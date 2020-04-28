ГБР заявляет, что нардеп "ЕС" Вятрович ответил не на все вопросы, тот опровергает: допрос даже закончили раньше

В Государственном бюро расследований заявили, что народный депутат "ЕС" Владимир Вятрович не ответил на допросе на вопросы, связанные с финансовой стороной организации международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году. По словам нардепа, он предоставил следователю всю информацию, и тот даже закончил допрос раньше предусмотренных 2 часов.

Позицию ГБР в комментарии "Интерфакс-Украина" озвучил и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления Бюро Николай Арманов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня следователь ГБР действительно допросил бывшего главу Института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств при проведении фуршета по поводу 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов", — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, шла ли речь об организации самого форума или фуршета, он сказал: "Во время допроса речь шла, в том числе, и о финансировании фуршета".

При этом Арманов подчеркнул: "На поставленные вопросы финансового характера экс-глава Института национальной памяти сообщил, что ничего не помнит".

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Вятрович на своей странице в Фейсбуке опровергает эту информацию.

"Во время допроса сегодня следователь Амелин получил всю запрашиваемую им информацию и завершил допрос даже быстрее, чем за два предусмотренные часа", — написал он.

По слова Вятровича, опровергнуть заявления Арманова легко, для этого нужно только ознакомиться с протоколом сегодняшнего допроса.

"Пользуясь случаем, повторю здесь для "тщательного" следствия: электронные архивы тоже сохраняют все — финансовые вопросы по организации международного форума памяти Голодомора были и являются публичными, в частности, торги проходили через Prozorro", — добавил он.

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15 апреля стало известно, что Владимира Вятровича вызывают в качестве свидетеля на допрос в ГБР по делу о проведении международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. Дело было инициировано народным депутатом "СН" Максимом Бужанским.

Допрос состоялся 28 апреля.