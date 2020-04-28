Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб один воин, - штаб ООС

28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Несмотря на поминальные дни, враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое".

К сожалению, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата. Совершенно очевидно, что оккупанты имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей".

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