ГБР заявляет, что нардеп "ЕС" Вятрович ответил не на все вопросы, тот опровергает: допрос даже закончили раньше
В Государственном бюро расследований заявили, что народный депутат "ЕС" Владимир Вятрович не ответил на допросе на вопросы, связанные с финансовой стороной организации международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году. По словам нардепа, он предоставил следователю всю информацию, и тот даже закончил допрос раньше предусмотренных 2 часов.
Позицию ГБР в комментарии "Интерфакс-Украина" озвучил и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления Бюро Николай Арманов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня следователь ГБР действительно допросил бывшего главу Института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств при проведении фуршета по поводу 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов", — сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, шла ли речь об организации самого форума или фуршета, он сказал: "Во время допроса речь шла, в том числе, и о финансировании фуршета".
При этом Арманов подчеркнул: "На поставленные вопросы финансового характера экс-глава Института национальной памяти сообщил, что ничего не помнит".
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Вятрович на своей странице в Фейсбуке опровергает эту информацию.
"Во время допроса сегодня следователь Амелин получил всю запрашиваемую им информацию и завершил допрос даже быстрее, чем за два предусмотренные часа", — написал он.
По слова Вятровича, опровергнуть заявления Арманова легко, для этого нужно только ознакомиться с протоколом сегодняшнего допроса.
"Пользуясь случаем, повторю здесь для "тщательного" следствия: электронные архивы тоже сохраняют все — финансовые вопросы по организации международного форума памяти Голодомора были и являются публичными, в частности, торги проходили через Prozorro", — добавил он.
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15 апреля стало известно, что Владимира Вятровича вызывают в качестве свидетеля на допрос в ГБР по делу о проведении международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. Дело было инициировано народным депутатом "СН" Максимом Бужанским.
Допрос состоялся 28 апреля.
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"Це відбуваються політичні репресії. Які можуть бути ще інші пояснення, які можуть бути в цьому сумніви? І при цьому ми можемо ще припустити, що ці справи неможливо довести до кінця, тобто ці звинувачення неможливо довести просто. І оскільки ми живемо в дуже медійному світі, можливо, що найголовніше, тобто якою метою є створення цих всіх справ, - щоб це звучало в медіа", - сказав Квіт.
Тобто, як пояснив професор, це робиться для того, щоб показати, що "це був ваш час, а тепер зовсім не ваш час", для того, щоб створити певний суспільний настрій через медіа.
"Тому що усі ці справи неможливо просто довести до кінця. Я маю на увазі там, де йдуть саме звинувачення зараз таких публічних лідерів, таких як В'ятрович, наприклад. Його діяльність пов'язана з декомунізацією. І кому як не українській державі підтримувати такі речі, які пов'язані з історичною пам'яттю, з Голодомором, з декомунізацією…", - додав Квіт.
Він наголосив, що зараз такий час, що особливо важливо витримати такий медіа удар.
"Мені здається, що це на першому місці зараз. Тому що ці справи довести неможливо. Це якраз і залякування, це якраз і помста, якщо ми говоримо персонально про всіх цих людей: і про В'ятровича, і про інших, проти яких порушені ці кримінальні справи такі, дуже дивні. Тобто це залякування. Але я маю на увазі, що це ще й звучить в медіа, тобто, в який час ми живемо, що відбувається у нас зараз. Тобто є ця публічна, медійна небезпека і її також треба враховувати. Але це залякування і це помста. Це цілком очевидно", - завершив Квіт.
https://prm.ua/viklik-v-yatrovicha-do-dbr-ye-zalyakuvannyam-i-mediaudarom-po-patriotah-kvit/
"Володимир В'ятрович є ще одною людиною, до якої вчепилися після цілої серії кримінальних справ проти атовців, ветеранів, лікарів, які були на фронті, активістів Майдану, і це свідчить про те, що саме Майдан, сама національно визвольна боротьба, сама незалежність України, саме відновлення історії, історичної спадщини України - як більмо на оці. Питання тільки в тому, як більмо на очі в нашої влади чи у тих, кому вони, так виглядає, служать, тобто Московській Федерації. Я особисто і наша фракція вважаємо це політичними репресіями, це неприпустимі речі, і зокрема під прикриттям карантину, ми бачимо фабрикується всі ці справи, штучно фабрикується за абсолютно безликими, і безпідставними заявами", - сказала Федина.
https://prm.ua/fraktsiya-yevropeyska-solidarnist-vvazhaye-peresliduvannya-v-yatrovicha-politichnimi-represiyami-fedina/
Я йшов на допит в ДБР, щоб допомогти слідчому з'ясувати питання організації Міжнародного форуму присвяченого Голодомору і з'ясувати для себе, чи ДБР справді хоче розібратися у цій вигаданій справі.
Перше завдання виконав протягом трохи більш, як годинного допиту.
Друге прояснилося кілька годин після цього: ДБР не цікавить хто, як і для чого організовував форум.
Їх цікавить дискредитація - мене, Інституту національної пам'яті, Голодомору.
Тому неприсутній на допиті представник ДБР Арманов повідомив пресі, нібито В'ятрович «не відповів на питання, бо не пам'ятає».
Навіть важко кваліфікувати таку заяву. Це, напевно, можна було б назвати розкриттям таємниці слідства, якщо б не було відвертою брехнею.
Заява Арманова дозволила врешті вийти на інформаційну арену головним ініціаторам «справи» - Бужанському та Портнову - які мовчали після першої хвилі інформаційних повідомлень про завершення допиту. Почалася гра в слова, заради якої це все й провокувалося: Голодомор - фуршет, національна пам'ять - «В'ятрович забув», Революція Гідності - масові заворушення (це вже із справи Тані Чорновол). Кожне важливе слово/поняття вибити протилежним. Те, що викликає повагу, шану - зробити огидним і недостойним. Росія любить такі ігри.