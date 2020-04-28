Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб один воин, - штаб ООС
28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Несмотря на поминальные дни, враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое".
К сожалению, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.
Такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата. Совершенно очевидно, что оккупанты имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А "головнокомандувачу" - ганьба! Де повернення наших військ на покинуті при "відведенні" позиції? Обіцянки-цяцянки зеленого кольору
А погибшему бойцу - пусть земля будет пухом.
Но мы на провокации не ведемся. Или...?
или ему только рассказывают, что меньше стрелять стали и пора разводить дальше???
**
Царство Небесне Воїну..
щирі співчуття родині...
Помянём погибшего Героя!
И Моя просьба- "замочите" штук десять тушек свинособак (швайне хунд). Перегниют и дадут пользу нашей земле! Слава Украине!
Суки.
Зеля же говорил, никакого кумовства!
Они просто половые партнеры!, т.к. про это зеля ничего не говорил!
У нас є Армія, є ветерани, коли ж вони нарешті арештують за державну зраду цю пародію на президента. вже всім очевидно, що зелена шмаркля здала інтереси та українську землю, яка відвойовувалась такою великою кров'ю, і лише сприяє подальшій агресії ворога.
Вдумайтесь в это: как террористы могут спокойно наносить удары по позициям ВСУ из столь мощного оружия? Если это террористы, то почему не провели операцию по их уничтожению? А для ВСУ это нормально, что к ним периодически 152 мм прилетает и типа просто неуловимые террористы и ничего с этим сделать нельзя?
PS. Стараюсь даже не читать новости с фронта, складывается впечатление, что убийство наших воинов что-то типа ДТП на дороге. Да, бывает, но ничего поделать с этим нельзя...
Як знущання.
Чи, швидше, нагадування =уставшим ат вайни= і =ґатовим на всьо-стаять-на-калєнях=, =увідєвшим= щось там у більмах х**ла ...
Спочивай, Воїне.
Глибокі співчуття рідним.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ !
___________________ЗАПОВІТ_____________________
╬
Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
Что бы смерти и ранения воинов ВСУ происходили как можно реже, надо больше убивать русских агрессоров. Это непреложная истина! Чем больше убитых и тяжелораненых русских, тем меньше потери в ВСУ.