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28.04.2020 22:28 Ответить
Школой. Как тебе такой вариант?
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28.04.2020 23:31 Ответить
Церковью ПЦУ (там соблюдали законы нашей страны в период праздников), а московских попов отправить домой, в московию. Нехер им у нас делать, если они плюют на наши законы. Приходы отобрать и передать ПЦУ
Такой ответ устраивает?
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29.04.2020 01:29 Ответить
А меня не интересует церковь , которая забыла бога и вся ее деятельность направлена в русло коммерции и предательства собственного народа! В церкви московского патриархата бога точно нет!Там правит дьявол! Бог есть в сердцах людей , бог есть в сердцах тех священников , которые бескорыстно помогают людям и заражают их верой в бога , а не коронавирусом!Почитайте 10 заповедей ,больше половины из них московский патриархат нагло нарушает. А насчет закрытия по велению властей - то скажу просто -закрыться можно только по велению господа , и если если московская церковь считает себя святее других , то это грех гордыни, она греховнее других! Молиться можно господу и дома , главное иметь его в сердце своем , а те кто идут в такие греховные церкви , они молятся не богу ,а идолом в виде церкви , и это не их вина , но их беда! Они поддались обману .Вопрос не в том где молиться , а как и кому!
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29.04.2020 02:08 Ответить
ну хоч 1 правду говорить
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28.04.2020 22:40 Ответить
азмь есть ногобдения попов ПЦУ у реакторнага нейтрон-храма, дабы каранавирус не искусил Хм..мельницкую АЗС
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29.04.2020 04:08 Ответить
А шо мракобесы москали тащили силой быдло православное, если так, тогда надо судить, но говорят, овцы шли на заклание добровольно, какие вопросы?
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28.04.2020 22:49 Ответить
Ответов жду а не вопросов.
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28.04.2020 22:55 Ответить
у протестантов , у католиков у буддистов,синтоистов все нормально , все закрыли и никто не рыпается .
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28.04.2020 23:30 Ответить
Антихристово время , потому и не рыпаются. Люди должны рыпаться, потому что у них отнимут последние крохи свободы.
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28.04.2020 23:38 Ответить
скоро отменят карантины и все пойдет .как было . А сейчас наверное не нужно ходить по церквям заражаться и заражать других . Антихристово время со времен рождение человека .было .есть и будет .
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28.04.2020 23:48 Ответить
они их духовные пастыри и должны отвечать за содеянное
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28.04.2020 23:17 Ответить
Радуцкого к ответу сперва призовите, умники. И заставьте ответить за содеянное.
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29.04.2020 01:54 Ответить
Ага, в СБУ... Которое возглавляет один из самых преданных прихожан МП Баканов.
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28.04.2020 22:55 Ответить
Уявімо собі , що інша конфесія, так би себе поводила . Думаю , що всі пси , вже б так гарчали ! А тут , наче язики, в дупу запхали ! Москальський піп - священна недоторкана корова . Вони , всім авакянам ,баканам і презику на голову наклали , велику купу, смердючого лайна .Сміються з цих недоумків . А ці недолугі , аж в захваті від цього смороду , ще й язиками причмокують ! Адже смачно ! Знов , як при двічі не судимому , РПЦ над українськими законами !
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28.04.2020 23:12 Ответить
мене це і дивує, як вони бояться кацапских попів !
по перше, ця церква давно мала б бути юридично ліквідована, ніяка вона не укр. церква, а іноземна.
Отже має бути перереєстрована і платити податки як іноземна організація.
По друге, Лавра має бути очищена від сатаністів, і туди має прийти ПЦУ.
Попів осудити за всі гріхи, і за призиви йти до церкви під час епідемій, і за масове зараження людей.
Все дуже просто.
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28.04.2020 23:20 Ответить
Якщо влада нічого не може подіяти з фсб-шними попами - то зебіли і їхні симпатики та підтримувачі чекають =окончанія вайни= їхнім імпотентом ? (те, що воно її =закончіло= у своєму тупому баняку - нікого не цікавить, у нариків - свої галюніки).

Ім*я їхнє - імпотенти.

В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали.

Що ??? І це бидло далі лазить і ще щось вякає ?
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29.04.2020 00:33 Ответить
Мер Нетішина Супрунюк звинуватив представників УПЦ МП в масовому інфікуванні жителів міста коронавірусом і подає заяву в СБУ - Цензор.НЕТ 6926
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29.04.2020 01:14 Ответить
когда зелешмракль обьявит их террористами и введет такнки в храмы кацапии..????
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29.04.2020 02:54 Ответить
...чего хеМер раскудахталсьо? Али украл чего-то?
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29.04.2020 04:02 Ответить
Зберіть депутатів і забороніть московську церкву в місті і направте лист у кабмін, щоб розірвали догорів на аренду Почаївської і Київської Лавр. І ще питання до СБУ, як може дружина московського попа працювати на такому стратегічному для України об*єкті?
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29.04.2020 08:53 Ответить
Не попы РПЦ в Украине а агенты ФСБ.
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29.04.2020 19:11 Ответить
КРАСАВЕЦ !!! ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛЛЕНДЖ !)
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29.04.2020 20:31 Ответить
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