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Новости Убийство Гандзюк
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Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: "Не прячьтесь от правды, она все равно догонит"

Отец Гандзюк обратился к Зеленскому:

Отец погибшей активистки Катерины Гандзюк Виктор обвиняет генпрокурора Венедиктову в крушении дела об убийстве его дочери и призывает Зеленского вмешаться.

Свою позицию Виктор Гандзюк озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, большой ошибкой было увольнение замгенпрокурора Виктора Трепака, который вел дело об убийстве его дочери и при котором правоохранители задержали в Болгарии организатора нападения Левина, а второй организатор, Павловский, оказался в СИЗО.

"И все это решила сокрушить Венедиктова. Она громила безжалостно, прикрываясь обещаниями сделать все запланированное Виктором Трепаком, но без Трепака. ... Она и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания. А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит мы не будем работать", — написал Гандзюк.

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Отец погибшей активистки возмущен, что прокуратура завершила расследование за 3 месяца до окончания срока.

"Мангер и его адвокаты срочно начали требовать ... нет, не так ... ТРЕБОВАТЬ передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Требовать, требовать, требовать ... Именно это требование выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила требование Мангера. Венедиктова выполнила его требование в день его рождения. Цинизм этого поступка - бешеный!" — написал Гандзюк.

По его словам, пресс-секретарь президента Юлия Мендель вчера впервые услышала о том, что прокуроры передали дело в суд, не доведя его до конца. Из этого Виктор Гандзюк делает вывод, что прокуратура обманула Зеленского.

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"Владимир Александрович, я не знаю, покажут ли ва мои слова, но надеюсь, вам как отцу и президенту все еще не безразлично, что думают люди, которым нечего скрывать и которые два года были последовательно откровенные и с властью, и с обществом. Дело убийства Кати, его успешное и всестороннее расследование может защитить сотни и тысячи людей, может стать предохранителем, может стать символом. Но при таком идиотском и легкомысленном отношении Офиса Генерального прокурора этого результата не будет. Просто не будет", — обратился отец активистки к президенту.

"Не прячьтесь от правды, она все равно догонит", — добавил он.

Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: Не прячьтесь от правды, она все равно догонит 01Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: Не прячьтесь от правды, она все равно догонит 02
Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: Не прячьтесь от правды, она все равно догонит 03
Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: Не прячьтесь от правды, она все равно догонит 04
Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: Не прячьтесь от правды, она все равно догонит 05

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) Трепак Виктор (102) Гандзюк Екатерина (549) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+72
"Не прячьтесь от правды, она все равно догонит", - отец Гандзюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1944
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28.04.2020 21:31 Ответить
+27
Жаль батька. Коли помилка - президент, тоді і генпрокурор, як наслідок, теж помилка природи.
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28.04.2020 21:36 Ответить
+22
Зеленський це взагалі помилка всієї України...
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28.04.2020 21:51 Ответить
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"Не прячьтесь от правды, она все равно догонит", - отец Гандзюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1944
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28.04.2020 21:31 Ответить
Хрюша, це зветься фістінгом...
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28.04.2020 21:35 Ответить
Сразу видно ценителя
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28.04.2020 21:37 Ответить
Скрков, с таким ником сядь на бутилку, на мою руку не расчитивай.
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28.04.2020 21:40 Ответить
З такими темпами може бути і футфістінг.
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29.04.2020 00:10 Ответить
Чекалкін красень! Браво!
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28.04.2020 21:47 Ответить
Лично для меня это закономерность, а не неожиданность!
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28.04.2020 21:34 Ответить
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ-----ПОСЛУШАЙ ОТЦА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.04.2020 09:03 Ответить
Так ото ж. Хворе суспільство ще плекає примарну надію на "хорошого і доброго" вовочку. Нема ніякого вовочки! Є черговий вилупок на найвищій посаді в країні, який буде відстоювати інтереси виключно свого оточення і олігархічно-злодійського оточення яке вже 20 років "керує" країною. Так, у новообраного президента потенційно був реальний шанс направити країну в цивілізоване русло демократичного розвитку на зразок європейського чи американського з ментальними особливостями, але ким виявився Володя Зеленський??? Недалекий, сцикливий, Зеленопук Бубочка Янелохович.(бульш коректно не получається).
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29.04.2020 10:25 Ответить
Жаль батька. Коли помилка - президент, тоді і генпрокурор, як наслідок, теж помилка природи.
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28.04.2020 21:36 Ответить
Луценко это доказал
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28.04.2020 21:54 Ответить
І тут цілком згодна.
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28.04.2020 23:17 Ответить
Хто, хто заніс гроши? Просто намагаюся зрозуміти зебільну логіку!
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28.04.2020 21:52 Ответить
ЗА ГРОШІ ДО ДЕНИСА ВІН МАБУТЬ ЗНАЄ ХТО НОСИТЬ.
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28.04.2020 23:15 Ответить
зебіл, "при Пороху" пятьох посадили, над одним йшов суд (і досі триває), одного повязали в СіІЗО (щоправда, жулька з адвокатами відмазали на домашній) а ще одного шукали в міжнародному розшуку.
Як же ви, 73/43%-тні, здатні брехати...
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28.04.2020 22:00 Ответить
Зачем ты так откровенно лжешь, чмо убогое? Пороха он тоже критиковал, это элементарно проверяется, стоит лишь в поиске цензора его имя ввести и на историю новостей взглянуть.
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28.04.2020 22:45 Ответить
Так только вы, ватные говноеды, размножаетесь, у людей это по другому происходит.
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28.04.2020 23:40 Ответить
У соевой отрыжки всегда короткая память, когда им начинают задавать неудобные вопросы. Это же гнилой порошковый лепрозорий, и доказывать что-либо, наводящее тень на их хозяина - напрасная трата времени
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29.04.2020 08:35 Ответить
Дарма батько Гандзюк до Зе звертається за Венедиктова людина Зе.
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28.04.2020 21:36 Ответить
Неважно хто президент і хто генпрокурор!!!
Вбивство Гонгадзе і що було далі, знаєш?
Ото ж бо...
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28.04.2020 21:44 Ответить
Це все зрозумыло, але додатковий тиск ніколи не завадить.
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29.04.2020 09:37 Ответить
Это все одна шайка
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28.04.2020 21:37 Ответить
тобто ссанича обманула прокурорша-ватніца, мендель зуб дає?
Вам, шановний пан Гандзюк, треба бути реалістом: усі ці "персонажи" з загального зеленого ящика, немає "царя, якого обманюють", а є шобло дегенератів та ділетантів
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28.04.2020 21:40 Ответить
Зеленский-нас не догонишь!
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28.04.2020 21:40 Ответить
Прокуратура и полиция - это органы власти УЗУРПАТОРОВ, в гражданском государстве (РЕСПУБЛИКЕ) должны быть выборные шерифы (со штатом помощников и добровольцев ВООРУЖЕННЫХ граждан), выборный суд и следственный орган, в том числе частный сыск! А залог власти НАРОДА - ДО ЗУБОВ ВООРУЖЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ (не РАБЫ и не ПОДДАННЫЕ - это не НАРОД, а НАСЕЛЕНИЕ)!
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28.04.2020 21:41 Ответить
Полностью согласен , только власти нужно быдло, и она все делает для этого!
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29.04.2020 01:55 Ответить
За последнее тысячелетие намерено культивировали и селекционировали безропотное и послушное РАБСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (экономическую базу для ГОСПОД), свободных духом гнобили и убивали (это политика империй, начиная с римской). Отменить рабство - не значит, что рабы и их потомки куда-то вдруг "волшебным образом испарятся" или превратятся в ответственных и самодостаточных граждан (из гадкого утенка вырастет обычная и невзрачная утка, а не лебедь). Это очень серьезная проблема (краеугольный камень всех бед современности), которую намеренно замалчивают, а кто и замечает, тех обзывают "фашистами и расистами" (просто вешая пропагандистские ярлыки, прикрываясь утопическими идеями "о гуманизме и равенстве", без научной дискуссии и спора), ибо на "голосах" безответственных и невежественных современных рабов держится фальшивая и лживая ВЛАСТЬ УЗУРПАТОРОВ и авантюристов, тунеядцев и ушлых проходимцев!
Не наступило "счастья и благоденствия" в странах Африки и Индии после обретения независимости от "западных угнетателей и поработителей", не построено в рабском совке коммунистического "рая" (для рабов) и этому есть вполне научные и адекватные объяснения!
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29.04.2020 09:15 Ответить
Я в цій ситуації не вірю ні батьку загиблої, ні бенекдіктовій. І навіть адвокатам. Вважаю, до розвалу слідства вони всі приложилися. Хто більше часу, хто менше... хто чуть-чуть, хто у вирішальній мірі - це вже історія другої похідної.
Шкода тільки Катю...
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28.04.2020 21:41 Ответить
Зе перейняв естафету від Хряка2.0??
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28.04.2020 21:41 Ответить
Пусть теперь гарант расскажет этому сильному человеку,что в стране восстановлена справедливость.Время идет,а власть не умнеет.
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28.04.2020 21:43 Ответить
"Не прячьтесь от правды,..."--а он не прячется,он тупо рефлексирует. Венедиктова???Ну какой с неё ген.прокурор--"вошь дрожащая"
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28.04.2020 21:45 Ответить
И чё дале,снова промолчим?
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28.04.2020 21:47 Ответить
Колись і мати Гонгадзе роками боролась за справедливість слідства.
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28.04.2020 21:49 Ответить
Когда шмарклю нагонят, тогда начнут следствие сначала.
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28.04.2020 21:50 Ответить
Зеленський це взагалі помилка всієї України...
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28.04.2020 21:51 Ответить
он - ПОМИЛКА ПРИРОДИ !!!!!!
и своих родителей
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28.04.2020 22:29 Ответить
Только не надо к 80% дебилам,других присоединять.
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29.04.2020 00:02 Ответить
Гарний цар, розберись з поганими боярами.
Одним з перших, після кенгурації, повернувся прокацапський риг портнов. Який, по суті, закулісний міністр юстиції при Зеленському. Шеф венідіктової. Який ненавидить і переслідує патріотів.
Горе було використано для передвиборного тиску. Все.
Для портнова вбивці української активістки- герої
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28.04.2020 21:51 Ответить
Беги клоун...беги.
Пока есть шанс свалить все на плохое окружение..потом уже никто разбираться не будет.
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28.04.2020 21:59 Ответить
Батько ще не зрозумів, що вбивцями його доньки були ті, з ким вона співпрацювала - фСБ(у)шники? А мав би зрозуміти, бо саме вони домоглися передання справи від МВС до них, саме вони поширювали брехню по справі, саме вони дурили його обяцянками, годували дезінформацією, фактично маніпулювали батьком. Використовували його горе і певну дезорієнтацію для перекладання провини на тих, хто до злочину і відношення не має, як от на Мангера, та й Павловський, звичайно, бандюк, але до вбивства, схоже, теж не має відношення. І є величезні сумніви, що кілер Левін теж брав участь. Навпаки, проглядається зв'язок безпосередні виконавці з "Правого сектору" (підконтрольні фСБ(у) - місцевий відставник-феесбеушник-керівник банди - діючий генера фСБ(у) Доценко, що керував операцією прикриття і дезинформації. А батька ввели в оману і спрямували на хибний шлях.
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28.04.2020 22:06 Ответить
Вийшли на самих себе??
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28.04.2020 22:06 Ответить
Очень жаль отца Гандзюк эта система ломает и уничтожает всех и все защищая себя а его обращение это обращение к пучстоте
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28.04.2020 22:07 Ответить
Ну повторяю свой пост,дайте отцу ствол и он покажет виновного
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28.04.2020 22:14 Ответить
пусть спрашиваю с пети. при нем произошло убийство Вовчик причем тут
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28.04.2020 22:40 Ответить
УЖЕ І ВОВА ПІСЛЯ ПЕТІ ПРИЧОМ,ДВА ПРИЧОМИ.
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28.04.2020 23:21 Ответить
нашел к кому обращаться, зеля же и нучил её что надо делать, выполняя планы заказчика
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28.04.2020 22:42 Ответить
"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы перешли от "Я услышал" до "Я сделаю", а именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков...".

Кандидат в президенты Украины https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-novosti-svezhie-reytingi-vyborah-1547143569.html Владимир Зеленский , 15.04.2019
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28.04.2020 23:16 Ответить
А можна порівняльні фото Венедиктової та Поклонської?... А то меня терзают смутные сомнения...
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28.04.2020 23:18 Ответить
Только не надо к 80% дебилам,других присоединять.
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29.04.2020 00:05 Ответить
Это не правосудие-это ВЕНИДИКОВЩИНА!
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29.04.2020 00:15 Ответить
все вопросы к пороху убийце добровольцев и активистов!!!!!
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29.04.2020 06:39 Ответить
Богдан ведь сказал что будет весело видимо он что-то знал
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29.04.2020 07:39 Ответить
далеко не факт, что догонит, даже скорее наоборот - факт, что не догонит. чучма вон скоро от старости подохнет, а правда...где она, та правда?
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29.04.2020 08:02 Ответить
Правда всё-равно догонит. Сильно сказано - как раз о Зе.
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29.04.2020 08:11 Ответить
"Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене", - батько Гандзюк звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 9408
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29.04.2020 08:24 Ответить
ЧЕСТНО говоря, я не понимаю почему Зеленскому должно быть стыдно, ЧТО при нём было совершенно данное преступление?, или при нём это преступление пытались прикрыть, И если бы не активисты и общественность которые заставила вовремя правления Порошенка это дело возобновить, а то, что часть материалов как говорится похерили - ВЕДЬ это легко всё проверить. А вот как себя поведут работники прокуратуры и на сколько грамотно собранные материалы - ВОТ ТУТ ВОПРОС, А САМОЕ ГЛАВНОЕ КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ СУД.
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29.04.2020 10:03 Ответить
Никто ничего расследовать не будет, заказчики аваков и парашенко, а зелёный заодно с нимм
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29.04.2020 11:15 Ответить
 
 