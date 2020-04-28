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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине умерли 239 человек с COVID-19, 85% всех летальных случаев - пожилые люди, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 239 летальных случаев людей с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, среди умерших преобладают мужчины (132 случая) и пожилые люди (старше 50 лет - 85% всех случаев).

У подавляющего большинства умерших (71%) были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.

"Минздрав выражает соболезнования родным погибших. Пожалуйста, будьте внимательны, оставайтесь дома и при первых признаках респираторного заболевания позвоните семейному врачу. Своевременное обращение может спасти жизнь", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два месяца в Украине умерли 100,7 тыс. человек, из них 68,5 тыс. от болезней системы кровообращения, - Госстат

В Украине умерли 239 человек с COVID-19, 85% всех летальных случаев - пожилые люди, - Минздрав 01

Напомним, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, 992 человека.

Также читайте: Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов

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карантин (16729) Минздрав (4903) смерть (9251) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
старше 50, то есть 51 это пожилой человек?
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28.04.2020 21:43 Ответить
+6
"и пожилые люди (старше 50 лет - 85% всех случаев)"
А в Європі старими вважаються старші 70-ти... Цілих 20 років різниця!
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28.04.2020 21:53 Ответить
+2
За евростандартами похилий вік з 70 років.
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28.04.2020 21:47 Ответить
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старше 50, то есть 51 это пожилой человек?
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28.04.2020 21:43 Ответить
За евростандартами похилий вік з 70 років.
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28.04.2020 21:47 Ответить
Отличная статистика. Так пенсии с 50 лет начинайте платить если это пожилой возраст. Завтра пойду в ПФ оформлять))))
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28.04.2020 21:50 Ответить


Наші 50 прирівнюються до європейських 75
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28.04.2020 22:49 Ответить
"и пожилые люди (старше 50 лет - 85% всех случаев)"
А в Європі старими вважаються старші 70-ти... Цілих 20 років різниця!
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28.04.2020 21:53 Ответить
"Согласно общепринятой в геронтологии классификации к числу пожилых людей относятся люди в возрасте с 60 до 75 лет. Начиная с 75 лет - это люди старческого возраста, с 90 лет - долгожители"(с)
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28.04.2020 23:12 Ответить
Моя первая бывшая тёща , ей 79 , позвонила и категорическим голосом запретила ходить на поминальные дни . Сказала , что ей уже под 80 и ещё хочется пожить )) .
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28.04.2020 21:56 Ответить
50 років це всі люди працездатного віку - нагадаю у нас пенсія з 65 років!
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28.04.2020 22:04 Ответить
РУССКИЙ СЛЕД. Коронавирус: Новосибирский центр «Вектор» - Ухань

https://giperboloid.info/russkij-sled-koronavirus-novosibirskij-centr-vektor-uhan/


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28.04.2020 22:07 Ответить
Пожилые люди -старше 50 лет. На пенсии долгожители?
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28.04.2020 22:10 Ответить
але минздрав, а сколько за этот же период умерло от других болезней?
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28.04.2020 22:14 Ответить
Спи#ли итальянские отчеты(командировочные привезли) переделали на свой манер и вуаля, доклад готов. 🙂
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28.04.2020 22:18 Ответить
А який відсоток смертності пожилих людєй без коронавірусу? Невже менший? Вже інфіковано понад 9 тисяч чоловік. Цифра достатня, щоб на неї поширювалися закони великих чисел.
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28.04.2020 22:25 Ответить
так скоро літніми стануть з 40 років
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28.04.2020 22:50 Ответить
літній юнак
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28.04.2020 22:51 Ответить
А я чув таку інформацію, що деякі лікарі спеціально піднімають статистику і людей, які не хворіли ставлять у категорію хворих, а потім виписуюють їх, як вилікуваних. Все для статистики! Я не стверджую, що це так, але вчтора таке чув.
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29.04.2020 08:41 Ответить
Интересная формулировка - "умерших С ковид-19" а не "ОТ ковид-19". Т.е. умереть они могли по другим причинам, но у них был ковид
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29.04.2020 09:01 Ответить
 
 