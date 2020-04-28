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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб один воин, - штаб ООС

Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил

28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Несмотря на поминальные дни, враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое".

К сожалению, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата. Совершенно очевидно, что оккупанты имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей".

Также читайте: Противник 7 раз обстреливал позиции защитников Украины, те адекватно ответили на провокации, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27941) смерть (9251) ВСУ (6700) операция Объединенных сил (6766) Золотое (205)


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Топ комментарии
+53
Царстве Небісне Воїну.
А "головнокомандувачу" - ганьба! Де повернення наших військ на покинуті при "відведенні" позиції? Обіцянки-цяцянки зеленого кольору
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28.04.2020 22:31 Ответить
+50
Ублюдок Зєлєнский...
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28.04.2020 22:30 Ответить
+44
Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб один воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5660
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28.04.2020 22:44 Ответить
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Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб один воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5660
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28.04.2020 22:44 Ответить
А у тебя были сомнения?
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28.04.2020 22:50 Ответить
"Порохоботы" не гадают, а знают.
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28.04.2020 22:57 Ответить
Ублюдок Зєлєнский...
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28.04.2020 22:30 Ответить
тварюка полукацапська, малорос смердючий
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28.04.2020 22:46 Ответить
Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб один воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8498
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28.04.2020 22:47 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ( ЗЕБИЛ КАПИТУЛЯНТ ) - РАЗГЛЯДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ( )(УЙЛА) ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОБЫСТРЕЙ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ ПОБЕДОЙ ПА РАШИ ТО ЕСТЬ ПОЛНЫМ УНИЧТОЖЕНИЕМ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА !
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29.04.2020 07:18 Ответить
Царстве Небісне Воїну.
А "головнокомандувачу" - ганьба! Де повернення наших військ на покинуті при "відведенні" позиції? Обіцянки-цяцянки зеленого кольору
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28.04.2020 22:31 Ответить
Так пора привыкнуть, что последний год в Украине НЕТ Президента. Бесит все это.
А погибшему бойцу - пусть земля будет пухом.
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28.04.2020 22:36 Ответить
Это у главз**ила такая тактика - нас **..т а мы крепчаем. Сочувствую нашим воякам на передовой.
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29.04.2020 08:49 Ответить
"... чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей".

Но мы на провокации не ведемся. Или...?
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28.04.2020 22:32 Ответить
говнокомандующему уже доложили?
или ему только рассказывают, что меньше стрелять стали и пора разводить дальше???
**
Царство Небесне Воїну..
щирі співчуття родині...
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28.04.2020 22:32 Ответить
Дорогие наши бойцы!
Помянём погибшего Героя!
И Моя просьба- "замочите" штук десять тушек свинособак (швайне хунд). Перегниют и дадут пользу нашей земле! Слава Украине!
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28.04.2020 22:35 Ответить
Вічна слава та світла пам'ять Герою!

Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб один воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8883
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28.04.2020 22:36 Ответить
А віслюк думає що там "постреливают "......
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28.04.2020 22:38 Ответить
не може бути...-скаже Зе...там же "мир"...там розведення..."не стрелять"...ми зберемо "нормандський формат"...ні-він не "головнокомандуючий"...він просто пацифіст...та "нестратєг"...
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28.04.2020 22:38 Ответить
звиздец...какие-то дроны мы обнаруживаеи, андоны в велюрах сидят.... один придурок минск подписывал, второй перед пуйлом заискивает....
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28.04.2020 22:38 Ответить
как бы этот радар 90К6Е абромавичус с зеленским в Сирию не продали. или в Ливию. по анонсу видно, что кацабы первые на очереди - им Эрдоган в великую досаду.
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28.04.2020 22:49 Ответить
"Золотое"... знакомое название... Это случайно не там, где моника крест на пузе рисовала и давала ЛИЧНЫЕ гарантии "тишины"?
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28.04.2020 22:44 Ответить
Там, где он собрал фейковых учителей и сепаров из Золотого для ролика...
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28.04.2020 23:04 Ответить
отводим войска дальше, да вован?, нелох которому 42 годика
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28.04.2020 22:45 Ответить
развод от зели, это уже перемирием даже самый упоротый зелибоб не назовет
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28.04.2020 22:47 Ответить
зелИ и его банду скоро на части порвем.просто на куски этих мразей!
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28.04.2020 22:47 Ответить
Где все собаки сутулые? Уставшие от войны?
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28.04.2020 22:47 Ответить
Смерть ворогам України!
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28.04.2020 22:49 Ответить
У нас на слуху сегодня другая война. Котлетная.
Суки.
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28.04.2020 22:50 Ответить
тварь зеленая !!!
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28.04.2020 22:55 Ответить
А зелені більшовики зайняті тим аби відмазити Колю НАСОСа
Терористи з артсистем калібру 152-мм обстріляли наші позиції біля ділянки розведення сил "Золоте-2", загинув один воїн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1812
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28.04.2020 23:00 Ответить
Шикарный рафинированный зебил. Просто классика жанра. Где вы из находите?
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28.04.2020 23:50 Ответить
Та шо за брехня?!
Зеля же говорил, никакого кумовства!
Они просто половые партнеры!, т.к. про это зеля ничего не говорил!
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29.04.2020 08:28 Ответить
логіка шанувальників пісюаніста: гандон з депутатськм мандатом на псевдо "катлєта па-кієвскі" повинен бути поза критикою, тому що він кум старшого д'єрмака та знає іншого кадрового баригу - дєніску д'єрмака.
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29.04.2020 10:37 Ответить
Нелох очевидно має за лохів всіх українців, бо одним він регулярно сцить в очі, а інших намагається залякати та репресувати.
У нас є Армія, є ветерани, коли ж вони нарешті арештують за державну зраду цю пародію на президента. вже всім очевидно, що зелена шмаркля здала інтереси та українську землю, яка відвойовувалась такою великою кров'ю, і лише сприяє подальшій агресії ворога.
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28.04.2020 23:00 Ответить
***** криворожская, "нужнопростопрекратитьстрелять"?
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28.04.2020 23:02 Ответить
А если не откроем ответный огонь то мы сможем обвинить ваторогих?Только вот до одного места им эти обвинения как и все те переговоры.
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28.04.2020 23:09 Ответить
Я не пойму почему военные на передке это терпят? Неужели Хомчака-дезертира боятся?
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28.04.2020 23:27 Ответить
А...еть 152 ... Скоты зелёные , что ж вы натворили .... Гореть вам в аду !!! В одном котле с )(уйлом и ермаком
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28.04.2020 23:28 Ответить
/// Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции ///

Вдумайтесь в это: как террористы могут спокойно наносить удары по позициям ВСУ из столь мощного оружия? Если это террористы, то почему не провели операцию по их уничтожению? А для ВСУ это нормально, что к ним периодически 152 мм прилетает и типа просто неуловимые террористы и ничего с этим сделать нельзя?

PS. Стараюсь даже не читать новости с фронта, складывается впечатление, что убийство наших воинов что-то типа ДТП на дороге. Да, бывает, но ничего поделать с этим нельзя...
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28.04.2020 23:37 Ответить
Будь проклят путин и все его подельники. В том числе и "зелёные". Вечная память нашему воину - герою! Не забудем.Отомстим!
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28.04.2020 23:39 Ответить
... біля ділянки розведення ...
Як знущання.
Чи, швидше, нагадування =уставшим ат вайни= і =ґатовим на всьо-стаять-на-калєнях=, =увідєвшим= щось там у більмах х**ла ...

Спочивай, Воїне.
Глибокі співчуття рідним.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ !
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28.04.2020 23:51 Ответить
тактика "розведень" показала свою нєсостоятєльность - де обіцяне повернення на попередня позиції?
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29.04.2020 00:03 Ответить
В зоне разведения уже пошли в ход калибры 152 мм и 122 мм??? Ну что же, это намеки Ермаку и его зеленой бубочке, что пора ВСУ отводить от Лугандона на расстояние недосягаемости теперь и от калибра 152 мм. Зеленая сопля выйдет и плаксиво скажет, что принял это миролюбивое решение чтобы наши воины больше не гибли и их мамы не плакали. Вуаля!
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29.04.2020 00:17 Ответить
А для чого тоді були створені і вже успішно випробувані ******* українські суперточні ракети: Скіф, Нептун, Вільха і інші .... Їх що будуть застосовувати тільки проти "ворогів" мілітарістів з НАТО. Так це ніби то і не вони прокляті окупанти нашої святої української землі Криму і Донбасу, і не вони наші самі найлютіші криваві вороги в усьому світі.
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29.04.2020 05:48 Ответить
Что это за террористы такие с пушками калибра 152-мм???
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29.04.2020 01:25 Ответить
Співчуття родині полеглого Героя України ((( Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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29.04.2020 01:41 Ответить
-
___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
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29.04.2020 07:23 Ответить
152мм далеко стреляет, нужно дальше отводить....
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29.04.2020 04:04 Ответить
Так з цього приводу буде поданий дуже жорсткий протест на розгляд його в (ТКГ) і в створюваній в Мінську бандитську антиукраїнську консультативну раду. Яка буде складатися з ЗЕбілів - капітулянтів, кремлівських фашистів окупантів і кривавих не-людей -вбивць терористів - сепаратистів з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандонія - ордло ". А ... резидент ЗЕбіл - капітулянт обов'язково особисто зателефонує своєму старшому колезі фашистові )(уйлу і в ненав'язливій формі спробує нагадати йому про укладене в Мінську перемир'я, і ​​про вічний мир? Між нашими нібито "братніми"? Країнами і народами.
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29.04.2020 05:10 Ответить
Терористи з артсистем калібру 152-мм обстріляли наші позиції біля ділянки розведення сил "Золоте-2", загинув один воїн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 264

Что бы смерти и ранения воинов ВСУ происходили как можно реже, надо больше убивать русских агрессоров. Это непреложная истина! Чем больше убитых и тяжелораненых русских, тем меньше потери в ВСУ.
Терористи з артсистем калібру 152-мм обстріляли наші позиції біля ділянки розведення сил "Золоте-2", загинув один воїн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7404
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29.04.2020 08:15 Ответить
Сцыкло зелёное беги! Ты уже по уши в крови украинцев! На кол янелоха!
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29.04.2020 08:47 Ответить
Віна пам"ять Герою!!!
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29.04.2020 08:51 Ответить
Зелёная мразь отвела войска
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29.04.2020 08:58 Ответить
 
 