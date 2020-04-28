Мэр Нетешина Супрунюк обвинил представителей УПЦ МП в массовом инфицировании жителей города коронавирусом и подает заявление в СБУ
В городе Нетешине Хмельницкой области зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели двое работников Хмельницкой АЭС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в исполнительном комитете Нетишинского городского совета и городской глава Александр Супрунюк в комментарии местному изданию Є.
"Первые случаи были обнаружены в субботу, одна из женщин - работница Хмельницкой АЭС, - говорит Александр Супрунюк. - И проблемно то, что она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал. Уже отобрано 119 образцов контактных лиц на исследование. Это 75 работников атомной электростанции, 24 врача и 17 контактных лица. Эти образцы мы отправили вчера. А в воскресенье мы отправили образцы тех контактных, которые обнаружили в субботу.
Среди них трое подтвердились: священник, диакон и врач, которые тесно контактировали после пасхальных обрядов. Также у трех членов семьи священника подтвердили COVID-19. К сожалению, жена священника, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, работает на Хмельницкой АЭС. Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы. Ведь только по первым двум лицам мы вынуждены были проверять более тысячи контактных. Я обратился к людям через социальные сети, чтобы все кто был на богослужении, чтобы обратились к своим семейным врачам".
Отвечая на такой вопрос издания: "Вы сообщили на своей странице, что будете обращаться в правоохранительные органы об открытии уголовного производства о массовом заражении. Объясните, пожалуйста ...", Супрунюк отметил: " Возникла такая необходимость. Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение. Мы приобщаем к заявлению скриншоты, где есть призывы о том, что болезнь вокург и в домах, так ходите, игнорируйте, надо ходить к Богу и так далее. (...) Сейчас все контакты, которые есть, связанные с церковью Московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела, и есть подозрение, что в Почаевской лавре.
Я считаю, что действия священников являются неадекватными, они подписывали документ, что обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного преступления".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоть 1 адекватный человек во власти, пусть и в Нетишине остался на всю Украину!!!
Ну просто горжусь Нетишиным!
Дай ему Бог здоровья !
Я просто в недоумении почему все так боятся попов кацапского патриархата??
Это бесовская организация, полностью себя дискредитировавшая!
Своими действиями при пандемии они себя умножили на ноль, и все правоохр. органы должны заняться уродами. Но все себе языки позасовывали в одни места и молчат....
Я в шоке просто.
Такой ответ устраивает?
по перше, ця церква давно мала б бути юридично ліквідована, ніяка вона не укр. церква, а іноземна.
Отже має бути перереєстрована і платити податки як іноземна організація.
По друге, Лавра має бути очищена від сатаністів, і туди має прийти ПЦУ.
Попів осудити за всі гріхи, і за призиви йти до церкви під час епідемій, і за масове зараження людей.
Все дуже просто.
Ім*я їхнє - імпотенти.
В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали.
Що ??? І це бидло далі лазить і ще щось вякає ?