В Украине умерли 239 человек с COVID-19, 85% всех летальных случаев - пожилые люди, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 239 летальных случаев людей с коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, среди умерших преобладают мужчины (132 случая) и пожилые люди (старше 50 лет - 85% всех случаев).
У подавляющего большинства умерших (71%) были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.
"Минздрав выражает соболезнования родным погибших. Пожалуйста, будьте внимательны, оставайтесь дома и при первых признаках респираторного заболевания позвоните семейному врачу. Своевременное обращение может спасти жизнь", - отмечается в сообщении.
Напомним, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, 992 человека.
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