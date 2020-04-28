Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: "Не прячьтесь от правды, она все равно догонит"
Отец погибшей активистки Катерины Гандзюк Виктор обвиняет генпрокурора Венедиктову в крушении дела об убийстве его дочери и призывает Зеленского вмешаться.
Свою позицию Виктор Гандзюк озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его мнению, большой ошибкой было увольнение замгенпрокурора Виктора Трепака, который вел дело об убийстве его дочери и при котором правоохранители задержали в Болгарии организатора нападения Левина, а второй организатор, Павловский, оказался в СИЗО.
"И все это решила сокрушить Венедиктова. Она громила безжалостно, прикрываясь обещаниями сделать все запланированное Виктором Трепаком, но без Трепака. ... Она и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания. А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит мы не будем работать", — написал Гандзюк.
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Отец погибшей активистки возмущен, что прокуратура завершила расследование за 3 месяца до окончания срока.
"Мангер и его адвокаты срочно начали требовать ... нет, не так ... ТРЕБОВАТЬ передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Требовать, требовать, требовать ... Именно это требование выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила требование Мангера. Венедиктова выполнила его требование в день его рождения. Цинизм этого поступка - бешеный!" — написал Гандзюк.
По его словам, пресс-секретарь президента Юлия Мендель вчера впервые услышала о том, что прокуроры передали дело в суд, не доведя его до конца. Из этого Виктор Гандзюк делает вывод, что прокуратура обманула Зеленского.
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"Владимир Александрович, я не знаю, покажут ли ва мои слова, но надеюсь, вам как отцу и президенту все еще не безразлично, что думают люди, которым нечего скрывать и которые два года были последовательно откровенные и с властью, и с обществом. Дело убийства Кати, его успешное и всестороннее расследование может защитить сотни и тысячи людей, может стать предохранителем, может стать символом. Но при таком идиотском и легкомысленном отношении Офиса Генерального прокурора этого результата не будет. Просто не будет", — обратился отец активистки к президенту.
"Не прячьтесь от правды, она все равно догонит", — добавил он.
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Як же ви, 73/43%-тні, здатні брехати...
Вбивство Гонгадзе і що було далі, знаєш?
Ото ж бо...
Вам, шановний пан Гандзюк, треба бути реалістом: усі ці "персонажи" з загального зеленого ящика, немає "царя, якого обманюють", а є шобло дегенератів та ділетантів
Не наступило "счастья и благоденствия" в странах Африки и Индии после обретения независимости от "западных угнетателей и поработителей", не построено в рабском совке коммунистического "рая" (для рабов) и этому есть вполне научные и адекватные объяснения!
Шкода тільки Катю...
и своих родителей
Одним з перших, після кенгурації, повернувся прокацапський риг портнов. Який, по суті, закулісний міністр юстиції при Зеленському. Шеф венідіктової. Який ненавидить і переслідує патріотів.
Горе було використано для передвиборного тиску. Все.
Для портнова вбивці української активістки- герої
Пока есть шанс свалить все на плохое окружение..потом уже никто разбираться не будет.
Кандидат в президенты Украины https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-novosti-svezhie-reytingi-vyborah-1547143569.html Владимир Зеленский , 15.04.2019